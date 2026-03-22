Résultat de Christian Estrosi à la municipale 2026 à Nice : son annonce choc après une cuisante défaite
Candidat à sa propre succession à l'élection municipale de Nice, Christian Estrosi a été nettement distancé par Eric Ciotti lors du 2e tour ce dimanche 22 mars avant d'annoncer son retrait de la vie politique.
Selon les résultats complets publiés sur le site du ministère de l'Intérieur, Christian Estrosi s'est incliné avec 37,20% des voix dans son duel contre Eric Cioti. Ce dernier est annoncé maire de Nice à 48,54% des voix. L’écologiste Julienne Chesnel-Le Roux terminerait troisième de la triangulaire, avec 14,26% des voix.
Christian Estrosi, pas réélu à Nice, aurait annoncé quitter la politique à ses proches selon BFM TV. Il ne siègerait pas au conseil de Nice et aurait la volonté de s’occuper désormais de sa famille. S’adressant à la presse locale à la sortie de son QG à Nice, après avoir annoncé son retrait de la vie politique, le futur ex-maire aurait lancé selon BFM TV : “vous n'avez plus de boucs émissaires, vous allez vous emmerder !".
Peu après sa défaite, Christian Estrosi avait pris la parole devant ses fidèles. "Chers amis, chers concitoyens, je vous avais promis une remontada. Nous en avons fait plus de la moitié mais cela n’a pas été suffisant. Ce soir je m’adresse à vous avec une émotion profonde mêlée de gravité et de gratitude. Vous avez choisi de confier l’avenir de Nice, à une nouvelle équipe. Je respecte ce choix. C’est la démocratie, a-t-il jugé. "Au delà d’une élection, il n’y a qu’une seule ville et je serai rassembleur jusqu’au dernier moment. Avoir été votre maire fut l’honneur de ma vie, un engagement de chaque instant et une responsabilité immense", a-t-il poursuivi.
"Pendant ces années, j’ai essayé avec ma conviction et tout mon cœur de servir chacun d’entre vous. J’ai partagé vos joies, vos inquiétudes, vos espoirs et j’ai entendu battre le cœur vivant de notre ville à travers chacun de nos visages. "Qui peut dire que nous n’avons pas transformé Nice ? Qui peut nier le bond en avant ? On ne mesure pas un mandat au résultat d’un soir mais à l’empreinte qu’il laisse dans le cœur d’une ville. Cette campagne n’a pas été à la hauteur de ce que nous avons été. Seul l’avenir jugera. Cette campagne restera comme celle où la gauche a passé une alliance objective avec le RN. Le front républicain est mort ce soir à Nice. On se souviendra toujours qu’il est mort ici", a jugé le maire battu.
Au premier tour, selon les résultats communiqués par le ministère de l’Intérieur, le chef de file de l’Union des droites pour la République allié au Rassemblement national Éric Ciotti pointait en tête avec 43,43 % des voix, suivi par le maire sortant de Nice Christian Estrosi (30,92 %). L’écologiste Juliette Chesnel-Le Roux, porteuse d’une liste de la gauche unie (hors LFI), enregistrait 11,93 % des voix, suffisamment pour se maintenir au second tour.
La campagne de ces municipales à Nice a tourné au duel Estrosi-Ciotti. Pendant près de trente ans, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont tout partagé. Leur histoire a débuté en 1988, quand le jeune Ciotti, fraîchement diplômé de Sciences Po, a renoncé à l'ENA pour faire campagne aux côtés de Christian Estrosi, alors candidat aux législatives. Il est devenu son attaché parlementaire, puis son chef de cabinet, son premier adjoint à la mairie de Nice. "Christian Estrosi avait une confiance énorme, aveugle on pourrait dire, en Éric Ciotti", a raconté à Ouest-France Jean-Baptiste Forray, auteur de l'ouvrage Frères ennemis de la côte.
La rupture s'est amorcé en 2015, quand Christian Estrosi a appelé le front républicain contre le FN, alors qu'Eric Ciotti estimait qu'il y avait "un couloir à prendre à la droite de Christian Estrosi". Le divorce a été consommé en 2017 lorsque Christian Estrosi se rapproche de Macron. Les deux hommes se sont affrontés sans merci pour la mairie de Nice, chacun accusant l'autre de trahison. Pour Jean-Baptiste Forray, leur rivalité est "l'allégorie de cette droite coupée en deux qui ne sait plus vraiment où elle habite".
23:53 - Les résultats définitifs de Christian Estrosi
Selon les résultats complets publiés sur le site du ministère de l'Intérieur, Christian Estrosi s'est incliné avec 37,20% des voix, derrière Eric Ciotti, élu maire de Nice avec 48,54% des suffrages. La candidate écologiste Juliette Chesnel-Le Roux est arrivée troisième avec 14,26%.
