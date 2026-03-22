Résultat d'Olivier Galzi à la municipale 2026 à Avignon : une surprise au 2nd tour ? Son score

Bousculé par une alliance à gauche et un RN en embuscade, quel est le score d'Olivier Galzi aux élections municipales de ce dimanche 22 mars ?

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Les premières estimations de résultats sont tombés ce dimanche 22 mars pour le second tour de l'élection municipale. Selon de premières estimations d'Ifop, Olivier Galzi arrive en tête à Avignon avec 40,4% des suffrages exprimés, devant le candidat socialiste David Fournier (37,7%) et Anne-Sophie Rigault du RN(21,9%). Les résultats définitifs doivent encore être communiqués par le ministère de l'Intérieur au cours de la soirée.

Bien malin est celui ou celle capable de pronostiquer le résultat du second tour de l'élection municipale 2026 à Avignon. Il mettra aux prises trois listes : celle de l'ancien journaliste Olivier Galzi - arrivé en tête avec plus de 27% des suffrages au premier tour - mais également la candidate du Rassemblement national, Anne-Sophie Rigault, à plus de 25%. Enfin, les radicaux de gauche et LFI ont décidé de s'unir pour ce second tour, présentant une liste commune. David Fournier (PS) et Mathilde Louvain (LFI) avaient respectivement réalisé des scores de 19,89% et 19,03%.

Le candidat sans étiquette candidat soutenu par Horizons et l'UDI, Olivier Galzi, espère barrer la route au RN lors du deuxième tour des municipales. Pourtant, rien ne prédestinait cet ancien visage du petit écran à briguer l'Hôtel de Ville. Passé par France 2, puis par LCI et i-Télé, il a longtemps incarné l'information avant de rejoindre le secteur privé, où il occupe un poste de cadre dirigeant dans un groupe spécialisé dans l'ingénierie au service des collectivités. À 53 ans, il revient désormais dans la ville où il a grandi, étudié et où il réside depuis plusieurs années, avec l'ambition assumée d'en prendre les rênes et de mettre son carnet d'adresse au service d'Avignon.

"Sécurité, propreté, mobilité" : un programme ancré à droite

Pour rendre Avignon plus attractive, Olivier Galzi mise sur trois priorités : la sécurité, la propreté et la mobilité. Entre doublement des effectifs de la police municipale et équipement de tasers, il entend rendre à la police les moyens de combattre une ville en proie aux narcotrafiquants selon lui. L'installation de 100 caméras supplémentaires, intégrant de l'intelligence artificielle, viendra compléter ce dispositif sécuritaire afin de pallier les "défaillances" du système actuel de vidéoprotection selon lui. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 16 février, il affirmait qu'une soixantaine de caméras seraient hors service. Une accusation démentie par la municipalité en place, qui a assuré dans un communiqué que le dispositif fonctionnait correctement. Une controverse qui a contribué à tendre les relations avec David Fournier, adjoint au maire sortant et candidat socialiste aux municipales.

En matière de propreté, un "Monsieur ou Madame Propreté" sera chargé de centraliser les signalements afin d'améliorer la réactivité des services municipaux. La modernisation des équipements et le renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages a également été cités. Côté mobilités, il entend revoir le "plan faubourgs" en concertation avec les habitants. Il propose de déplacer la gare routière hors du centre-ville afin de fluidifier la circulation et envisage la suppression de certains feux tricolores. Autre dossier majeur : la LEO, la liaison Est-Ouest, un projet de route nationale destiné à contourner Avignon par le sud et dont seule une partie a été réalisée à ce jour. Olivier Galzi compte peser politiquement pour obtenir les financements nécessaires afin de le finir.

Certains observateurs pointent toutefois un angle mort dans ce programme : l'absence de mesures sociales marquantes, alors que près de 33 % des habitants d'Avignon vivent sous le seuil de pauvreté. Un manque qui pourrait lui coûter des voix. La candidate de La France insoumise Mathilde Louvain dénonce un "projet politique qui occulte une grande partie des préoccupations des Avignonnaises et des Avignonnais".

