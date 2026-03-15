Résultat d'Olivier Galzi à la municipale 2026 à Avignon : en tête ? Le candidat distille un premier indice

Donné en tête des résultats des sondages pour les municipales de 2026 à Avignon, l'ancien journaliste Olivier Galzi se lance en politique. Quel score a-t-il réalisé au premier tour du scrutin ? Les premières estimations se font attendre.

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Les résultats d'Olivier Galzi au premier tour de l'élection municipale d'Avignon

À Avignon, les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais Olivier Galzi, candidat divers droite, annonce à ses militants arriver en tête de ce premier tour. Selon les premières estimations publiées par La Provence, il aurait obtenu 27,04% des voix.

Un journaliste et présentateur télé peut-il devenir maire ? C'est le pari que s'est lancé Olivier Galzi pour l'élection municipale de 2026 à Avignon. Les votes du premier tour sont clôturés, et les premiers résultats partiels doivent être communiqués par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures ce dimanche 15 mars. Rien ne prédestinait pourtant cet ancien visage du petit écran à briguer l'Hôtel de Ville. Passé par France 2, puis par LCI et i-Télé, il a longtemps incarné l'information avant de rejoindre le secteur privé, où il occupe un poste de cadre dirigeant dans un groupe spécialisé dans l'ingénierie au service des collectivités.

À 53 ans, il revient désormais dans la ville où il a grandi, étudié et où il réside depuis plusieurs années, avec l'ambition assumée d'en prendre les rênes et de mettre son carnet d'adresse au service d'Avignon. Au style "autoritaire mais cool", il se présente comme le candidat "des solutions", dans un contexte national marqué par "l'urgence", a-t-il affirmé dans une interview à L'Echo du Mardi. Refusant des "logiques partisanes dépassées", il souhaite se consacrer exclusivement à l'intérêt d'Avignon au nom du "bon sens". Un mot qu'il a d'ailleurs érigé en slogan de campagne : "Le bon sens pour Avignon".

Ainsi, il n'a pas choisi de se ranger derrière un parti mais plutôt de se présenter sans étiquette. Un positionnement stratégique dans une ville qui fait figure d'exception dans le Vaucluse, un département largement ancré à l'extrême droite. Si cette indépendance pourrait séduire un électorat lassé d'une gauche fragmentée et méfiant à l'égard du Rassemblement national, elle suscite aussi des interrogations. Certains adversaires le voient comme un macroniste dissimulé et ont affublé quelques affiches électorales d'une paire de lunettes d'aviateurs semblables à celles que portait Emmanuel Macron lors du G7. Finalement, la préfecture l'a classé "divers droite", une catégorisation qu'il n'a pas contestée. Pour cause, son programme s'inscrit clairement dans un registre politique de droite.

Le résultat d'Olivier Galzi dans les sondages de la municipale à Avignon

La candidature d'Olivier Galzi s'est imposée dans la campagne des municipales à Avignon, au point d'apparaître en tête des intentions de vote. Dans un sondage Ifop de février, il recueillait 27 % des intentions de vote au premier tour, devant David Fournier (24 %) et Anne-Sophie Rigault (23 %). Des résultats très serrés qui, compte tenu de la marge d'erreur, rendent l'issue du premier tour encore largement incertaine.

Plusieurs scénarios de second tour le plaçaient néanmoins en position favorable, notamment en cas de quadrangulaire ou de quinquangulaire. La seule configuration dans laquelle il était battu était celle d'une triangulaire et d'une alliance des listes de gauche entre les deux tours.

S'il ne ferme la porte à aucun soutien, Olivier Galzi pose toutefois une condition : les ralliements devront se faire derrière lui. Union des démocrates et indépendants et Horizons l'ont déjà fait, tout comme le collectif Avignon Passion, qui avait longtemps soutenu la candidature de l'ex-député Les Républicains Julien Aubert, finalement absent de cette élection. Mais Les Engagés et Renaissance restent tenus à distance, "les partis et ceux qui cherchent à négocier des places" ne l'intéressent pas.

"Sécurité, propreté, mobilité"

Pour rendre Avignon plus attractive, Olivier Galzi mise sur trois priorités : la sécurité, la propreté et la mobilité. Entre doublement des effectifs de la police municipale et équipement de tasers, il entend rendre à la police les moyens de combattre une ville en proie aux narcotrafiquants selon lui. L'installation de 100 caméras supplémentaires, intégrant de l'intelligence artificielle, viendra compléter ce dispositif sécuritaire afin de pallier les "défaillances" du système actuel de vidéoprotection selon lui. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 16 février, il affirmait qu'une soixantaine de caméras seraient hors service. Une accusation démentie par la municipalité en place, qui a assuré dans un communiqué que le dispositif fonctionnait correctement. Une controverse qui a contribué à tendre les relations avec David Fournier, adjoint au maire sortant et candidat socialiste aux municipales.

En matière de propreté, un "Monsieur ou Madame Propreté" sera chargé de centraliser les signalements afin d'améliorer la réactivité des services municipaux. La modernisation des équipements et le renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages a également été cités. Côté mobilités, il entend revoir le "plan faubourgs" en concertation avec les habitants. Il propose de déplacer la gare routière hors du centre-ville afin de fluidifier la circulation et envisage la suppression de certains feux tricolores. Autre dossier majeur : la LEO, la liaison Est-Ouest, un projet de route nationale destiné à contourner Avignon par le sud et dont seule une partie a été réalisée à ce jour. Olivier Galzi compte peser politiquement pour obtenir les financements nécessaires afin de le finir.

