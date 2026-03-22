Résultat d'Edouard Philippe à la municipale 2026 au Havre : un triomphe au 2e tour, son score complet

Edouard Philippe est réélu maire du Havre. Opposé à Jean-Paul Lecoq et Franck Keller ce dimanche 22 mars lors du 2e tour des élections municipales 2026 au Havre, il obtient un résultat net avec une large avance.

Edouard Philippe devait faire face à une gauche qui a gagné en force dans les urnes du Havre lors des derniers scrutins. Le communiste Jean-Paul Lecoq, élu député de la Seine-Maritime dans la circonscription de la ville portuaire en 2017, a été réélu à ce poste à deux reprises et sans difficultés. Pour ce second tour, Edouard Philippe pouvait compter sur le soutien indéfectible de son parti Horizons ainsi que le reste du camp présidentiel formé de Renaissance et du MoDem et la droite des Républicains.

Rappelons que ce second tour mettait aux prises trois candidats au Havre : Edouard Philippe, Jean-Paul Lecoq et Franck Keller. Le maire sortant et ancien Premier ministre qui a fait mentir les résultats des sondages au 1e tour des municipale en ayant dix points d'avance sur son rival, espérait renouveler l'expérience en remportant le scrutin, malgré l'incertitude de cette triangulaire. L'ancien ministre macroniste restait tout de même favori, disposant d'une marge confortable pour être réélu au vu de son score du premier tour (43,76%).

"Les Havrais et les Havraises m’ont placé avec 3500 voix d’avance. Cette confiance m’honore et m’impose d’être à la hauteur de ce que j’ai entendu pendant cette campagne. Les Havrais et les Havraises ont exprimé leur confiance en une équipe qui a toujours tenu ses engagements", a-t-il jugé.

Les résultats complets sont tombés au Havre : Edouard Philippe a été réélu ce dimanche 22 mars avec 47,71% des voix pour le second tour de l'élection municipale au Havre. Les chiffres complets sont ceux transmis par le ministère de l'Intérieur ce dimanche soir. L'ancien Premier ministre devance Jean-Paul Lecoq (41,71%) et Franck Keller (11,12%). Une avance de plus de six points qu'il a salué dès 20h15 dans une allocution.

Dernières mise à jour

20:42 - Edouard Philippe : "Je voulais remercier les Havrais. Je les ai entendus et je ne les décevrai pas". "Je voulais remercier les Havrais et les Havraises Les Havrais et les Havraises ont dit leur envie de continuer la transformation du Havre. Ils ont adhéré au projet qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique, plus solidaire et plus attractive notre ville portuaire et populaire. Mais ils ont aussi dit leurs attentes, leur refus et parfois leur colère. On ne peut qu’être frappé par l’immense attente de sécurité, de civisme retrouvé, de justice sociale et de justice tout court. Je veux leur dire que je les ai entendus et que je ne les décevrai pas. Il y a des raisons d’espérer. Notre ville qui a été détruite il y a 80 ans sait mieux que quiconque qu’il y a des raisons d’espérer. Il y a des raisons d’espérer car l’énergie, la volonté et l’audace sourient toujours à ceux qui se relèvent et portent une fois encore la fierté d’être havrais, la fierté d’être français. Je vous remercie."

20:17 - Les résultats complets au Havre Les résultats complets au Havre sont tombés, voici les chiffres que nous transmet le ministère de l'Intérieur : Edouard Philippe 47,71%, Franck Keller 11,12%, Jean-Paul Lecoq 41,71%.

20:15 - Edouard Philippe s'exprime après sa victoire Annoncé vainqueur avec environ 47% des voix selon les premières estimations, Edouard Philippe s'est exprimé à 20h15 ce dimanche à l'issue du second tour des élections municipales. “Les Havrais et les Havraises m’ont placé avec 3500 voix d’avance. Cette confiance m’honore et m’impose d’être à la hauteur de ce que j’ai entendu pendant cette campagne. Les Havrais et les Havraises ont exprimé leur confiance en une équipe qui a toujours tenu ses engagements."