22:57 - Estrosi : "vous allez vous emmerder"
Christian Estrosi s’adresse à la presse locale à la sortie de son QG à Nice, après avoir annoncé son retrait de la vie politique : “Vous n'avez plus de boucs émissaires, vous allez vous emmerder !", a-t-il scandé dans un message diffusé sur BFM TV.
22:45 - De premiers résultats partiels à Nice
Le ministère de l'Intérieur a communiqué les premiers résultats partiels de la ville de Nice pour ce second tour des élections municipales. En se basant sur 54,11% des inscrits, Eric Ciotti arrive bien en tête avec 49,14% des voix, devant Christian Estrosi, pour le moment crédité de 36,92% des suffrages. Juliette Chesnel-Le Roux arrive en troisième position avec 13,94% des suffrages. Il faut encore attendre que tous les bulletins soient dépouillés et que le ministère de l'Intérieur dévoile les résultats définitifs pour connaître avec précision le score de Christian Estrosi à Nice.
21:55 - Estrosi reconnait sa défaite et juge que "le front républicain est mort à Nice"
Christian Estrosi s'est exprimé devant ses fidèles après l'annonce de sa défaite à l'élection municipale de Nice. "Chers amis, chers concitoyens, je vous avais promis une remontada. Nous en avons fait plus de la moitié mais cela n’a pas été suffisant. Ce soir je m’adresse à vous avec une émotion profonde mêlée de gravité et de gratitude. Vous avez choisi de confier l’avenir de Nice, à une nouvelle équipe. Je respecte ce choix. C’est la démocratie." Le maire sortant, nettement battu ce dimanche, a fait le bilan avant de donner son ressenti sur la victoire d'Eric Ciotti. "Qui peut dire que nous n’avons pas transformé Nice ? Qui peut nier le bond en avant ? On ne mesure pas un mandat au résultat d’un soir mais à l’empreinte qu’il laisse dans le cœur d’une ville. Cette campagne n’a pas été à la hauteur de ce que nous avons été. Seul l’avenir jugera. Cette campagne restera comme celle où la gauche a passé une alliance objective avec le RN. Le front républicain est mort ce soir à Nice. On se souviendra toujours qu’il est mort ici », a dit le maire battu.
20:36 - Ciotti élu à Nice selon de premières estimations, Estrosi battu
Selon une première estimations IFOP pour LCI, Christian Estrosi serait nettement battu aux municipales à Nice, son rival Eric Ciotti, candidat UDR, héritant de 45% des voix selon ces premiers chiffres.
20:25 - Quel est le programme pour la sécurité de Christian Estrosi ?
Comme plusieurs candidats des élections municipales 2026, l'accent du programme de Christian Estrosi est mis sur la sécurité. Dans son bilan, on compte déjà 780 agents de police municipale et 7500 interpellations par an. Parmi les mesures supplémentaires envisagées, se trouve l'augmentation des caméras de vidéoprotection.
20:05 - Le développement urbain au coeur des préoccupations de Christian Estrosi
Christian Estrosi poursuit son projet de développement urbain conséquent pour la ville de Nice, visant à améliorer la qualité de vie des habitants et rendre la commune plus attractive. Celui-ci comprend la création de 22 000 logements depuis 2008 ainsi que plusieurs initiatives de rénovation urbaine. Le projet phare de ce programme reste la création de la Promenade du Paillon, qui permet de relier la promenade des anglais jusqu'au théâtre national.
20:01 - Fermeture des bureaux de votes à Nice
C'est terminé : 20 heures a sonné, et les bureaux de votes de Nice ont fermé leurs portes. Il faudra désormais patienter jusqu'au dépouillement des premiers bulletins, qui permettront d'avoir de premières estimations avant des résultats officiels et définitifs, qui seront dévoilés bien plus tard dans la soirée par le ministère de l'Intérieur.
19:51 - Un soutien inattendu à gauche
Arrivée troisième avec 11,93% des voix lors du premier tour, Juliette Chesnel-Le Roux a refusé de se désister en faveur d'Estrosi, provoquant une triangulaire face à Éric Ciotti. Une décision critiquée jusque dans son propre camp. La députée écologiste Sandrine Rousseau a déclaré sur TF1 : "J'aurais préféré que notre candidate se désiste et qu'elle appelle à voter Christian Estrosi, même si entre Christian Estrosi et Eric Ciotti, il n'y a pas une différence majeure. Mais enfin, sur le plan des principes républicains, il faut savoir se retirer".
19:14 - Un programme ancré
Pour son quatrième mandat, Christian Estrosi mise sur des projets concrets. Côté transports, deux nouvelles lignes de tramway sont annoncées : la ligne 4 vers Cagnes-sur-Mer via Cap 3000, et la ligne 5 jusqu'à Drap, "agrémentée de parkings relais". Le maire promet aussi une nouveauté inédite : "la mise en place d'un bus à haut niveau de service, qui contournera Nice par l'autoroute", avec "un bus toutes les 8 minutes" contre "30 à 50 minutes" actuellement pour rejoindre les quartiers périphériques.
