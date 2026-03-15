Résultat de Sébastien Delogu à la municipale 2026 de Marseille : vers une alliance de la gauche contre le RN ?

Le député marseillais Sébastien Delogu s'est lancé dans l'élection municipale de Marseille en espérant remporter le scrutin et s'installer à l'Hôtel de Ville. Si la victoire est un objectif, il ambitionne surtout de faire barrage à l'extrême droite.

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A la tête de la liste "Marseille fière et populaire" pour l'élection municipale de la cité phocéenne, Sébastien Delogu entend porter la voix du peuple, notamment des quartiers populaires, et venir à bout d'un système qu'il juge "complètement corrompu". Le candidat de La France insoumise (LFI) a déjà creusé son trou dans la deuxième ville de France dont il est originaire. Il a déjà été élu député dans les quartiers Nord de Marseille lors des élections législatives en 2022 et réélu à la même fonction dès le premier tour en 2024. Cet ancien chauffeur de taxi, membre de LFI depuis 2017, vise désormais l'Hôtel de ville de Marseille.

Le pari de Sébastien Delogu est cependant loin d'être gagné. Jamais LFI ne s'est imposée à la mairie de Marseille qui a été dominée par la droite pendant plus de trente ans sans interruption avant d'être remportée, à la surprise générale, par l'union de la gauche lors du dernier scrutin municipal. Si la gauche a pris l'avantage à Marseille, deux listes de gauche sont en course et se concurrence pour l'élection municipale de 2026 puisque l'alliance du Printemps marseillais portée par le maire sortant Benoît Payan ne s'est pas alliée à celle de Sébastien Delogu.

En plus de la concurrence à gauche, le candidat de LFI doit se battre faire à la montée de l'extrême droite particulièrement visible dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus récemment à Marseille.

Les résultats de Sébastien Delogu dans les sondages à la municipale de Marseille

Preuve que la course à la municipale de Marseille est difficile pour Sébastien Delogu : il n'est arrivé qu'en troisième position, à égalité avec la candidate de la droite Martine Vassal, au mieux dans les résultats des sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars. Les deux premières places ont été monopolisées par le candidat de l'union de la gauche, Benoît Payan, et le représentant de l'extrême droite, Franck Allisio. Le candidat de LFI accusait jusqu'à une quinzaine de points de retard sur ces deux favoris durant la campagne, mais il a toujours été donné au-dessus du seuil des 10 % d'intentions de vote qui permet de se qualifier pour le second tour des élections municipales.

Les résultats des sondages n'étaient donc pas optimistes quant aux chances de victoire de Sébastien Delogu à la municipale de Marseille. Et si le candidat insoumis refuse de s'avouer vaincu avant le premier tour du scrutin, il a indiqué lors du débat du 19 février sur BFMTV qu'à défaut de pouvoir lui-même conquérir la mairie de Marseille, il "fera tout pour faire barrage" au RN en promettant que Franck Allisio "ne sera pas maire" de la deuxième ville de France.

Un barrage contre le RN et une alliance avec l'union de la gauche ?

En promettant de s'opposer à une victoire du RN, Sébastien Delogu sous-entend qu'une alliance avec la liste de l'union de la gauche est possible pour le second tour de la municipale à Marseille. Une alliance qui, logiquement, devrait être portée par le candidat ayant enregistré le meilleur score au premier tour, mais inclure les nouveaux alliés. A se fier aux résultats des sondages des municipales, cette éventuelle alliance devrait se faire au profit de la candidature de Benoît Payan en incluant Sébastien Delogu et quelques-uns de ses soutiens sur la liste.

L'hypothèse d'une alliance entre Sébastien Delogu et Benoît Payan paraît d'autant plus possible que le candidat insoumis a assuré auprès de Made in Marseille avoir frappé à la porte des socialistes, des écologistes et des communistes pour monter une liste commune dès le premier tour, sans être parvenu à un accord. De plus, le candidat de l'union de la gauche a déclaré lors du débat sur BFMTV vouloir "parler" avec Sébastien Delogu en vue de second tour des municipales.

Toutefois, les négociations pourraient être difficiles après les échanges de piques et les attaques qui ont rythmé la campagne des municipales. "Vous ne pouvez pas raconter qu'untel est un vendu toute la journée et a des problèmes avec la justice et après vouloir tendre la main", faisait remarquer Benoît Payan lors du débat. Sans compter les différends qui opposent LFI et le PS au niveau nationale. Cependant, comme Sébastien Delogu, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard a assuré que son parti sera "disponible" pour un "rassemblement" de la gauche à Marseille.