Résultat du RN aux municipales : un 1er tour plus compliqué que prévu ?

Les résultats aux municipales du Rassemblement national sera le plus scruté le 15 mars. Le parti de Le Pen et Bardella, qui se présente comme le premier du pays souffre d'une faible implantation locale.

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Le premier tour des élections municipales 2026 peut être un grand rendez-vous pour le Rassemblement national, qui sait qu'il peut apparaître en tête dans de très nombreuses communes dans lesquelles les candidats sont des représentants des partis nationaux. Dans les états-majors du RN, l'atmosphère est à la fois électrique et chargée d'interrogations sur les résultats sur le scrutin du 15 mars.

Pour le Rassemblement National, qui bénéficie depuis plusieurs années d'une dynamique sans précédent, cette élection municipale pourrait être celui de la consécration, ce moment qui donnerait une autre dimension au parti d'extrême droite en démontrant qu'il s'implante dans tous les territoires. Pourtant, en observant les listes déposées en préfecture, force est de constater que le mouvement nationaliste peine toujours à mobiliser des porte-voix à l'échelle locale. Le paradoxe est frappant : alors que le parti de Jordan Bardella n'a jamais semblé aussi puissant dans les sondages d'opinion, il aborde le premier tour des municipales avec un handicap lié à la difficulté de trouver de bons candidats.

Dans près de la moitié des départements de métropole, le Rassemblement National présente moins de deux listes dans les communes de plus de 3 500 habitants. Plus frappant encore, le parti est totalement aux abonnés absents dans huit départements et ne présente pas de liste dans les deux tiers des villes de plus de 10 000 habitants. Des préfectures emblématiques comme Vesoul ou Nevers, où le mouvement avait pourtant réalisé des scores spectaculaires lors des élections européennes de 2024, ne verront aucun candidat porter ses couleurs ce dimanche 15 mars. Ce décalage entre les intentions de vote et l'incapacité à mobiliser des cadres locaux est sans doute la faille la plus visible du parti à la flamme.

Peu de résultats du RN, car peu de candidats aux municipales

Contrairement aux formations politiques traditionnelles qui s'appuient sur des élus installés depuis des décennies, le Rassemblement National n'est pas un parti enraciné. Moins d'une tête de liste sur cinq de l'élection de 2020 a été reconduite pour ce scrutin de 2026, a repéré Le Monde. Cette volatilité est le signe d'un mouvement qui ne parvient pas à fidéliser ses cadres de proximité. Le recours systématique au parachutage, avec des candidats investis à la hâte dans des communes qu'ils ne connaissent pas bien saute aux yeux.

Dans le Pas-de-Calais, bastion historique du lepénisme, certains élus eux-mêmes déplorent ce turnover incessant. "Le contexte national a changé, mais il est évident que se présenter à une élection en arrivant six mois avant n'est pas toujours gagnant ", déplore à ce titre le député RN Bruno BildeIls auprès du Monde. "Ce qui pêche, c'est avoir une tête de liste crédible. L'investiture municipale est la plus compliquée à accorder, il faut avoir toutes les qualités : aimer les gens, avoir des connaissances sur la commune, pouvoir la gérer" abonde Kévin Pfeffer, député de Moselle, au même journal.