Résultat d'Edouard Philippe à la municipale 2026 du Havre : une défaite pour le maire sortant ?

Edouard Philippe se présente aux élections municipales 2026 du Havre. Si une réélection lui permettrait d'assurer un troisième mandat de maire, elle lui servirait surtout de tremplin pour la présidentielle. Les résultats du scrutin sont cependant incertains.

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L'élection municipale du Havre est remplie d'enjeux pour le maire sortant, Edouard Philippe. L'édile qui dirige la ville portuaire depuis 2020 et avait déjà occupé ce poste entre 2010 et 2017, espère rempiler pour un troisième mandat à l'occasion des scrutins prévus les dimanches 15 et 22 mars 2026. La municipale du Havre semblait jouée d'avance puisque la droite gouverne la ville sans interruption depuis 1995, mais les derniers rendez-vous électoraux et les dernières tendances sont la preuve que la victoire d'Edouard Philippe n'est pas garantie.

Si Edouard Philippe a remporté le dernier scrutin municipal au Havre, depuis c'est la gauche qui s'est imposée dans les urnes. Plus que la gauche, c'est l'un des rivaux du maire sortant qui est sorti vainqueur : le communiste Jean-Paul Lecoq. L'homme de gauche est député de la Seine-Maritime depuis 2017, un post auquel il a été réélu à deux reprises. Edouard Philippe, soutenu par son parti Horizons, le reste du camp présidentiel formé de Renaissance et du MoDem, et enfin de la droite des Républicains, doit donc reprendre l'avantage dans son fief, d'autant plus qu'il compte faire de cette élection municipale un tremplin pour le scrutin présidentiel prévu dans un an. Une victoire aiderait l'ancien Premier ministre a entamé sa campagne dans de meilleures conditions, alors qu'une défaite risquerait d'affaiblir sa position.

Les résultats d'Edouard Philippe à la municipale du Havre

L'actuel maire du Havre était donné en tête des résultats des sondages jusqu'aux deux dernières semaines avant le scrutin du premier tour et à une étude Opinionway commandée par l'observatoire "Hexagone", lequel est financé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Edouard Sterin, publiée le 25 février. Cette étude a confirmé que la victoire n'était pas assurée à l'édile et pouvait revenir à Jean-Paul Lecoq. Si elle confirmait la position de favori d'Edouard Philippe au premier tour, elle donnait le candidat de l'union de la gauche vainqueur au second tour notamment grâce au report des voix de la candidate insoumise. Le communiste n'était donné qu'avec deux points d'avance sur le maire sortant : 42 % contre 40 %.

Le poids de la macronie, fardeau d'Edouard Philippe ?

Edouard Philippe pensait avoir tous les atouts pour remporter l'élection municipale du Havre : de l'expérience en tant que maire de la ville, un bilan dont il est fier, et sa popularité. L'ancien Premier ministre, qui s'est longtemps imposé comme la personnalité politique préférée des Français, se classe toujours en deuxième position, à égalité avec Marine Le Pen et derrière Jordan Bardella dans le baromètre politique mensuel réalisé par Elabe pour Les Echos. Mais le maire sortant part aussi avec des handicaps : à commencer par son association avec le camp présidentiel. Si Edouard Philippe a pris ses distances avec Emmanuel Macron en réaffirmant ses idées issues de la droite, il n'en reste pas moins le candidat du bloc central. De plus, il n'a pas insufflé de changement majeur dans la vie du Havre pouvant être vendu comme un argument à sa réélection.

En face, Jean-Paul Lecoq présents un profil moins élitiste, mais plus proche du quotidien des Havrais. Cet électricien, propulsé sur la scène politique après son élection en tant que député en 2017, reflète davantage l'histoire ouvrière de la ville. Né dans le quartier populaire d'Aplemont, le candidat a passé son CAP tout en cumulant deux emplois dès ses 14 ans pour aider ses parents ouvriers rapporte Libération. C'est à ces quartiers populaires, en proie à une montée de l'abstention, que le candidat de la gauche s'adresse.

Autre argument allant de le sens du candidat communiste, plus que dans celui d'Edouard Philippe : le maire sortant lui-même a soutenu Jean-Paul Lecoq aux dernières élections législatives face au candidat du RN. "Je le fais parce que je préfère un élu que je connais, avec qui je travaille dans l'intérêt du Havre, même avec des différences", avait-il expliqué disant faire barrage au RN, se souvient La Dépêche. Un vote par défaut certes, mais pouvant jouer en faveur de l'union de la gauche à la municipales.