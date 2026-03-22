Résultat d'Eric Ciotti à l'élection municipale à Nice : un 2e tour avec un duel historique ?

Le second tour de l'élection municipale 2026 à Nice, ce dimanche 22 mars, est d'un enjeu de taille pour Eric Ciotti et son parti l'UDR. S'il a récolté un très bon résultat au premier tour contre le maire sortant, rien n'est joué d'avance.

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Eric Ciotti a réalisé un bon premier tour lors de l'élection municipale à Nice. Avec 43,43% des suffrages, le président de l'UDR a devancé de plus de dix points le maire sortant Christian Estrosi (30,92%). La candidate de gauche Juliette Chesnel-Le Roux a obtenu 11,93%.

Lors de la campagne d'entre-deux-tours, Eric Ciotti a appelé à "faire barrage contre Christian Estrosi", qui en fait de même de son côté pour "empêcher l'extrême droite de faire main basse sur la ville". Le président de l'UDR a toutefois refusé de débattre. Eric Ciotti a exprimé sa confiance quant à l'alternance avant le second tour de l'élection municipale à Nice. Malgré une participation à 53,58 %, il a constaté un regain d'intérêt pour cette élection. Juliette Chesnel-Le Roux a, pour sa part, décidé de se maintenir et de conserver sa liste.

Les résultats d'Eric Ciotti dans les sondages

Eric Ciotti peut-il l'emporter ce dimanche 22 mars ? Dans un sondage Ifop pour Nice Matin publié en date du 1er mars, soit avant le premier tour, ce scénario avait été testé. Eric Ciotti écoperait alors de 43% des voix, contre 37% pour Christian Estrosi et 20% pour Juliette Chesnel-Le Roux. De même dans un sondage Elabe pour BFMTV en date du 27 février, publié avant le premier tour, il est aussi donné gagnant avec 45% des voix.

Cette municipale 2026 était une étape très attendue par Eric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes représente son parti l'Union des droites pour la République lors du scrutin à Nice. Eric Ciotti fait, en plus, face à un grand rival et ancien proche : Christian Estrosi. De 2003 à 2007, le président de l'UDR a occupé le poste de directeur de cabinet quand le maire actuel de Nice était président du conseil général des Alpes-Maritimes. Tous deux viennent, en plus, à l'origine de la même famille politique, LR. Maire depuis 2017, ce dernier a démissionné des Républicains en 2021 et se présente sous la bannière Horizons. De son côté, Eric Ciotti s'est rapproché du Rassemblement national et a créé son propre parti l'UDR. L'équipe d'Eric Ciotti évoque un "affrontement ultime, qui couve depuis 15 ans".

Une image forte, mais une association au RN en demi-teinte

Eric Ciotti sait prendre l'espace médiatique. Il souhaite montrer que son alliance avec le RN fonctionne. Dans son programme, il envisage de mettre "de l'ordre dans les comptes" avec une baisse de la taxe foncière et un plan d'économies. Il voudrait aussi doubler le nombre de policiers municipaux en patrouille et mettre en place plusieurs chantiers, notamment dans les transports, les écoles ou encore créer de nouveaux espaces culturels. Il pense aussi à la gratuité du stationnement pendant deux heures.

L'équipe de Christian Estrosi a dénoncé le "bilan noir d'Eric Ciotti" dans sa gestion du département. Des colistiers de la liste du maire de Nice ont dénoncé un déséquilibre des dépenses publiques, au détriment de l'action sociale. Il est accusé d'avoir tourné les dépenses vers des projets jugés trop coûteux.