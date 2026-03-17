Résultat d'Eric Ciotti à l'élection municipale à Nice : le président de l'UDR a pris l'avantage, va-t-il le confirmer ?

Pour l'élection municipale 2026 à Nice, Eric Ciotti a récolté un très bon résultat au premier tour contre le maire sortant. Il joue ses dernières cartes pour l'emporter.

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Eric Ciotti sort en bonne position après le premier tour de l'élection municipale à Nice. Il est arrivé en tête avec 43,43% des suffrages devant le maire sortant Christian Estrosi (30,92%) et Juliette Chesnel-Leroux (11,93%). "Mes amis, ce soir, les Niçoises et les Niçois nous ont très largement placés en tête. Ils ont parlé avec clarté, et je crois avec leur coeur. Oui, ils nous ont donné la place qui doit nous permettre d'engager le changement et l'alternance", a-t-il déclaré ce dimanche 15 mars. La soirée a également été marquée par une polémique. France Info s'est excusé pour les propos de Nathalie Saint-Cricq avant la prise de parole d'Eric Ciotti "Nous présentons nos excuses à @eciotti pour un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions". La journaliste a dit à l'antenne "Eric Ciotti alias Benito", pensant visiblement que son micro n'était pas coupé.

Les résultats d'Eric Ciotti dans les sondages

Dès le lendemain, Eric CIotti a appelé à "faire barrage contre Christian Estrosi", qui en fait de même de son côté pour "empêcher l'extrême droite de faire main basse sur la ville". Juliette Chesnel-Leroux a décidé de se maintenir et de conserver sa liste. Dans un sondage Ifop pour Nice Matin publié en date du 1er mars, ce scénario avait été testé. Eric Ciotti écoperait alors de 43% des voix, contre 37% pour Christian Estrosi et 20% pour Juliette Chesnel-Leroux.

Cette municipale 2026 était une étape très attendue par Eric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes représente son parti l'Union des droites pour la République lors du scrutin à Nice. Eric Ciotti fait, en plus, face à un grand rival et ancien proche : Christian Estrosi. De 2003 à 2007, le président de l'UDR a occupé le poste de directeur de cabinet quand le maire actuel de Nice était président du conseil général des Alpes-Maritimes. Tous deux viennent, en plus, à l'origine de la même famille politique, LR. Maire depuis 2017, ce dernier a démissionné des Républicains en 2021 et se présente sous la bannière Horizons. De son côté, Eric Ciotti s'est rapproché du Rassemblement national et a créé son propre parti l'UDR. L'équipe d'Eric Ciotti évoque un "affrontement ultime, qui couve depuis 15 ans".

Une image forte, mais une association au RN en demi-teinte

Eric Ciotti sait prendre l'espace médiatique. Il souhaite montrer que son alliance avec le RN fonctionne. Dans son programme, il envisage de mettre "de l'ordre dans les comptes" avec une baisse de la taxe foncière et un plan d'économies. Il voudrait aussi doubler le nombre de policiers municipaux en patrouille et mettre en place plusieurs chantiers, notamment dans les transports, les écoles ou encore créer de nouveaux espaces culturels. Il pense aussi à la gratuité du stationnement pendant deux heures.

L'équipe de Christian Estrosi a dénoncé le "bilan noir d'Eric Ciotti" dans sa gestion du département. Des colistiers de la liste du maire de Nice ont dénoncé un déséquilibre des dépenses publiques, au détriment de l'action sociale. Il est accusé d'avoir tourné les dépenses vers des projets jugés trop coûteux.