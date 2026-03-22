Résultat de Christian Estrosi à la municipale 2026 à Nice : une cuisante défaite en vue

Candidat à sa propre succession à l'élection municipale de Nice, Christian Estrosi serait nettement distancé par Eric Ciotti lors du 2e tour ce dimanche 22 mars.

La rupture s'est amorcé en 2015, quand Christian Estrosi a appelé le front républicain contre le FN, alors qu'Eric Ciotti estimait qu'il y avait "un couloir à prendre à la droite de Christian Estrosi". Le divorce a été consommé en 2017 lorsque Christian Estrosi se rapproche de Macron. Les deux hommes se sont affrontés sans merci pour la mairie de Nice, chacun accusant l'autre de trahison. Pour Jean-Baptiste Forray, leur rivalité est "l'allégorie de cette droite coupée en deux qui ne sait plus vraiment où elle habite".

La campagne de ces municipales à Nice a tourné au duel Estrosi-Ciotti. Pendant près de trente ans, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont tout partagé. Leur histoire a débuté en 1988, quand le jeune Ciotti, fraîchement diplômé de Sciences Po, a renoncé à l'ENA pour faire campagne aux côtés de Christian Estrosi, alors candidat aux législatives. Il est devenu son attaché parlementaire, puis son chef de cabinet, son premier adjoint à la mairie de Nice. "Christian Estrosi avait une confiance énorme, aveugle on pourrait dire, en Éric Ciotti", a raconté à Ouest-France Jean-Baptiste Forray, auteur de l'ouvrage Frères ennemis de la côte.

Au premier tour, selon les résultats communiqués par le ministère de l’Intérieur, le chef de file de l’Union des droites pour la République allié au Rassemblement national Éric Ciotti pointait en tête avec 43,43 % des voix, suivi par le maire sortant de Nice Christian Estrosi (30,92 %). L’écologiste Juliette Chesnel-Le Roux, porteuse d’une liste de la gauche unie (hors LFI), enregistrait 11,93 % des voix, suffisamment pour se maintenir au second tour.

Selon de premières estimations IFOP pour LCI, Christian Estrosi s'est incliné avec 39,5% des voix dans son duel contre Eric Cioti. Ce dernier est annoncé maire de Nice à 45% des voix. L’écologiste Julienne Chesnel-Le Roux terminerait troisième de la triangulaire, avec 15,5 % des voix, toujours selon ces estimations. Les résultats définitifs doivent être communiqués par le ministère de l'Intérieur au cours de la soirée.

Dernières mises à jour

20:36 - Ciotti élu à Nice selon de premières estimations, Estrosi battu Selon une première estimations IFOP pour LCI, Christian Estrosi serait nettement battu aux municipales à Nice, son rival Eric Ciotti, candidat UDR, héritant de 45% des voix selon ces premiers chiffres.

20:25 - Quel est le programme pour la sécurité de Christian Estrosi ? Comme plusieurs candidats des élections municipales 2026, l'accent du programme de Christian Estrosi est mis sur la sécurité. Dans son bilan, on compte déjà 780 agents de police municipale et 7500 interpellations par an. Parmi les mesures supplémentaires envisagées, se trouve l'augmentation des caméras de vidéoprotection.

20:05 - Le développement urbain au coeur des préoccupations de Christian Estrosi Christian Estrosi poursuit son projet de développement urbain conséquent pour la ville de Nice, visant à améliorer la qualité de vie des habitants et rendre la commune plus attractive. Celui-ci comprend la création de 22 000 logements depuis 2008 ainsi que plusieurs initiatives de rénovation urbaine. Le projet phare de ce programme reste la création de la Promenade du Paillon, qui permet de relier la promenade des anglais jusqu'au théâtre national.

20:01 - Fermeture des bureaux de votes à Nice C'est terminé : 20 heures a sonné, et les bureaux de votes de Nice ont fermé leurs portes. Il faudra désormais patienter jusqu'au dépouillement des premiers bulletins, qui permettront d'avoir de premières estimations avant des résultats officiels et définitifs, qui seront dévoilés bien plus tard dans la soirée par le ministère de l'Intérieur.

19:51 - Un soutien inattendu à gauche Arrivée troisième avec 11,93% des voix lors du premier tour, Juliette Chesnel-Le Roux a refusé de se désister en faveur d'Estrosi, provoquant une triangulaire face à Éric Ciotti. Une décision critiquée jusque dans son propre camp. La députée écologiste Sandrine Rousseau a déclaré sur TF1 : "J'aurais préféré que notre candidate se désiste et qu'elle appelle à voter Christian Estrosi, même si entre Christian Estrosi et Eric Ciotti, il n'y a pas une différence majeure. Mais enfin, sur le plan des principes républicains, il faut savoir se retirer".