20:07 - Une prise de parole d'Edouard Philippe imminente Selon la chaîne Cnews, Edouard Philippe doit s'exprimer dès 20h15 ce dimanche 22 mars à l'issue du deuxième tour de l'élection municipale au Havre.

20:00 - Edouard Philippe s'impose au Havre : 47% Edouard Philippe s'impose au Havre et reste maire pour un troisième mandat avec 47% des suffrages selon des premières estimations Opinion Way.

19:56 - Le résultat d'Edouard Philippe est attendu très tôt ce dimanche Pour rappel, les bureaux de vote fermant à 18 heures au Havre, le résultat de ce 2e tour des élections municipales au Havre devraient tomber assez tôt dans la soirée par rapport à d'autres grandes villes. Déjà au premier tour, le résultat d'Edouard Philippe avait été un des premiers à tomber.

19:43 - L'abstention, l'autre adversaire d'Édouard Philippe Au Havre, le combat contre l'abstention est presque aussi important que celui contre les candidats adverses. Lors du premier tour des municipales de 2020, près d'un électeur sur trois ne s'était pas déplacé (31,77 %), un chiffre qui avait légèrement progressé au second tour (33,89 %). La présidentielle de 2022 avait affiché des taux similaires : 31,77 % d'abstention au premier tour, 33,89 % au second. Aux législatives de 2024, la désaffection électorale était encore plus marquée dans la 8e circonscription, où près de 40 % des inscrits n'avaient pas voté. Cette réalité se ressent sur le terrain : devant une école de la Mare Rouge, plusieurs mères de famille interrogées par Mediapart affirment n'avoir "jamais participé à un scrutin". L'une d'elles, Amélie, 33 ans, explique ne plus se déplacer "pour de toute façon voter blanc". C'est précisément pour contrer cette tendance que Jean-Paul Lecoq dit avoir entamé sa campagne "il y a près de deux ans, avec des réunions de quartier partout"

19:30 - La municipale du Havre, clé de voûte des ambitions présidentielles d'Édouard Philippe L'élection municipale du Havre dépassent largement les enjeux locaux pour Édouard Philippe. Pour son parti Horizons, fondé fin 2021, elles constituent, selon le directeur général de l'IFOP Frédéric Dabi interrogé par Le Monde, "la première épreuve du feu pour Edouard Philippe, afin de lui permettre de s'élancer dans la précampagne présidentielle". Le maire du Havre a lui-même conditionné sa candidature à l'Élysée à sa réélection : "Le mandat de maire est celui que je trouve le plus formidable. Je l'ai toujours dit, je le dis depuis seize ans. Et la seule autre fonction qui pourrait me conduire à ne pas vouloir être maire du Havre, c'est la fonction présidentielle. C'est tout, c'est clair, c'est net, c'est simple", a déclaré Edouard Philippe se souvient Médiapart. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir son adversaire Jean-Paul Lecoq auprès du même journal : "Nous, on aurait préféré nationaliser les grandes entreprises d'acier en difficulté, mais pour une fois qu'il nationalise quelque chose, c'est déjà pas mal !"

19:10 - Une union de la gauche pour renverser Edouard Philippe au Havre ? Pour la première fois depuis trente ans, la gauche havraise se présente unie derrière Jean-Paul Lecoq. Sa liste rassemble communistes, socialistes et écologistes, à l'exception de La France insoumise. "Depuis trente ans, les socialistes et les communistes n'étaient pas unis sur une même liste, c'est ça qui explique les mauvais résultats des élections précédentes. Cette fois-ci, on est unis avec les écologistes et d'autres partis", souligne Florence Martin-Péréon, socialiste et numéro deux de la liste, auprès de Médiapart. L'espoir est palpable dans les quartiers populaires, où certains militent activement contre l'abstention. "Si nous, dans les quartiers, on vote tous, Édouard Philippe sort", affirme Zehra Buyuk Sevindik, juriste de 36 ans qui se lance pour la première fois en politique. D'autant que plusieurs autres petites liste de gauche sont en lice et peuvent décider d'apporter leur soutien ou d'appeler à voter pour Jean-Paul Lecoq au 2e tour de la municipale.

