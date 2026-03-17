Résultat de Christian Estrosi à la municipale 2026 à Nice : le maire renversé ? Un difficile affrontement se dessine

Pour l'élection municipale de Nice, Christian Estrosi est candidat à sa propre succession, mais a été nettement distancé par Eric Ciotti lors du premier tour. Ce dimanche, le scrutin s'annonce difficile pour le maire.

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Christian Estrosi est dans une situation délicate après le premier tour de l'élection municipale à Nice. Le défi s'annonce immense pour le deuxième tour ce dimanche 22 mars. Le candidat, qui est à la tête de la ville depuis 2017, est arrivé en deuxième position, nettement distancé par Eric Ciotti (UDR). Eric Ciotti est arrivé en tête avec 43,43% des voix, devant Christian Estrosi avec 30,92% des voix. L'écart est donc conséquent alors que Juliette Chesnel Le Roux (PS, PC et Ecologistes) a été créditée de 11,93% des voix et a décidé de se maintenir au second tour.

Pour cette municipale 2026 à Nice, Christian Estrosi a présenté sa liste "Tous pour Nice", composée de 69 colistiers. Elle est composée de 31 nouveaux noms par rapport à la liste de 2020. Christian Estrosi a également affirmé que 15% d'entre eux avaient moins de 40 ans et que tous les quartiers de la commune étaient représentés. Celui qui avait déjà brigué le poste de 2008 à 2016, mais avait dû démissionner en 2016 suite à une nouvelle loi sur les cumuls de mandats, se présente pour ces élections municipales cette fois-ci sous la bannière Horizons, le parti d'Edouard Philippe, après avoir quitté Les Républicains en 2021.

Les résultats de Christian Estrosi dans les sondages

Dans cette triangulaire, le maire de Nice n'est donc pas dans une position favorable et ne profitera pas du report de voix de la candidate de gauche. Dans un sondage Ifop pour Nice Matin publié en date du 1er mars, ce scénario avait été testé. Eric Ciotti écoperait alors de 43% des voix, contre 37% pour Christian Estrosi et 20% pour Juliette Chesnel-Leroux.

Christian Estrosi a publié un communiqué dans la nuit de dimanche 15 à lundi 16 mars pour appeler à faire barrage contre Eric Ciotti : "J'appelle l'ensemble des abstentionnistes et des électeurs de gauche qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines à faire front. Il faut faire barrage au Rassemblement national."

Une campagne d'affrontement pour Christian Estrosi

Christian Estrosi a formulé plusieurs propositions phares dans son programme. La sécurité est l'un des axes forts. Il souhaite passer de 6 800 à 10 000 caméras de surveillance, veut doubler les effectifs de la police municipale et créer des brigades spécialisées. Il veut également bâtir 10 000 logements supplémentaires d'ici 2040 et pousser à la location de longue durée avec une prime de 5 000 euros pour les propriétaires. Côté transport, le maire vise l'ajout de nouvelles places de stationnement et la gratuité des transports en commun pour les retraités. Enfin, il prévoit d'investir 100 millions d'euros entre 2026 et 2032 pour la culture.

Il lui est cependant reproché une "mauvaise gestion financière", notamment par Eric Ciotti. Le maire sortant a dénoncé le "bilan noir" de son adversaire en tant que président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il insiste sur le front républicain qu'il représente face à l'extrême droite. Le président de l'UDR a contre-attaqué avec le "livre noir" de la gestion de Christian Estrosi et prône le besoin de changement. La campagne électorale a donc été mouvementée. Le maire a, en plus, découvert une tête de cochon et une affiche antisémite déposée devant son domicile le vendredi 27 février, donnant lieu à une enquête. Il a également dû fournir un certificat médical pour attester de sa bonne santé après des rumeurs de maladie de Parkinson.