19:14 - Un programme ancré Pour son quatrième mandat, Christian Estrosi mise sur des projets concrets. Côté transports, deux nouvelles lignes de tramway sont annoncées : la ligne 4 vers Cagnes-sur-Mer via Cap 3000, et la ligne 5 jusqu'à Drap, "agrémentée de parkings relais". Le maire promet aussi une nouveauté inédite : "la mise en place d'un bus à haut niveau de service, qui contournera Nice par l'autoroute", avec "un bus toutes les 8 minutes" contre "30 à 50 minutes" actuellement pour rejoindre les quartiers périphériques. Sur le logement, Christian Estrosi reconnaît "un certain nombre de difficultés à résoudre" et promet d'aller "plus loin" sur les quotas Airbnb : "60% sur les quartiers en tension". Il annonce également 10 000 logements dont 4 500 dans la plaine du Var. Côté culture, un "grand auditorium de 1 000 à 1 200 places" remplacera le Palais des Expositions, accompagné de la Cinémathèque de Nice. Une salle de près de 400 places, baptisée "Le Batchas", verra également le jour. Sur le fond, le maire balaie les doutes : "je veux me consacrer à Nice et je ne pense qu'à Nice".

18:33 - Bruno Retailleau a lâché Christian Estrosi Christian Estrosi a déploré le refus de soutien officiel de Bruno Retailleau. Interrogé sur BFMTV-RMC le mercredi 18 mars, le patron des LR a justifié sa décision en évoquant une campagne "délétère", estimant désormais que "c'est aux Niçois de trancher dans les urnes". Face aux vives réactions de toute part, Bruno Retailleau a tenté de rapidement clarifier sa position, affirmant que "l'accord national avec Horizons n'a pas été remis en question", tout en répétant que "la campagne délétère à Nice" l'avait conduit à "dénoncer ce climat qui ne grandit pas la politique". Christian Estrosi, lui, a mis cette sortie sur le compte "d'un moment d'égarement".

17:43 - Une plainte en plein entre-deux-tours Christian Estrosi a annoncé déposer plainte contre Marine Tondelier la cheffe des Écologistes le mercredi 18 mars. La veille, Marine Tondelier, a accusé le maire de Nice, candidat à sa propre succession, d'être mis en examen dans six affaires. Christian Estrosi a répondu sur X : "En affirmant avec mensonge et aplomb que je serais mis en examen à 6 reprises, Marine Tondelier ment de manière éhontée et favorise ses nouveaux alliés d’extrême droite. Je dépose plainte pour diffamation immédiatement n’ayant aucunement l’intention de me laisser traîner dans la boue", a-t-il écrit.

17:38 - Le taux de participation à 17h dévoilé Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation à 17 heures s'élève à 47,26% dans le département des Alpes-Maritimes. Ils seraient 48% des électeurs niçois à avoir voté à la même heure selon des informations de BFM TV. Si l'on compare avec le premier tour, ils étaient 46,8% à avoir fait le déplacement à la même heure.

16:39 - Un duel fratricide trente ans après Pendant près de trente ans, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont tout partagé. Leur histoire a débuté en 1988, quand le jeune Ciotti, fraîchement diplômé de Sciences Po, a renoncé à l'ENA pour faire campagne aux côtés de Christian Estrosi, alors candidat aux législatives. Il est devenu son attaché parlementaire, puis son chef de cabinet, son premier adjoint à la mairie de Nice. "Christian Estrosi avait une confiance énorme, aveugle on pourrait dire, en Éric Ciotti", a raconté à Ouest-France Jean-Baptiste Forray, auteur de l'ouvrage Frères ennemis de la côte. La rupture s'est amorcé en 2015, quand Christian Estrosi a appelé le front républicain contre le FN, alors qu'Eric Ciotti estimait qu'il y avait "un couloir à prendre à la droite de Christian Estrosi". Le divorce a été consommé en 2017 lorsque Christian Estrosi se rapproche de Macron. Les deux hommes se sont affrontés sans merci pour la mairie de Nice, chacun accusant l'autre de trahison. Pour Jean-Baptiste Forray, leur rivalité est "l'allégorie de cette droite coupée en deux qui ne sait plus vraiment où elle habite".