Olivier Galzi et la bataille des caméras à Avignon

La vidéoprotection est devenue l'un des terrains d'affrontement de la campagne de la municipale à Avignon. Face à la municipalité sortante, qui se défend d'avoir réparé des caméras défaillantes, Olivier Galzi, qui avait critiqué l'état des dispositif, a persisté : "Le taux de caméras en panne était jusqu'à récemment de près d'une trentaine". Il a avancé des chiffres précis pour démontrer le retard d'Avignon : selon lui, la ville ne compte que 2,72 caméras pour 1 000 habitants, contre 8,5 à Carpentras, 4,5 à Nîmes et 3,19 à Cavaillon. Et de poser une question rhétorique : "Au-delà des chiffres, une question persiste : si ces caméras fonctionnent, pourquoi les Avignonnais ne voient-ils aucune amélioration concrète de leur sécurité ?". Il a rappelé que le ministère de l'Intérieur classe Avignon parmi les villes les plus touchées par les crimes et délits rapporte le Dauphiné Libéré.

Renaissance tenu à distance de la liste d'Olivier Galzi

Si Horizons et l'UDI ont rejoint sa liste, Olivier Galzi a clairement fermé la porte au parti macroniste Renaissance. "Je ne suis pas soutenu par Renaissance et je ne demande pas ce soutien. Leur chef de file n'est pas dans mes équipes et il ne sera pas sur ma liste... Je ne saurais être plus clair", a-t-il déclaré lors de la présentation de son programme.

Cette décision laisse le pilote local de Renaissance, Julien Paudoie, sans piste d'atterrissage. Ce dernier n'a pas caché son amertume, comparant sur Facebook Olivier Galzi à "un gourou" au "récit parfaitement huilé". Malika Di Fraja, ancienne présidente de Renaissance Vaucluse, applaudit pourtant le projet du candidat, révélant que le désaccord tient davantage à des questions de personnes qu'à des divergences programmatiques.

Une première campagne pour Oliver Galzi

À 54 ans, Olivier Galzi, ancien présentateur du journal de France 2 puis animateur sur LCI et i-Télé, s'est lancé dans sa toute première campagne électorale pour conquérir Avignon. Sa seule expérience électorale passée ? Son élection au conseil d'administration de l'université d'Avignon comme représentant des étudiants. "Entre une liste marquée à droite et une à gauche, on a gagné en disant qu'on était apolitique", raconte-t-il lui-même comme le rapporte Le Monde, y voyant presque un présage.

Cécile Helle tacle Olivier Galzi : "Qui est-il pour donner des leçons ?"

Cécile Helle, a maire PS sortante d'Avignon, qui a passé le relais à la liste d'union de la gauche "Ensemble et solidaires" menée par David Fournier (PS) et Mathilde Louvain (LFI), a choisi de sortir de sa réserve pour recadrer vertement le candidat divers droite Olivier Galzi. "Les campagnes ne sont jamais simples, mais on ne gagne jamais quand on descend à un niveau qui n'est pas digne de la fonction pour laquelle on se présente", a-t-elle lancé comme le rapporte La Provence, avant d'asséner : "Je n'ai pas de leçons à recevoir. D'ailleurs qui est-il pour donner des leçons ?". Elle pointe aussi les absences de son rival lors de moments républicains forts : commémorations, hommage à Samuel Paty, nuit de l'antifascisme.

Olivier Galzi dénonce une fusion de la honte

La fusion entre la liste du socialiste David Fournier et celle de l'insoumise Mathilde Louvain a fait grincer des dents à droite. Olivier Galzi dénonce une "fusion de la honte". D'autant plus que sur cette nouvelle liste figurent la suppléante et un collaborateur du député LFI Raphaël Arnault, pointé du doigt à plusieurs reprises à Avignon depuis la mort d'un militant identitaire à Lyon, et absent de la campagne municipale dans la cité des papes.