Résultat de Catherine Trautmann aux municipales 2026 à Strasbourg : l'ancienne édile va-t-elle revenir 25 ans plus tard ?

Catherine Trautmann, candidate à l'élection municipale de Strasbourg, a bien l'intention de retrouver la place qu'elle avait en 2001. Elle fait face à de nombreux concurrents.

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Catherine Trautmann pourrait faire son grand retour lors de l'élection municipale à Strasbourg. Ce 15 mars, les habitants de la ville alsacienne peuvent voter pour celle qui a été leur maire de 1989 à 1997 et de 2000 à 2001. Forte de sa longue expérience en politique, elle écope d'une certaine renommée. Elle avait notamment relancé le tramway dans la commune de 295 000 habitants. Lors de la dernière élection municipale à Strasbourg en 2020, elle avait remplacé la tête de liste socialiste Mathieu Cahn en dernière minute et avait obtenu 20% des suffrages au premier tour. Catherine Trautmann présente cette année sa liste "Pour Strasbourg" qu'elle qualifie de "liste de rassemblement, d'engagement et de compétences" avec une équipe "sans étiquette unique".

Lors de cette élection 2026, la conseillère municipale de 75 ans fait face à la maire sortante de 30 ans sa cadette, Jeanne Barseghian, qui a remporté le scrutin en 2020 avec 41,71% des suffrages. Parmi les autres principaux candidats, on retrouve le conseiller municipal LR Jean-Philippe Vetter, le candidat Horizons Pierre Jakubowicz, le conseiller départemental Florian Kobryn pour LFI et la députée européenne Virginie Joron pour le RN. C'est un nombre record de listes qui se présente à Strasbourg cette année : elles sont au nombre de 12.

Les résultats de Catherine Trautmann dans les sondages des municipales de 2026

Avec la pluralité de candidatures, le résultat de l'élection municipale à Strasbourg est encore plus incertain. La France insoumise et le RN ont, lors des élections législatives en 2024, fait de bons scores, mais l'élection municipale reste très différente, les habitants se concentrant sur le maire et pas sur l'échelle nationale. Dans les différents sondages réalisés et publiés avant la date butoir du vendredi 13 mars, Catherine Trautmann était placée en tête avec autour de 30% des intentions de vote, soit 10 points d'avance sur la maire sortante Jeanne Barseghian et le candidat de la droite Jean-Philippe Vetter. Ils se disputent la seconde place. Les listes de Virginie Joron et de Florian Kobryn pourraient parvenir à se qualifier pour le second tour. Une quinquangulaire est donc possible.

Le second tour pourrait alors faire l'objet d'alliances. Or, Catherine Trautmann a déjà annoncé qu'elle ne ferait pas de coalition avec la liste écologiste ou avec celle de LFI. Pour le chercheur alsacien Sébastien Michon, "ce retour de Catherine Trautmann en première ligne peut surprendre, alors que beaucoup la voyaient en fin de carrière. C'est sa notoriété qui lui a permis de s'imposer. Mais, si elle est en bonne position pour le premier tour, elle n'a pas de réserve de voix pour le second", rapporte Ouest-France.

Les principales propositions de Catherine Trautmann pour Strasbourg

Le programme de Catherine Trautmann se concentre sur la sécurité, mais aussi sur les mesures sociales et la propreté de la ville. Elle estime que les électeurs de gauche sont désabusés par le mandat écoulé et prône donc le changement. L'ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin déplore notamment l'endettement doublé en six ans ainsi que la politique de mobilité. Elle se concentre donc aussi sur les transports avec la proposition de la création d'une "grande gare urbaine du 21e siècle", la transformation de la M35, la refonte du stationnement résidentiel et la gratuité des transports en commun pour les plus de 65 ans. Elle souhaite aussi végétaliser la ville et encadrer les loyers.

Son adversaire de droite l'a attaquée sur l'onglet de la sécurité, pour lequel elle souhaite augmenter le nombre de policiers municipaux : "Elle peut parler sécurité, elle n'en fera pas. J'ai proposé en 2025 un texte anti-mendicité agressive. Le groupe socialiste ne l'a pas voté", a déclaré Jean-Philippe Vetter, comme le rapporte Les Echos. Il lui ai, par ailleurs, reproché "une déconnexion avec le terrain" par LFI.