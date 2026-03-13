Résultat de Christian Estrosi aux municipales 2026 à Nice : le maire déchu face à un adversaire de taille ?

Christian Estrosi est candidat à sa propre succession à l'élection municipale de Nice. La tâche ne sera pas facile car il fait face à une autre grande figure de la cinquième ville de France.

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Christian Estrosi ne compte pas laisser sa place à la mairie de Nice. Il est de nouveau candidat aux élections municipales 2026, dont le premier tour a lieu ce 15 mars, alors qu'il est à la tête de la ville depuis 2017. Il avait déjà brigué le poste de 2008 à 2016, mais avait dû démissionner en 2016 suite à une nouvelle loi sur les cumuls de mandats. Cette année, il se présente sous la bannière Horizons, le parti d'Edouard Philippe, après avoir quitté LR en 2021. Officiellement LR n'a pas soutenu le candidat, mais "souhaite sa victoire", selon un cadre au QG parisien auprès de franceinfo. Sa liste "Tous pour Nice" est composée de 69 colistiers dont 31 nouveaux par rapport à la liste de 2020. Christian Estrosi a également affirmé que 15% d'entre eux avaient moins de 40 ans et que tous les quartiers de la commune sont représentés.

S'il est une figure phare de la ville de plus de 350 000 habitants, il fait face cette année pour l'élection municipale à Nice à un concurrent de taille et ancien collaborateur : Eric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République et soutenu par le Rassemblement national. Il est aussi confronté à deux têtes de liste de gauche : l'écologiste Juliette Chesnel-Le Roux, soutenue par les socialistes et les communistes, et Mireille Damiano, investie par La France insoumise. Cédric Vella représente le parti d'Eric Zemmour, Reconquête, Estelle Jacquet est la figure de Lutte ouvrière et Céline Forjonnel mène une liste citoyenne.

Les résultats de Christian Estrosi dans les sondages des municipales de 2026

Les sondages publiés avant la date butoir du vendredi 13 mars ne sont toutefois pas favorables à Christian Estrosi, plaçant souvent Eric Ciotti en tête du premier tour. Selon un sondage IFOP réalisé le 1er mars pour Nice Matin, Eric Ciotti écope de 38% des intentions de vote au premier tour contre 32% pour Christian Estrosi. Derrière, Juliette Chesnel-Le Roux est créditée de 12 % et Mireille Damiano recueillerait 11 %. Les projections de ce sondage du 1er mars pour le second tour placent Eric Ciotti vainqueur avec 40% en cas de quadrangulaire face à Christian Estrosi à 36%. Le scénario serait quasi le même en cas de triangulaire. Plus surprenant, le sondage n'a pas départagé les candidats en cas de face à face. Ainsi, rien n'est joué.

Une campagne d'affrontement pour Christian Estrosi

Christian Estrosi a formulé plusieurs propositions phares dans son programme. La sécurité est l'un des axes forts. Il souhaite passer de 6 800 à 10 000 caméras de surveillance, veut doubler les effectifs de la police municipale et créer des brigades spécialisées. Il veut également bâtir 10 000 logements supplémentaires d'ici 2040 et pousser à la location de longue durée avec une prime de 5 000 euros pour les propriétaires. Côté transport, le maire vise l'ajout de nouvelles places de stationnement et la gratuité des transports en commun pour les retraités. Enfin, il prévoit d'investir 100 millions d'euros entre 2026 et 2032 pour la culture.

Il lui est cependant reproché une "mauvaise gestion financière", notamment par Eric Ciotti. Les deux hommes s'affrontent lors de la campagne à coups d'accusations. Le maire sortant a dénoncé le "bilan noir" de son adversaire en tant que président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il insiste sur le front républicain qu'il représente face à l'extrême droite. Le président de l'UDR a contre-attaqué avec le "livre noir" de la gestion de Christian Estrosi et prône le besoin de changement. La campagne électorale est donc mouvementée. Le maire a, en plus, découvert une tête de cochon et une affiche antisémite déposée devant son domicile le vendredi 27 février, donnant lieu à une enquête. Il a également dû fournir un certificat médical pour attester de sa bonne santé après des rumeurs de maladie de Parkinson.