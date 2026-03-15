Résultat de LFI aux municipales : un revers cuisant pour le parti de Mélenchon ?

Les résultats de LFI aux municipales 2026 seront observés de près ce dimanche : le parti de Jean-Luc Mélenchon peut-il apparaître en position de gagner quelques villes ?

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Ce dimanche, le premier tour des élections municipales 2026 sera riche d'enseignement sur la capacité de LFI à mobiliser, malgré les divisions. La France insoumise est isolée, du fait des désaccords stratégiques sur les négociations à mener avec le gouvernement ces derniers mois. Les tensions sont aussi considérables : LFI a multiplié les accusations de compromissions à l'égard du PS et des écologistes, le PS accuse Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme... Le contraste est saisissant : alors qu'en 2024, le Nouveau Front populaire (NFP) avait réussi l'exploit de l'unité pour contrer le Rassemblement national, cette élection municipale 2026 met en avant les fractures à gauche.

La France insoumise joue une partition à part, une stratégie solitaire qui en dira long sur sa capacité à obtenir des succès locaux. Pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, l'enjeu de ces résultats aux municipales 2026 n'est pas tant de conquérir des dizaines de communes que de préparer la présidentielle de 2027. Mais LFI est ambitieux et veut montrer qu'il peut peser localement : le parti de Jean-Luc Mélenchon, déçu des bases de négociations avec le PS et les écologistes, présente des têtes de liste dans la quasi-totalité des villes de plus de 100 000 habitants et dans 85% de celles de plus de 30 000 habitants.

Cette posture tranche avec la stratégie du reste de la gauche (socialistes, écologistes, communistes), qui a choisi de s'unir dès le premier tour dans la majorité des grandes villes pour maximiser leurs résultats aux municipales. Pour Pierre Lacaze, responsable des élections au PCF qui analyse la situation auprès du Monde, cette velléité de LFI de défier des maires de gauche sortants s'apparente à un "suicide politique". Pourtant, pour LFI, le calcul ne semble pas si perdant : il s'agit pour la gauche radicale d'accroître le nombre d'élus dans les conseils municipaux pour s'implanter, disposer de figures et d'élus locaux et espérer faire élire des sénateurs. Autre enjeu de ces municipales 2026 pour LFI : mobiliser les réseaux locaux militants sur leur partition en vue de 2027.

De bons résultats aux municipales en banlieue parisienne ?

Le véritable test de cette stratégie se joue dans la périphérie parisienne, la "ceinture rouge" où le Parti communiste régnait jadis. Aujourd'hui, LFI y déborde d'ambitions, forte des scores records de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022 (49,09% en Seine-Saint-Denis). Le parti part à l'assaut de bastions socialistes ou communistes, comme à Saint-Denis ou La Courneuve, espérant ravir des mairies symboliques.

À Saint-Denis, le résultat de LFI à l'élection municipale sera une vitrine. Le partie est allié aux communistes pour tenter de détrôner le maire socialiste sortant, Mathieu Hanotin. À l'inverse, à Montreuil, LFI affronte le maire communiste Patrice Bessac, pourtant soutenu par l'ensemble de la gauche. Des situations baroques de prime abord, mais l'objectif de LFI dans ces municipales est avant tout de mobiliser les quartiers populaires, tant pis pour la cohérence des unions d'appareil.

Le Parti socialiste et Les Écologistes ont quant à eux opéré un rapprochement pragmatique. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, fait le trait d'union entre le PS et le reste de la gauche hors LFI, consciente que la conservation des mairies vertes gagnées en 2020 (Lyon, Strasbourg, Bordeaux) passe par une alliance dès le premier tour avec les socialistes.

Le revers aux municipales 2026 pourrait être cuisant pour LFI si le parti ne parvient pas à transformer l'essai. Les objectifs affichés par Manuel Bompard restent d'ailleurs modestes : "Gagner deux ou trois mairies serait déjà une très belle performance", disait-il il y a peu au Monde. Mais le risque est de se retrouver totalement isolé dans les conseils municipaux, sans alliés pour gouverner. À Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, le député Louis Boyard se retrouve très seul face à une liste d'union de la gauche.