Résultat de Franck Allisio à la municipale 2026 à Marseille : un gros score mais une défaite pour le RN

Franck Allisio, candidat du RN à l'élection municipale 2026 de Marseille, rêvait de remporter la mairie pour faire basculer la deuxième ville de France à l'extrême droite. Pari manqué puisque l'union de la gauche menée par le maire sortant Benoît Payan s'impose au 2e tour.

Le candidat du RN n'a pas conclu d'alliance durant l'entre-deux-tours et s'engage au dernier tour des municipales à Marseille avec la même liste. Franck Allisio a bien tendu la main à la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, pour la convaincre de se retirer pour faire barrage à la gauche en vain. La candidate et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de se confondre avec l'extrême droite ou avec la gauche. Mais en face, Benoît Payan a réussi à faire de sa liste la seule option à gauche pour réunir tout l'électorat de ce bord politique. Le score du candidat de la gauche pouvait donc grimper dans les résultats de la municipale ce dimanche, alors que Franck Allisio semblait disposer d'une réserve de voix limitée, un constat confirmé dans les urnes ce dimanche.

A défaut d'arriver en tête du premier tour l'élection municipale 2026 à Marseille , Franck Allisio avait talonné de très près le maire sortant et candidat de l'union de la gauche en laissant moins de deux points d'écart entre eux. Il avait ainsi confirmé son rôle de principal adversaire et de candidat sérieux à la mairie de la cité phocéenne. Ce dimanche 22 mars, pour le 2e tour du scrutin, il espérait enfin s'imposer devant Benoît Payan, mais accuse donc in fine un retard certain.

Pari manqué pour Franck Allisio et le RN à Marseille. Alors que le Rassemblement National rêvait de s'emparer de Marseille, deuxième ville de France, le deuxième tour de l' élection municipale a vu son candidat obtenir environ 40% des voix selon les premières estimations. Le maire sortant Benoît Payan s'imposerait avec 55% des voix.

Dernières mise à jour

20:44 - Franck Allisio battu à Marseille selon les premières estimations 40 % pour Franck Allisio (RN) à Marseille selon les premières estimations Elabe pour BFM ce dimanche soir à l'issue du 2e tour des élections municipales 2026. Benoît Payan serait réélu maire de Marseille.

20:32 - Un accent mis sur le développement économique dans le programme de Franck Allisio Pour le candidat RN à la mairie de Marseille, la ville doit "devenir une capitale économique". Pour ce faire, Franck Allisio prévoit d'alléger les charges fiscales des entrepreneurs et de créer un poste de manager de proximité afin de "répondre aux besoins des commerçants" et de "redynamiser des noyaux villageois" en favorisant l'investissement privé et en luttant contre l'habitat indigne.

20:08 - Le programme de Franck Allisio pour la sécurité Selon Frank Alllisio, "la sécurité des Marseillais est une priorité absolue" de son programme. Le candidat RN envisage de tripler les effectifs de la police et d'installer un poste de police par arrondissement afin d'assurer la sécurité des habitants de la cité phocéenne. Parmi les points forts de son programme en matière de sécurité, on retrouve également la création de brigades spécialisées pour lutter contre les problèmes de drogue, de tags et de squats.

20:00 - Les bureaux de votes ont fermé à Marseille Comme pour les autres grandes villes de France, Marseille clôturait ses bureaux de votes à 20 heures. Le dépouillement va donc commencer, et les premières estimations de résultats seront connus plus tard dans la soirée pour la ville phocéenne.

19:50 - Uniforme, Marseillaise et crèches : le programme de Franck Allisio sur l'éducation Côté éducation, le programme de Franck Allisio porte une empreinte conservatrice assumée. Il s'engage à relancer le port de l'uniforme dans les écoles marseillaises et à expérimenter «le lever des couleurs», avec «La Marseillaise» chantée par les enfants. Dans les cantines, les producteurs locaux seront privilégiés, et des actions de prévention des risques liés aux écrans seront menées en classe. Sur la petite enfance, le candidat annonce vouloir «renforcer et développer le réseau de crèches familiales municipales, ou les jardins familiaux».

19:12 - La sécurité : la "priorité n°1" de Franck Allisio Franck Allisio fait de la sécurité sa priorité numéro 1 en tant que candidat à l'élection municipale de Marseille. Le candidat du RN dénonce le bilan du maire sortant Benoît Payan en la matière sur le sujet et promet que, s’il est élu, "la peur va changer de camp". Il promet de multiplier par trois le nombre de policiers municipaux et de doubler le nombre de caméras de vidéo-surveillance. Il entend également créer des brigades anti-stups, anti-squats et anti-tags. Comme il l’a déjà fait fin 2025, il annonce qu’il réclamera "l’instauration d’un état d’urgence pour gagner la guerre face aux narcotrafiquants".

