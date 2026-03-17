Résultat d'Olivier Galzi à la municipale 2026 à Avignon : une union de la gauche fatale à l'ex-journaliste ?

L'ancien journaliste Olivier Galzi, arrivé en tête au premier tour, sera opposé au RN et à une liste d'union élargie de la gauche dans le cadre d'une triangulaire au deuxième tour des élections municipales 2026 à Avignon.

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Lors du premier tour des élections municipales 2026, Olivier Galzi est arrivé en tête avec plus de 27% des suffrages, devant la candidate du RN, Anne-Sophie Rigault, à plus de 25%. Les deux listes de gauche - celle menée par le PS avec EELV et les radicaux de gauche notamment, et celle de LFI avec les communistes - sont en embuscade, à 19,89% et 19,03%.

Mais lundi 16 mars, les deux partis ont annoncé à l'AFP que leurs deux listes allaient fusionner pour le second tour, dimanche 22 mars. En effet, Mathilde Louvain (LFI) et David Fournier (PS) s'allient pour tenter de remporter la mairie dans une triangulaire face aux deux candidats principaux de cette élection à Avignon. Son positionnement est stratégique dans une ville qui fait figure d'exception dans le Vaucluse, un département largement ancré à l'extrême droite. Si cette indépendance pourrait séduire un électorat lassé d'une gauche fragmentée et méfiant à l'égard du Rassemblement national, elle suscite aussi des interrogations. Certains adversaires le voient comme un macroniste dissimulé et ont affublé quelques affiches électorales d'une paire de lunettes d'aviateurs semblables à celles que portait Emmanuel Macron lors du G7.

Le candidat sans étiquette candidat soutenu par Horizons et l'UDI, Olivier Galzi, espère dont barrer la route au RN lors du deuxième tour des municipales. Rien ne prédestinait pourtant cet ancien visage du petit écran à briguer l'Hôtel de Ville. Passé par France 2, puis par LCI et i-Télé, il a longtemps incarné l'information avant de rejoindre le secteur privé, où il occupe un poste de cadre dirigeant dans un groupe spécialisé dans l'ingénierie au service des collectivités.

À 53 ans, il revient désormais dans la ville où il a grandi, étudié et où il réside depuis plusieurs années, avec l'ambition assumée d'en prendre les rênes et de mettre son carnet d'adresse au service d'Avignon. Au style "autoritaire mais cool", il se présente comme le candidat "des solutions", dans un contexte national marqué par "l'urgence", a-t-il affirmé dans une interview à L'Echo du Mardi. Refusant des "logiques partisanes dépassées", il souhaite se consacrer exclusivement à l'intérêt d'Avignon au nom du "bon sens". Un mot qu'il a d'ailleurs érigé en slogan de campagne : "Le bon sens pour Avignon".

"Sécurité, propreté, mobilité" : un programme ancré à droite

Pour rendre Avignon plus attractive, Olivier Galzi mise sur trois priorités : la sécurité, la propreté et la mobilité. Entre doublement des effectifs de la police municipale et équipement de tasers, il entend rendre à la police les moyens de combattre une ville en proie aux narcotrafiquants selon lui. L'installation de 100 caméras supplémentaires, intégrant de l'intelligence artificielle, viendra compléter ce dispositif sécuritaire afin de pallier les "défaillances" du système actuel de vidéoprotection selon lui. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 16 février, il affirmait qu'une soixantaine de caméras seraient hors service. Une accusation démentie par la municipalité en place, qui a assuré dans un communiqué que le dispositif fonctionnait correctement. Une controverse qui a contribué à tendre les relations avec David Fournier, adjoint au maire sortant et candidat socialiste aux municipales.

En matière de propreté, un "Monsieur ou Madame Propreté" sera chargé de centraliser les signalements afin d'améliorer la réactivité des services municipaux. La modernisation des équipements et le renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages a également été cités. Côté mobilités, il entend revoir le "plan faubourgs" en concertation avec les habitants. Il propose de déplacer la gare routière hors du centre-ville afin de fluidifier la circulation et envisage la suppression de certains feux tricolores. Autre dossier majeur : la LEO, la liaison Est-Ouest, un projet de route nationale destiné à contourner Avignon par le sud et dont seule une partie a été réalisée à ce jour. Olivier Galzi compte peser politiquement pour obtenir les financements nécessaires afin de le finir.

Certains observateurs pointent toutefois un angle mort dans ce programme : l'absence de mesures sociales marquantes, alors que près de 33 % des habitants d'Avignon vivent sous le seuil de pauvreté. Un manque qui pourrait lui coûter des voix. La candidate de La France insoumise Mathilde Louvain dénonce un "projet politique qui occulte une grande partie des préoccupations des Avignonnaises et des Avignonnais".

Renaissance tenu à distance de la liste d'Olivier Galzi

Si Horizons et l'UDI ont rejoint sa liste, Olivier Galzi a clairement fermé la porte au parti macroniste Renaissance. "Je ne suis pas soutenu par Renaissance et je ne demande pas ce soutien. Leur chef de file n'est pas dans mes équipes et il ne sera pas sur ma liste... Je ne saurais être plus clair", a-t-il déclaré lors de la présentation de son programme.

Cette décision laisse le pilote local de Renaissance, Julien Paudoie, sans piste d'atterrissage. Ce dernier n'a pas caché son amertume, comparant sur Facebook Olivier Galzi à "un gourou" au "récit parfaitement huilé". Malika Di Fraja, ancienne présidente de Renaissance Vaucluse, applaudit pourtant le projet du candidat, révélant que le désaccord tient davantage à des questions de personnes qu'à des divergences programmatiques.