Résultat de Franck Allisio à la municipale 2026 à Marseille : vers une victoire historique du RN ?

Franck Allisio, candidat du RN à l'élection municipale de Marseille, espère installer l'extrême droite à la tête de la deuxième ville de France lors du scrutin. Un objectif qui n'a jamais paru aussi atteignable.

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Et si le Rassemblement national (RN) s'installait à la tête de la deuxième ville de France ? C'est l'objectif que nourrit Franck Allisio, candidat du parti d'extrême droite à l'élection municipale prévue les dimanches 15 et 22 mars 2026 à Marseille. Et le but est loin d'être inatteignable, il paraît au contraire à portée de main. Après avoir longtemps fait de petits scores dans les urnes marseillaises, le RN s'est fait une place il y a un peu plus d'une dizaine d'années jusqu'à s'imposer dans les précédents scrutins devant la droite traditionnelle historiquement ancrée à Marseille. L'élection municipale de 2026 pourrait être celle d'une victoire historique de l'extrême droite à Marseille.

Mais si Franck Allisio peut bénéficier de cette montée de l'extrême droite dans la citée phocéenne, le phénomène est aussi vivement critiqué par toute une part de la population qui a mis fin à trente ans de règne des Républicains (LR) en élisant l'union de la gauche lors de la dernière élection municipale. Cette droite, supplantée par la gauche, s'est retrouvée également devancée dans les sondages par le candidat du RN à l'approche du scrutin de 2026. Reste donc à savoir si les habitants de Marseille prolongeront le mandat de la gauche, se laisseront gagner par la vague bleu marine ou si un sursaut de la droite historique peut survenir.

L'extrême droite a déjà réussi à imposer certains de ses sujets dans la campagne municipale en mettant un point d'honneur sur la sécurité dans la ville gangrénée par le narcotrafic et les violences liées. Franck Allisio n'est cependant pas le seul à se saisir du sujet. Le candidat du RN a, entre autres, fait une proposition adaptant certaines mesures préférentielles du parti avec le "pass famille-minots-seniors" aussi appelé "pass antiracailles" pour limiter l'accès à certaines plages marseillaises et quelques jardins publics. Une mesure qui a suscité une vive polémique à Marseille, mais que Franck Allisio assume pleinement estimant que "la plupart des Marseillais ne vont plus à la plage à Marseille, [...] sont punis, sont exclus de leur plage parce qu'ils ne peuvent pas y aller en sécurité, en particulier avec des enfants".

Les résultats de Franck Allisio dans les sondages de la municipale à Marseille

Tout au long de la campagne municipale, Franck Allisio a été donné en bonne position dans les résultats des sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars. Il a été donné en tête de premier tour dans certaines études, mais a plus souvent été affiché en deuxième position derrière Benoît Payan. L'écart entre les deux candidats se limitait cependant à quelques points.

Concernant le second tour de l'élection municipale, les résultats des sondages se sont le plus souvent accordés sur une victoire du candidat de la gauche avec une avance oscillant entre trois à dix points sur Franck Allisio. Une tendance que le candidat du RN peut encore essayer de renverser en s'attirant les voix de la candidate de la droite traditionnelle.

Les électeurs de la droite séduits par Franck Allisio à Marseille ?

Si Franck Allisio et Benoît Payan ont été donnés au coude à coude dans les sondages, le candidat du RN sait que la formation d'un "cordon sanitaire" contre l'extrême droite risque de renforcer les chances de victoires du maire sortant et de lui coûter l'élection municipale à Marseille. C'est pourquoi il a, très tôt dans la campagne, tendu une main à Martine Vassal en vue d'une alliance au second tour du scrutin. Les électeurs de la droite peuvent effectivement représenter une réserve de voix suffisantes pour propulser le député des Bouches-du-Rhône en tête de la municipale. Problème, la candidate de LR s'est fermement opposée à une alliance avec l'extrême droite et a tenu à dresser une distinction entre les deux groupes politiques.

Cependant, force est de constater que Martine Vassal a mené une campagne très à droite, parfois au point de rejoindre Franck Allisio sur certains points comme sur la restriction d'accès à certaines plages et autres espaces publics de Marseille. La candidate s'est également faite remarquée pour un penchant trop droitier lors du débat organisé sur BFMTV en faisant sien le slogan pétainiste "Travail, famille, patrie" au moment d'énumérer ses valeurs. Si Franck Allisio n'a pas fait la même erreur disant laisser le slogan à sa rivale, il pourrait mettre en avant les rapprochements programmatiques entre sa liste et celle de LR pour attirer les électeurs de la droite derrière lui plutôt que derrière un barrage à l'extrême droite, au profit de l'union de la gauche.