Résultat d'Eric Ciotti aux municipales 2026 à Nice : le président d'UDR remportera-t-il "l'affrontement ultime" ?

Eric Ciotti est candidat à l'élection municipale 2026 à Nice. Il espère bien renverser son plus grand rival et mettre en avant son parti, l'UDR.

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Eric Ciotti veut briguer la mairie de Nice lors des élections municipales 2026. Le député des Alpes-Maritimes, conseiller départemental et président de la commission des finances, représente son parti l'Union des droites pour la République et présente sa liste "le meilleur est à venir" avec 70 noms. Il la décrit comme "une liste de compétences" avec "des hommes et des femmes qui vont aider Nice à s'élever". Elle comporte huit places pour des membres du Rassemblement national, parti qui le soutient. Eric Ciotti défend cependant une ligne de "rassemblement au-delà des étiquettes", mettant en avant le ralliement de Jean-Marc Governatori, coprésident du parti l'Ecologie au centre.

La validation de la liste d'Eric Ciotti pour l'élection municipale à Nice n'a pas été de tout repos. Le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé d'enregistrer le document suite à un possible conflit d'intérêts concernant le doute sur l'éligibilité d'un colistier. Pierre Ippolito, chef d'entreprise à Villeneuve-Loubet, a été pointé du doigt pour des contrats avec la mairie. Le tribunal administratif a finalement jugé que le préfet avait outrepassé ses prérogatives.

Lors de cette élection, Eric Ciotti fait face à un grand rival et ancien proche : Christian Estrosi. De 2003 à 2007, il a occupé le poste de directeur de cabinet quand le maire actuel de Nice était président du conseil général des Alpes-Maritimes. Tous deux viennent, en plus, à l'origine de la même famille politique, LR. Maire depuis 2017, ce dernier a démissionné des Républicains en 2021 et se présente sous la bannière Horizons. De son côté, Eric Ciotti s'est rapproché du Rassemblement national, mais en créant son propre parti l'UDR. L'équipe d'Eric Ciotti évoque un "affrontement ultime, qui couve depuis 15 ans". D'autres candidats font face au duo : Juliette Chesnel-Le Roux représente une alliance de gauche formée avec le PS, le PCF et les écologistes, alors que LFI a choisi Mireille Damiano. Céline Forjonnel a été désignée à la tête d'une liste citoyenne, Estelle Jacquet porte l'extrême-gauche (lutte ouvrière) et Cédric Vella est la figure de Reconquête.

Les résultats d'Eric Ciotti dans les sondages des municipales de 2026

Le duel s'annonce serré. Selon un sondage IFOP réalisé en date du 1er mars pour Nice Matin, il écoperait de 38% des intentions de vote au premier tour contre 32% pour Christian Estrosi. Derrière, Juliette Chesnel-Le Roux est créditée de 12 % et Mireille Damiano recueillerait 11 %. Les projections pour le second tour placent Eric Ciotti vainqueur avec 40% en cas de quadrangulaire face à Christian Estrosi à 36%. Le scénario serait quasi le même en cas de triangulaire. Plus surprenant, le sondage du 1er mars n'a pas départagé les candidats en cas de face à face.

Une image forte, mais une association au RN en demi-teinte

Eric Ciotti sait prendre l'espace médiatique. Il souhaite montrer que son alliance avec le RN fonctionne. Dans son programme, il envisage de mettre "de l'ordre dans les comptes" avec une baisse de la taxe foncière et un plan d'économies. Il voudrait aussi doubler le nombre de policiers municipaux en patrouille et mettre en place plusieurs chantiers, notamment dans les transports, les écoles ou encore créer de nouveaux espaces culturels. Il pense aussi à la gratuité du stationnement pendant deux heures.

L'équipe de Christian Estrosi a dénoncé le "bilan noir d'Eric Ciotti" dans sa gestion du département. Des colistiers de la liste du maire de Nice ont dénoncé un déséquilibre des dépenses publiques, au détriment de l'action sociale. Il est accusé d'avoir tourné les dépenses vers des projets jugés trop coûteux. Christian Estrosi et les deux listes de gauche le pointent aussi du doigt en assurant être opposés à "un candidat d'extrême droite".