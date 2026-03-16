Résultat de Franck Allisio à la municipale 2026 à Marseille : battu au premier tour mais de peu, suspense pour le 2nd tour

Franck Allisio espère décrocher une victoire du RN à l'élection municipale 2026 de Marseille et sera au rendez-vous du second tour après des résultats qui le placent juste derrière le maire sortant Benoît Payan.

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Franck Allisio ne bascule pas en tête au premier tour des élections municipales à Marseille selon les résultats tombés ce dimanche 15 mars. Benoît Payan, le maire sortant PS, est crédité de 36,69% devant le candidat RN avec 35,02%. On se dirige toutefois vers une quadrangulaire potentielle puisque Martine Vassal et Sébastien Delogu sont en position de se maintenir. Le suspense reste donc entier à Marseille en vue du second tour des élections municipales 2026, prévu dimanche 22 mars.

Le RN peut-il s'installer à la tête de la deuxième ville de France ? C'est l'ambition que nourrit Franck Allisio avec l'élection municipale 2026 à Marseille, prévue ces dimanches 15 et 22 mars. Un objectif qui semble à portée de main pour le parti d'extrême droite qui a réussi à s'imposer devant la droite traditionnelle auprès des électeurs lors des derniers scrutins électoraux. Mais si Franck Allisio peut bénéficier de cette montée de l'extrême droite à Marseille, il doit se battre contre l'union de la gauche qui a été élue par les Marseillais lors des précédentes élections municipales. Reste donc à savoir si les électeurs préféreront prolonger le mandat de Benoît Payan et de la gauche à l'Hôtel de Ville, virer de bord en plébiscitant le candidat du RN ou renouer avec son histoire ancrée à droite avec la candidate LR.

Tout au long de la campagne municipale, Franck Allisio a été donné en bonne position dans les résultats des sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars. Il a été donné en tête de premier tour dans certaines études, mais a plus souvent été affiché en deuxième position derrière Benoît Payan. L'écart entre les deux candidats se limitait cependant à quelques points. Concernant le second tour de l'élection municipale, les résultats des sondages se sont le plus souvent accordés sur une victoire du candidat de la gauche avec une avance oscillant entre trois à dix points sur Franck Allisio. Une tendance que le candidat du RN peut encore essayer de renverser en s'attirant les voix de la candidate de la droite traditionnelle.

Les électeurs de la droite séduits par Franck Allisio à Marseille ?

Si Franck Allisio et Benoît Payan ont été donnés au coude à coude dans les sondages, le candidat du RN sait que la formation d'un "cordon sanitaire" contre l'extrême droite risque de renforcer les chances de victoires du maire sortant et de lui coûter l'élection municipale à Marseille. C'est pourquoi il a, très tôt dans la campagne, tendu une main à Martine Vassal en vue d'une alliance au second tour du scrutin. Les électeurs de la droite peuvent effectivement représenter une réserve de voix suffisantes pour propulser le député des Bouches-du-Rhône en tête de la municipale. Problème, la candidate de LR s'est fermement opposée à une alliance avec l'extrême droite et a tenu à dresser une distinction entre les deux groupes politiques.

Cependant, force est de constater que Martine Vassal a mené une campagne très à droite, parfois au point de rejoindre Franck Allisio sur certains points comme sur la restriction d'accès à certaines plages et autres espaces publics de Marseille. La candidate s'est également faite remarquée pour un penchant trop droitier lors du débat organisé sur BFMTV en faisant sien le slogan pétainiste "Travail, famille, patrie" au moment d'énumérer ses valeurs. Si Franck Allisio n'a pas fait la même erreur disant laisser le slogan à sa rivale, il pourrait mettre en avant les rapprochements programmatiques entre sa liste et celle de LR pour attirer les électeurs de la droite derrière lui plutôt que derrière un barrage à l'extrême droite, au profit de l'union de la gauche.