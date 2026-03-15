Résultat d'Olivier Galzi à la municipale 2026 à Avignon : peut-il créer la surprise et s'imposer en tête du 1er tour ?

Donné en tête des résultats des sondages pour les municipales de 2026 à Avignon, l'ancien journaliste Olivier Galzi se lance en politique. Quel score peut-il faire au premier tour du scrutin ?

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Un journaliste et présentateur télé pourrait-il devenir maire ? C'est le pari que se lance Olivier Galzi pour l'élection municipale de 2026 à Avignon., Rien ne prédestinait pourtant cet ancien visage du petit écran à briguer l'Hôtel de Ville. Passé par France 2, puis par LCI et i-Télé, il a longtemps incarné l'information avant de rejoindre le secteur privé, où il occupe un poste de cadre dirigeant dans un groupe spécialisé dans l'ingénierie au service des collectivités.

À 53 ans, il revient désormais dans la ville où il a grandi, étudié et où il réside depuis plusieurs années, avec l'ambition assumée d'en prendre les rênes et de mettre son carnet d'adresse au service d'Avignon. Au style "autoritaire mais cool", il se présente comme le candidat "des solutions", dans un contexte national marqué par "l'urgence", a-t-il affirmé dans une interview à L'Echo du Mardi. Refusant des "logiques partisanes dépassées", il souhaite se consacrer exclusivement à l'intérêt d'Avignon au nom du "bon sens". Un mot qu'il a d'ailleurs érigé en slogan de campagne : "Le bon sens pour Avignon".

Ainsi, il n'a pas choisi de se ranger derrière un parti mais plutôt de se présenter sans étiquette. Un positionnement stratégique dans une ville qui fait figure d'exception dans le Vaucluse, un département largement ancré à l'extrême droite. Si cette indépendance pourrait séduire un électorat lassé d'une gauche fragmentée et méfiant à l'égard du Rassemblement national, elle suscite aussi des interrogations. Certains adversaires le voient comme un macroniste dissimulé et ont affublé quelques affiches électorales d'une paire de lunettes d'aviateurs semblables à celles que portait Emmanuel Macron lors du G7. Finalement, la préfecture l'a classé "divers droite", une catégorisation qu'il n'a pas contestée. Pour cause, son programme s'inscrit clairement dans un registre politique de droite.

Le résultat d'Olivier Galzi dans les sondages de la municipale à Avignon

La candidature d'Olivier Galzi s'est imposée dans la campagne des municipales à Avignon, au point d'apparaître en tête des intentions de vote. Dans un sondage Ifop de février, il recueillait 27 % des intentions de vote au premier tour, devant David Fournier (24 %) et Anne-Sophie Rigault (23 %). Des résultats très serrés qui, compte tenu de la marge d'erreur, rendent l'issue du premier tour encore largement incertaine.

Plusieurs scénarios de second tour le plaçaient néanmoins en position favorable, notamment en cas de quadrangulaire ou de quinquangulaire. La seule configuration dans laquelle il était battu était celle d'une triangulaire et d'une alliance des listes de gauche entre les deux tours.

S'il ne ferme la porte à aucun soutien, Olivier Galzi pose toutefois une condition : les ralliements devront se faire derrière lui. Union des démocrates et indépendants et Horizons l'ont déjà fait, tout comme le collectif Avignon Passion, qui avait longtemps soutenu la candidature de l'ex-député Les Républicains Julien Aubert, finalement absent de cette élection. Mais Les Engagés et Renaissance restent tenus à distance, "les partis et ceux qui cherchent à négocier des places" ne l'intéressent pas.

"Sécurité, propreté, mobilité"

Pour rendre Avignon plus attractive, Olivier Galzi mise sur trois priorités : la sécurité, la propreté et la mobilité. Entre doublement des effectifs de la police municipale et équipement de tasers, il entend rendre à la police les moyens de combattre une ville en proie aux narcotrafiquants selon lui. L'installation de 100 caméras supplémentaires, intégrant de l'intelligence artificielle, viendra compléter ce dispositif sécuritaire afin de pallier les "défaillances" du système actuel de vidéoprotection selon lui. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 16 février, il affirmait qu'une soixantaine de caméras seraient hors service. Une accusation démentie par la municipalité en place, qui a assuré dans un communiqué que le dispositif fonctionnait correctement. Une controverse qui a contribué à tendre les relations avec David Fournier, adjoint au maire sortant et candidat socialiste aux municipales.

En matière de propreté, un "Monsieur ou Madame Propreté" sera chargé de centraliser les signalements afin d'améliorer la réactivité des services municipaux. La modernisation des équipements et le renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages a également été cités. Côté mobilités, il entend revoir le "plan faubourgs" en concertation avec les habitants. Il propose de déplacer la gare routière hors du centre-ville afin de fluidifier la circulation et envisage la suppression de certains feux tricolores. Autre dossier majeur : la LEO, la liaison Est-Ouest, un projet de route nationale destiné à contourner Avignon par le sud et dont seule une partie a été réalisée à ce jour. Olivier Galzi compte peser politiquement pour obtenir les financements nécessaires afin de le finir.

Certains observateurs pointent toutefois un angle mort dans ce programme : l'absence de mesures sociales marquantes, alors que près de 33 % des habitants d'Avignon vivent sous le seuil de pauvreté. Un manque qui pourrait lui coûter des voix. La candidate de La France insoumise Mathilde Louvain dénonce un "projet politique qui occulte une grande partie des préoccupations des Avignonnaises et des Avignonnais".