Sur le logement, Christian Estrosi reconnaît "un certain nombre de difficultés à résoudre" et promet d'aller "plus loin" sur les quotas Airbnb : "60% sur les quartiers en tension". Il annonce également 10 000 logements dont 4 500 dans la plaine du Var.
Côté culture, un "grand auditorium de 1 000 à 1 200 places" remplacera le Palais des Expositions, accompagné de la Cinémathèque de Nice. Une salle de près de 400 places, baptisée "Le Batchas", verra également le jour. Sur le fond, le maire balaie les doutes : "je veux me consacrer à Nice et je ne pense qu'à Nice".
18:33 - Bruno Retailleau a lâché Christian Estrosi
Christian Estrosi a déploré le refus de soutien officiel de Bruno Retailleau. Interrogé sur BFMTV-RMC le mercredi 18 mars, le patron des LR a justifié sa décision en évoquant une campagne "délétère", estimant désormais que "c'est aux Niçois de trancher dans les urnes".
Face aux vives réactions de toute part, Bruno Retailleau a tenté de rapidement clarifier sa position, affirmant que "l'accord national avec Horizons n'a pas été remis en question", tout en répétant que "la campagne délétère à Nice" l'avait conduit à "dénoncer ce climat qui ne grandit pas la politique". Christian Estrosi, lui, a mis cette sortie sur le compte "d'un moment d'égarement".
17:43 - Une plainte en plein entre-deux-tours
Christian Estrosi a annoncé déposer plainte contre Marine Tondelier la cheffe des Écologistes le mercredi 18 mars. La veille, Marine Tondelier, a accusé le maire de Nice, candidat à sa propre succession, d'être mis en examen dans six affaires. Christian Estrosi a répondu sur X : "En affirmant avec mensonge et aplomb que je serais mis en examen à 6 reprises, Marine Tondelier ment de manière éhontée et favorise ses nouveaux alliés d’extrême droite. Je dépose plainte pour diffamation immédiatement n’ayant aucunement l’intention de me laisser traîner dans la boue", a-t-il écrit.
17:38 - Le taux de participation à 17h dévoilé
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation à 17 heures s'élève à 47,26% dans le département des Alpes-Maritimes. Ils seraient 48% des électeurs niçois à avoir voté à la même heure selon des informations de BFM TV. Si l'on compare avec le premier tour, ils étaient 46,8% à avoir fait le déplacement à la même heure.
16:39 - Un duel fratricide trente ans après
Pendant près de trente ans, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont tout partagé. Leur histoire a débuté en 1988, quand le jeune Ciotti, fraîchement diplômé de Sciences Po, a renoncé à l'ENA pour faire campagne aux côtés de Christian Estrosi, alors candidat aux législatives. Il est devenu son attaché parlementaire, puis son chef de cabinet, son premier adjoint à la mairie de Nice. "Christian Estrosi avait une confiance énorme, aveugle on pourrait dire, en Éric Ciotti", a raconté à Ouest-France Jean-Baptiste Forray, auteur de l'ouvrage Frères ennemis de la côte.
La rupture s'est amorcé en 2015, quand Christian Estrosi a appelé le front républicain contre le FN, alors qu'Eric Ciotti estimait qu'il y avait "un couloir à prendre à la droite de Christian Estrosi". Le divorce a été consommé en 2017 lorsque Christian Estrosi se rapproche de Macron.
Les deux hommes se sont affrontés sans merci pour la mairie de Nice, chacun accusant l'autre de trahison. Pour Jean-Baptiste Forray, leur rivalité est "l'allégorie de cette droite coupée en deux qui ne sait plus vraiment où elle habite".
16:01 - L'affaire de la tête de porc avait mis le feu aux poudres avant le premier tour
Le 27 février dernier, une tête de porc a été retrouvée accrochée au portail du domicile de Christian Estrosi, accompagnée d'une affiche à son effigie, d'une étoile de David et de l'inscription "conn*rd".
Au total, quatre personnes sont désormais mises en examen. Parmi eux, deux exécutants d'origine tunisienne placés en détention provisoire, un spécialiste du marketing digital de 46 ans mis en examen pour "violences aggravées envers un élu public, provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, la race ou la religion et association de malfaiteurs", et Jean Lucat, un ancien policier de la DST, mis en examen pour "accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs" et placé sous contrôle judiciaire.
Le maire-candidat n’est pas impliqué dans ce qui a été présenté comme une mise en scène digne du faux "attentat de l’Observatoire" par son adversaire Eric Ciotti. L’hypothèse désormais privilégiée par les enquêteurs serait celle d’une manipulation menée par des membres de l’entourage du candidat Estrosi, à l'insu de ce dernier.