Résultat d'Edouard Philippe à la municipale 2026 au Havre : un 2e tour plein de suspense ?

Edouard Philippe affrontera Jean-Paul Lecoq et Franck Keller ce dimanche 22 mars dans une triangulaire lors du 2e tour des élections municipales 2026 au Havre. Malgré son statut de favori, rien n'est encore joué pour l'ex-ministre.

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Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Havre s'annonce risqué pour Edouard Philippe. Si le maire sortant est arrivé en tête du 1er tour, des sondages le donnaient perdant dans la configuration annoncée ce dimanche 22 mars. En effet, une étude Opinionway publiée le 26 février donnait le maire sortant perdant dans un match à trois face à l'union de la gauche et l'extrême droite et accordait la victoire au communiste Jean-Paul Lecoq.

Rappelons que ce second tour mettra aux prises trois candidats au Havre : Edouard Philippe, Jean-Paul Lecoq et Franck Keller. Le maire sortant et ancien Premier ministre qui a fait mentir les résultats des sondages au 1e tour des municipale en ayant dix points d'avance sur son rival, espère renouveler l'expérience en remportant le scrutin, malgré l'incertitude de cette triangulaire. L'ancien ministre macroniste reste tout de même favori, disposant d'une marge confortable pour être réélu au vu de son score du premier tour (43,76%).

Edouard Philippe doit faire face à une gauche qui a gagné en force dans les urnes du Havre lors des derniers scrutins. Le communiste Jean-Paul Lecoq, élu député de la Seine-Maritime dans la circonscription de la ville portuaire en 2017, a été réélu à ce poste à deux reprises et sans difficultés. Pour ce second tour, Edouard Philippe peut compter sur le soutien indéfectible de son parti Horizons ainsi que le reste du camp présidentiel formé de Renaissance et du MoDem et la droite des Républicains.

Le poids de la macronie, fardeau d'Edouard Philippe ?

Edouard Philippe pensait avoir tous les atouts pour remporter l'élection municipale du Havre : de l'expérience en tant que maire de la ville, un bilan dont il est fier, et sa popularité. L'ancien Premier ministre, qui s'est longtemps imposé comme la personnalité politique préférée des Français, se classe toujours en deuxième position, à égalité avec Marine Le Pen et derrière Jordan Bardella dans le baromètre politique mensuel réalisé par Elabe pour Les Echos. Mais le maire sortant part aussi avec des handicaps : à commencer par son association avec le camp présidentiel. Si Edouard Philippe a pris ses distances avec Emmanuel Macron en réaffirmant ses idées issues de la droite, il n'en reste pas moins le candidat du bloc central. De plus, il n'a pas insufflé de changement majeur dans la vie du Havre pouvant être vendu comme un argument à sa réélection.

En face, Jean-Paul Lecoq présente un profil moins élitiste, mais plus proche du quotidien des Havrais. Cet électricien, propulsé sur la scène politique après son élection en tant que député en 2017, reflète davantage l'histoire ouvrière de la ville. Né dans le quartier populaire d'Aplemont, le candidat a passé son CAP tout en cumulant deux emplois dès ses 14 ans pour aider ses parents ouvriers rapporte Libération. C'est à ces quartiers populaires, en proie à une montée de l'abstention, que le candidat de la gauche s'adresse.

Autre argument allant de le sens du candidat communiste, plus que dans celui d'Edouard Philippe : le maire sortant lui-même a soutenu Jean-Paul Lecoq aux dernières élections législatives face au candidat du RN. "Je le fais parce que je préfère un élu que je connais, avec qui je travaille dans l'intérêt du Havre, même avec des différences", avait-il expliqué disant faire barrage au RN, se souvient La Dépêche. Un vote par défaut certes, mais pouvant jouer en faveur de l'union de la gauche à la municipales.