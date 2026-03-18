Résultat de Franck Allisio à la municipale 2026 à Marseille : le RN battu par un barrage au 2e tour ?

Franck Allisio, candidat du RN à l'élection municipale 2026 de Marseille, espère remporter l'Hôtel de Ville après sa belle performance au 1e tour. Mais la bataille s'annonce difficile face à l'union de la gauche du maire sortant.

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Franck Allisio n'a pas pris la tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Marseille, mais il a mis la pression sur le maire sortant avec moins de deux points de retard. L'objectif du candidat du RN de faire basculer la deuxième ville de France à l'extrême droite semble toujours atteignable, mais la bataille s'annonce plus difficile au second tour du scrutin ce dimanche 22 mars.

Le candidat du RN s'engage au second tour de la municipale à Marseille avec la même liste, faute d'avoir conclu des alliances. Si le maire sortant et candidat de l'union de la gauche a fait le même choix de maintenir une liste identique, il devrait profiter du retrait du candidat de LFI. Benoît Payan a donc des chances de voir son score augmenter dans les résultats des municipales alors que Franck Allisio dispose a priori de peu de réserve de voix puisque son appel lancé à Martine Vassal, candidate LR à Marseille, en vue d'un rassemblement a été catégoriquement rejeté. "Nous tendons la main à tout le monde mais c'est à Martine Vassal de dire ce qu'elle souhaite faire", déclarait le candidat RN sur BFMTV au lendemain du premier tour. Le maintien de la candidate de la droite est une réponse claire qui risque de réduire les chances de victoire de l'extrême droite à Marseille.

Des chances de victoire limitées pour Allisio dans les résultats des sondages

Tout au long de la campagne municipale, Franck Allisio a été donné en bonne position dans les résultats des sondages, mais rarement en tête. Concernant le second tour de l'élection municipale à Marseille , les résultats des sondages se sont le plus souvent accordés sur une victoire du candidat de la gauche avec une avance oscillant entre trois à dix points sur Franck Allisio. Une tendance que le candidat du RN peut encore essayer de renverser en s'attirant les voix de la candidate de la droite traditionnelle