Certains observateurs pointent toutefois un angle mort dans ce programme : l'absence de mesures sociales marquantes, alors que près de 33 % des habitants d'Avignon vivent sous le seuil de pauvreté. Un manque qui pourrait lui coûter des voix. La candidate de La France insoumise Mathilde Louvain dénonce un "projet politique qui occulte une grande partie des préoccupations des Avignonnaises et des Avignonnais".

Sécurité, propreté, mobilité : un programme ancré à droite

Sans étiquette officielle — même s'il s'agace de se voir coller une nuance "divers droite" établie par la préfecture —, Olivier Galzi martèle un triptyque prioritaire : "sécurité, propreté et mobilité". Il promet le doublement des effectifs de la police municipale, la multiplication des caméras de vidéosurveillance et des fermetures administratives des lieux qu'il décrit comme "des blanchisseuses du narcotrafic". Sur la mobilité, il s'engage à revoir le plan Faubourgs, cette refonte des transports voulue par la maire sortante Cécile Helle, accusée de provoquer "des embouteillages monstres aux portes de la ville". Il souhaite également revenir à la semaine de quatre jours à l'école, affirmant que "de nombreux rapports d'experts démontrent que c'est l'intérêt de l'enfant".

Une première campagne d'Oliver Galzi sous les feux des projecteurs

À 54 ans, Olivier Galzi, ancien présentateur du journal de France 2 puis animateur sur LCI et i-Télé, s'est lancé dans sa toute première campagne électorale pour conquérir Avignon. Sa seule expérience électorale passée ? Son élection au conseil d'administration de l'université d'Avignon comme représentant des étudiants. "Entre une liste marquée à droite et une à gauche, on a gagné en disant qu'on était apolitique…", raconte-t-il lui-même rapporte Le Monde, y voyant presque un présage. Le 29 janvier 2026, il révèle son programme sur la scène de La Scala, un ancien cinéma du centre-ville. Plus de 700 personnes remplissent la salle, et près de 250 autres n'ont pu être accueillis faute de place. " 'est l'événement pivot de ma campagne", assure le candidat.

Renaissance tenu à distance de la liste d'Olivier Galzi

Si Horizons et l'UDI ont rejoint sa liste, Olivier Galzi a clairement fermé la porte au parti macroniste Renaissance. "Je ne suis pas soutenu par Renaissance et je ne demande pas ce soutien. Leur chef de file n'est pas dans mes équipes et il ne sera pas sur ma liste... Je ne saurais être plus clair", a-t-il déclaré lors de la présentation de son programme.

Cette décision laisse le pilote local de Renaissance, Julien Paudoie, sans piste d'atterrissage. Ce dernier n'a pas caché son amertume, comparant sur Facebook Olivier Galzi à "un gourou" au "récit parfaitement huilé". Malika Di Fraja, ancienne présidente de Renaissance Vaucluse, applaudit pourtant le projet du candidat, révélant que le désaccord tient davantage à des questions de personnes qu'à des divergences programmatiques.

Olivier Galzi et la bataille des caméras à Avignon

La vidéoprotection est devenue l'un des terrains d'affrontement de la campagne de la municipale à Avignon. Face à la municipalité sortante, qui se défend d'avoir réparé des caméras défaillantes, Olivier Galzi, qui avait critiqué l'état des dispositif, persiste : "Le taux de caméras en panne était jusqu'à récemment de près d'une trentaine." Il avance des chiffres précis pour démontrer le retard d'Avignon : selon lui, la ville ne compte que 2,72 caméras pour 1 000 habitants, contre 8,5 à Carpentras, 4,5 à Nîmes et 3,19 à Cavaillon.

Et de poser une question rhétorique : "Au-delà des chiffres, une question persiste : si ces caméras fonctionnent, pourquoi les Avignonnais ne voient-ils aucune amélioration concrète de leur sécurité ?" Il rappelle que le ministère de l'Intérieur classe Avignon parmi les villes les plus touchées par les crimes et délits rapporte le Dauphiné Libéré.

La polémique du voile et de l'uniforme nazi

Lors du débat organisé par La Provence entre les candidats à l'élection municipale d'Avignon, le 4 mars, une spectatrice travaillant comme médiatrice culturelle, a interpellé Olivier Galzi sur des propos tenus en 2019 sur LCI : "Vous aviez tenu des propos assez choquants et même très inquiétants : la comparaison du voile musulman avec l'uniforme nazi."

Olivier Galzi a répondu en dénonçant "l'instrumentalisation faite de (ses) propos par certains partis politiques". Il a précisé qu'il était à l'époque question de l'extension de l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public avant de réexpliquer sa position : "Il est plus simple, pour ne pas stigmatiser, de dire : interdisons un uniforme politique qui est contraire aux valeurs de la république - je pense notamment à la non-égalité entre les hommes et les femmes, à la primauté de la charia sur la loi de la république. Je dis donc ne parlons plus de voile religieux, c'est stigmatisant pour les musulmans, parlons de voile politique et on pourra l'interdire comme on a su interdire par la loi l'uniforme nazi et SS".

Une gauche divisée mais historiquement solide à Avignon

Avignon reste un terrain historiquement difficile pour la droite. Aux municipales de 2020, la maire socialiste sortante Cécile Helle s'était imposée avec 45,62 % des voix, devançant la candidate du Rassemblement national Anne-Sophie Rigault (30,06 %), tandis que les listes de droite et du centre ne dépassaient pas les 9 %. Aux législatives de 2024, la tendance s'était confirmée avec encore plus de netteté : le candidat de l'union de la gauche Raphaël Arnault l'avait emporté avec 60,44 % des voix face à la candidate RN Catherine Jaouen (39,56 %), sans même qu'une liste de droite classique parvienne à se qualifier au second tour. Reste à voir si Olivier Galzi saura inverser cette tendance à la municipale 2026.