19:00 - Une prise de parole d'Edouard Philippe prévue dès 20h15 D'après les informations recueillies par la chaîne CNEWS au Havre, Edouard Philippe a prévu de prendre la parole dès 20h15 ce dimanche. L'ancien Premier ministre devrait donc être un des premiers à s'exprimer durant la soirée. Rappelons que les bureaux de vote ont fermé dès 18h au Havre. Le chef de file de Horizons a avant cela rassemblé ses proches dans son QG pour scruter les derniers chiffres et remontées des bureaux de vote.

18:50 - Une forte avance au premier tour pour Edouard Philippe, confirmation ce dimanche ? Annoncé comme davantage en difficulté dans cette configuration de triangulaire au second tour de l'élection municipale, Edouard Philippe surveillera évidemment son résultat au Havre ce dimanche soir, à un an de l'élection présidentielle où il a déjà annoncé sa candidature. Le patron de Horizons avait obtenu 43,8% des voix au premier tour dimanche dernier.

18:04 - Les bureaux de vote sont fermés au Havre, suspense pour Edouard Philippe Les bureaux de vote ont fermé leurs portes au Havre à 18h. Le dépouillement va pouvoir commencer dans les bureaux de la ville de la ville portuaire. Edouard Philippe confirmera-t-il la dynamique du premier tour pour obtenir un troisième mandat. Le résultat devrait rapidement tomber après 20h.

17:20 - Edouard Philippe attaqué sur les inégalités entre le centre et les quartiers périphériques du Havre Depuis le début de la campagne municipale, Edouard Phillipe est attaqué sur l'inégalité du développement de la ville du Havre entre le centre-ville et les quartiers populaires. Le sujet est revenu sur la table lors du débat d'entre-deux-tours organisé sur France 3 mercredi soir. "J’étais encore ce matin à Caucriauville... On a fait le tramway, le long, c'est très beau mais dès que vous allez plus loin, ça ne va plus. Il y a urgence à intervenir", a estimé Jean-Paul Lecoq, candidat de l'union de la gauche promettant "d’investir plus dans les quartiers" : "Il faut rétablir la justice pour et avec les habitants. Ils doivent nous dire ce dont ils ont besoin et nous aviserons derrière." Même constat de la part de Franck Keller pour l'extrême droite : "Quand on est autour de l’hôtel de Ville, c’est magnifique, mais quand on s’écarte c’est de pire en pire. Je l'ai remarqué sur le terrain ce sentiment d'abandon. En défense, Edouard Philippe a déclaré que "le Havre a changé et s’est transformé" en reconnaissant que "ça ne veut pas dire que tout est parfait". "Beaucoup d’habitants disent qu'il y a des différences entre les quartiers. Aussi depuis que le centre-ville a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Sachez simplement que nous n'avons pas voulu faire du Havre une carte postale. Quand on se promène au Havre, on se rend compte que tous les quartiers vont dans le bon sens, qu'il y a eu des améliorations. Et pour continuer sur cette dynamique, il faut que nous envisagions le développement des mobilités par exemple", a-t-il ajouté.

16:28 - Édouard Philippe face à la montée de l'extrême droite au Havre Au Havre, seul deux candidats représentent la moitié droite de l'échiquier politique : Edouard Philippe, candidat du centre et de la droite jusqu'à LR, et Franck Keller, candidat d'extrême droite issu du parti ciottiste et soutenu par le RN. Mais s'il n'y a qu'un concurrent à la droite du maire sortant, ce dernier peut-être de taille, car l'extrême droite a gagné du terrain dans la ville portuaire : "La nouveauté des dernières législatives a été le vote extrême droite dans des bureaux de vote traditionnellement acquis à Édouard Philippe", analyse Baptiste Bauza, directeur de campagne de Jean-Paul Lecoq, cité par Médiapart. Une tendance que confirme Jean-Paul Lecoq lui-même : "Même avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'ici, le fait d'avoir la marque "Le Pen-Bardella-Ciotti", ça suffit à faire des voix", explique le candidat en référence à Franck Keller arrivant de Neuilly-sur-Seine et parachuté au Havre. Cette dispersion du vote à droite pourrait profiter à la gauche et ouvrir la voie à une triangulaire au second tour, configuration jugée particulièrement risquée pour le maire sortant.