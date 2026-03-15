Résultat de Renaissance et Horizons aux municipales : une déroute pour les macronistes et les centristes ?

Le parti de Macron, transformé par Attal, peut apparaître affaibli après les municipales. Les résultats de ce scrutin pour Renaissance, mais aussi pour Horizons, pourraient amener à une forme de marginalisation.

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Le résultat des élections municipales seront-ils difficiles à commenter ce dimanche, sur les plateaux de télévision, pour les états-majors du "bloc central" ? Pour Renaissance, le parti présidentiel, le MoDem et Horizons, la formation d'Édouard Philippe, ce scrutin ressemble à une opération de survie en territoire de plus en plus hostile.

Le macronisme et ses engendrements centristes n'est pas parvenu à résoudre son premier défaut : l'absence d'ancrage local. Si Emmanuel Macron a réussi à s'imposer lors des grandes élections nationales, jusqu'en 2022, son mouvement peine désespérément à s'enraciner. Et les ténors du parti savent qu'il est trop tard désormais pour viser un résultat aux municipales qui apparaîtra comme une victoire. Renaissance et Horizons sont encore des machines politiques construites pour la présidentielle, il est trop tard pour bâtir une nouvelle base de cadres et d'élus locaux. La macronie et ses successeurs sont davantage préoccupés par la présentielle 2027 et la succession à l'Élysée.

Gabriel Attal n'a d'ailleurs aucun intérêt à nationaliser ces municipales 2026, ce serait prendre le risque de transformer chaque mairie en bureau de vote "pour ou contre" la politique du gouvernement. La stratégie est plutôt de se fondre dans des listes de rassemblement pour masquer la faiblesse de l'étiquette et relativiser les résultats s'ils sont très mauvais.

De son côté, Édouard Philippe a tenté une approche différente avec Horizons et s'est même parfois allié avec LR. Son ambition affichée était de bâtir un "parti de maires", capable de redonner au centre-droit une assise territoriale solide, en prenant la suite par endroits des maires LR. Pourtant, les signaux envoyés par le terrain sont particulièrement inquiétants. Si l'ancien Premier ministre jouit d'une popularité personnelle forte, celle-ci ne se transfère pas automatiquement à ses candidats.

Le résultat d'Edouard Philippe décisif au Havre

Le risque pour Horizons est de se retrouver coincé dans une tenaille politique. À droite, le parti LR conserve un réseau d'élus locaux solides, indépendants, et beaucoup de maires sortants appréciés par les administrés. À l'extrême-droite, le Rassemblement National va perturber le jeu dans les grandes villes, notamment à Marseille, Toulon, Carcassonne, Lens ou Nice. Dans ce paysage, Horizons peine à démontrer sa valeur ajoutée par rapport à une droite traditionnelle mieux implantée ou à un centre-gauche aussi bien implanté historiquement.

Le parti d'Edouard Philippe a donc surtout pour ambition de faire de bons résultats aux municipales dans des villes déjà gérées par des états-majors. Et conserver celles déjà acquises : Nice, Angers, Reims, et bien sûr Le Havre, fief du patron. Dans la ville normande, le résultat d'Edouard Philippe sera décisif : en cas de défaite, il pourrait renoncer à ses ambitions présidentielles. Les attentions seront aussi portées à Vannes, Ajaccio, Arles, Vesoul, Pessac, Auxerre, La Roche-sur-Yon, Albi, Palaiseau.

Si le résultat devait se traduire par une perte importante de villes moyennes ou une incapacité à conquérir de nouvelles communes, les risques d'une marginalisation politique seront importants. Une lourde défaite en 2026 priverait Renaissance, le MoDem et Horizons de grands électeurs pour les sénatoriales. Et comment mobiliser les militants pour la présidentielle de 2027 après une déroute dans les territoires ? Sans maires, sans adjoints, sans conseillers municipaux influents, comment porter un message national dans une France de plus en plus fragmentée ?