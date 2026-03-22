Résultat de Franck Allisio à la municipale 2026 à Marseille : vers un 2e tour historique pour le RN ?

Candidat du RN à l'élection municipale 2026 de Marseille, Franck Allisio est toujours en course pour remporter la mairie et faire basculer la deuxième ville de France à l'extrême droite. L'union de la gauche lui complique toutefois la tâche.

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A défaut d'arriver en tête du premier tour l'élection municipale 2026 à Marseille, Franck Allisio a talonné de très près le maire sortant et candidat de l'union de la gauche en laissant moins de deux points d'écart entre eux. Il a confirmé son rôle de principal adversaire et de candidat sérieux à la mairie de la cité phocéenne. Ce dimanche 22 mars, pour le 2e tour du scrutin, il espère enfin s'imposer devant Benoît Payan. La bataille s'annonce cependant encore plus difficile que tour précédent.

Le candidat du RN n'a pas conclu d'alliance durant l'entre-deux-tours et s'engage au dernier tour des municipales à Marseille avec la même liste. Franck Allisio a bien tendu la main à la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, pour la convaincre de se retirer pour faire barrage à la gauche en vain. La candidate et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de se confondre avec l'extrême droite ou avec la gauche. Mais en face, Benoît Payan a réussi à faire de sa liste la seule option à gauche pour réunir tout l'électorat de ce bord politique. Le score du candidat de la gauche peut donc grimper dans les résultats de la municipale ce dimanche, alors que Franck Allisio semble disposer d'une réserve de voix limitée.

L'élection municipale à Marseille peut cependant réserver des surprises : le report des voix de gauche en faveur de Payan reste à confirmer, le glissement de certains électeurs de la droite vers le RN n'est pas impossible et le comportement des abstentionnistes peut également évoluer. Avec 47,82 % d'abstentionnistes au 1er tour, cela fait une importante marge de manoeuvre.

Des chances de victoire limitées pour Allisio dans les résultats des sondages

Tout au long de la campagne municipale, Franck Allisio a été donné en bonne position dans les résultats des sondages, mais rarement en tête. Concernant le second tour de l'élection municipale à Marseille , les résultats des sondages se sont le plus souvent accordés sur une victoire du candidat de la gauche avec une avance oscillant entre trois à dix points sur Franck Allisio. Une tendance que le candidat du RN peut encore essayer de renverser en s'attirant les voix de la candidate de la droite traditionnelle.