Résultat de Catherine Trautmann aux municipales 2026 à Strasbourg : l'ancienne édile dans un trio de tête redoutable pour le second tour

Candidate à l'élection municipale de Strasbourg, l'ancienne édile Catherine Trautmann espère bien faire un retour 20 ans plus tard. Elle doit faire face à la maire sortante de gauche et un candidat de droite pour le second tour de ce dimanche.

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Catherine Trautmann peut encore faire son grand retour lors de l'élection municipale à Strasbourg. Ce 15 mars, les habitants de la ville alsacienne ont plébiscité celle qui a été leur maire de 1989 à 1997 et de 2000 à 2001. La candidate socialiste est arrivée en tête avec 25,93% des voix devant le candidat LR Jean-Philippe Vetter (24,23%), la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian (19,72%) et le candidat LFI Florian Kobryn (12,03%).

Forte de sa longue expérience en politique, elle écope d'une certaine renommée. Elle avait notamment relancé le tramway dans la commune de 295 000 habitants. Lors de la dernière élection municipale à Strasbourg en 2020, elle avait remplacé la tête de liste socialiste Mathieu Cahn en dernière minute et avait obtenu 20% des suffrages au premier tour. Catherine Trautmann a présenté cette année sa liste "Pour Strasbourg" qu'elle a qualifié de "liste de rassemblement, d'engagement et de compétences" avec une équipe "sans étiquette unique".

Un résultat au second tour plus compliqué pour Catherine Trautmann ?

C'est finalement une triangulaire qui se dessine pour le second tour. La maire sortante de Strasbourg Jeanne Barseghain (Les Écologistes) a annoncé une alliance et une fusion de listes avec celle de Florian Kobryn (LFI). Cela pourrait jouer en la défaveur de la candidate socialiste. Catherine Trautmann et Pierre Jakubowicz d'Horizons ont alors décidé d'en faire de même. Le candidat a cependant obtenu seulement 5,10% au premier tour. Cet accord a, de surcroit, reçu un mauvais accueil. Olivier Faure a affirmé que c'était inacceptable pour le PS, qui se désolidarise de la candidate. De son côté, Horizons a retiré son soutien à Pierre Jakubowicz pour le donner au candidat LR Jean-Philippe Vetter.

Pour le chercheur alsacien Sébastien Michon, "ce retour de Catherine Trautmann en première ligne peut surprendre, alors que beaucoup la voyaient en fin de carrière. C'est sa notoriété qui lui a permis de s'imposer. Mais, si elle est en bonne position pour le premier tour, elle n'a pas de réserve de voix pour le second", rapporte Ouest-France.

Les principales propositions de Catherine Trautmann pour Strasbourg

Le programme de Catherine Trautmann se concentre sur la sécurité, mais aussi sur les mesures sociales et la propreté de la ville. Elle estime que les électeurs de gauche sont désabusés par le mandat écoulé et prône donc le changement. L'ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin déplore notamment l'endettement doublé en six ans ainsi que la politique de mobilité. Elle se concentre donc aussi sur les transports avec la proposition de la création d'une "grande gare urbaine du 21e siècle", la transformation de la M35, la refonte du stationnement résidentiel et la gratuité des transports en commun pour les plus de 65 ans. Elle souhaite aussi végétaliser la ville et encadrer les loyers.

Son adversaire de droite l'a attaquée sur l'onglet de la sécurité, pour lequel elle souhaite augmenter le nombre de policiers municipaux : "Elle peut parler sécurité, elle n'en fera pas. J'ai proposé en 2025 un texte anti-mendicité agressive. Le groupe socialiste ne l'a pas voté", a déclaré Jean-Philippe Vetter, comme le rapporte Les Echos. Il lui est, par ailleurs, reproché "une déconnexion avec le terrain" par LFI. Catherine Trautmann n'a, pour sa part, pas mâché ses mots contre la gestion sortante de Strasbourg. "Strasbourg va mal", a-t-elle déclaré à l'AFP, s'attaquant notamment au bilan sur les mobilités : "Ils ont fait de l'antivoiture une sorte de marque et ils ont pensé qu'ils effaceraient ce que j'avais fait à l'époque pour réduire la circulation automobile. Mais ils ont été incapables de faire un plan de circulation valable".