18:16 - Le programme de Franck Allisio sur le logement à Marseille Sur le logement, Franck Allisio mise sur un message clair à destination des propriétaires et des investisseurs. Il promet de diminuer la taxe foncière "dès que nous le pourrons" et garantit que les impôts n'augmenteront "jamais" pour les Marseillais sous son mandat. Déplorant qu'"il n'y a plus d'investisseurs", il appelle à "respecter les propriétaires" et annonce assouplir la délivrance de permis de construire "en gagnant en simplicité et en rapidité". Il promet également de mener une "lutte sans merci contre les marchands de sommeil, mais aussi contre tout ce qui pourrit la vie des propriétaires à commencer par les squats et tags".

17:27 - Le taux de participation à 17h dans le département est connu Le ministère de l'Intérieur a dévoilé les taux de participation à 17 heures dans le département des Bouches-du-Rhône. A quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, 50,88% des électeurs des Bouches-du-Rhône avaient déposé un scrutin dans l'urne. Pour l'heure, le taux de participation précis à Marseille n'est pas connu (ils étaient 22,7% à avoir voté à midi selon Libération), mais le match de l'OM-Lille a peut-être eu un impact sur la motivation à se déplacer dans les bureaux de votes pour certains des électeurs.

17:20 - Une candidate de la liste de Franck Allisio condamnée Deux semaines avant le premier tour de l'élection municipale de Marseille, la liste de Franck Allisio a été fragilisée par une décision de justice. Le 17 février 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Sandrine d'Angio, désignée tête de liste pour la mairie de secteur des 13e et 14e arrondissements, à 5 000 euros d'amende dont 2 000 avec sursis, ainsi qu'à un an d'inéligibilité pour favoritisme. Les faits remontent à 2016-2017, lorsqu'elle secondait Stéphane Ravier à la mairie de secteur. Ce dernier, sénateur des Bouches-du-Rhône et figure de la liste Allisio, est également condamné à trois mois de prison avec sursis, un an d'inéligibilité et 5 000 euros d'amende dans la même affaire. Au moment du verdict, "le seul avocat présent, celui de Sandrine d'Angio, n'était pas en capacité de dire si sa cliente allait faire appel" rapporte Made in Marseille.

16:31 - Franck Allisio embarrassé par le soutien du Parti de la France Quelques semaines avant le scrutin, une annonce a perturbé la campagne du candidat RN. Le Parti de la France, fondé en 2009 par l'ancien secrétaire général du Front national Carl Lang, a annoncé publiquement son soutien à Franck Allisio. Ce parti, documenté pour ses relents de nostalgie pétainiste, d'antisémitisme et de néonazisme, se félicite que Franck Allisio "ait réussi à fédérer le RN, la section locale de Reconquête et le sénateur Stéphane Ravier". La réaction du camp du candidat du RN a été immédiate : son directeur de campagne Olivier Rioult a dénoncé "une provocation", affirmant que "les convictions et le parcours de Franck Allisio sont à l'opposé absolus de ce groupuscule aux relents antisémites et pétainistes". Martine Vassal en a profité pour attaquer : "Quand des groupuscules pétainistes, antisémites et néo-nazis se reconnaissent dans un candidat, ce n'est jamais un hasard."

15:40 - La bataille des chiffres sur la sécurité Lors d'un débat sur France Inter le 10 février 2026, la question sécuritaire a rapidement tourné à l'affrontement entre Franck Allisio et Benoît Payan. Le maire sortant a défendu son bilan assurant qu'en "un mandat, on passe à 800 policiers municipaux" et de "1 500 à 2 000" caméras. Des chiffres que contestent Franck Allisio : "À son arrivée à la mairie, il y avait 450 policiers municipaux. Il y en a aujourd'hui 700, pas 800", a-t-il pointé. Une réponse qui a provoqué l'irritation du maire sortant, lequel appelle son adversaire à "ne pas inventer des chiffres". Sur la vidéosurveillance, Franck Allisio maintient que Benoît Payan "n'a quasiment rien fait" et rappelle "qu'il y a eu la moitié de son mandat où il y a eu un moratoire et zéro caméra de surveillance installée". Payan rétorque laconiquement : "Vous ne me ferez pas dire ce qui n'existe pas".