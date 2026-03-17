Résultat d'Anne-Sophie Rigault à la municipale 2026 à Avignon : derrière Galzi au premier tour, la candidate RN peut-elle encore l'emporter ?

Anne-Sophie Rigault, conseillère municipale d'extrême droite, veut faire basculer la ville socialiste. Elle a terminé en deuxième position au premier tour. Le résultat s'annonce serré.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Le premier tour a été serré pour l'élection municipale d'Avignon. Sophie Rigault est arrivée en deuxième position ce 15 mars avec 25,52%, moins de deux points derrière Olivier Galzi (DVD) en tête avec 27,04% des voix. Deux autres candidats sont qualifiés au second tour : David Fournier, le candidat PS, obtient 19,89% des voix devant Mathilde Louvain (LFI) avec 19,03%. La commune pourrait donc basculer à droite. La gauche, qui encaisse du retard, a annoncé une "fusion technique" des listes du candidat PS et de celle LFI sous la bannière "Ensemble et solidaires" pour "empêcher la droite extrême et l'extrême droite de l'emporter au second tour". Ce sera donc une triangulaire.

De quoi laisser le suspense entier en vue du second tour dimanche 22 mars. Le scrutin s'annonçait indécis puisque, après 12 ans à la tête d'Avignon, la maire socialiste Cécile Helle tourne la page, laissant derrière elle la place pour une nouvelle voie politique pour la cité des papes. Une opportunité que le Rassemblement National ne veut pas laisser passer. Si le Vaucluse est largement acquis au RN, tant au niveau des mairies que des postes au département et à la région, le parti d'extrême droite n'a jamais réussi à remporter la mairie d'Avignon.

Anne-Sophie Rigault en embuscade pour le second tour

Anne-Sophie Rigault est donc repartie au combat en tant que tête de liste du RN, sous le slogan "Avignon en avant". Conseillère municipale et régionale d'opposition depuis quinze ans, elle connaît bien le terrain et avait déjà fait campagne pour la municipale de 2020. Elle s'était hissée au second tour, donnant de l'espoir au parti dans un contexte marqué par le Covid 19 et une abstention record, mais avait finalement été battue par Cécile Helle lors d'une quadrangulaire, 45 % contre 30 % des voix.

Six ans plus tard, Anne-Sophie Rigault pense avoir toutes ses chances après la gestion socialiste qui a laissé la ville "dans un état de désolation terrible" selon elle. Pour élargir son électorat, le RN avait officialisé une alliance avec l'Union des démocrates pour la République (UDR) d'Eric Ciotti. Une première dans le département, dont l'objectif est d'unir les droites sur des priorités communes comme la sécurité et la gestion des finances.

La sécurité en tête de programme

Dans une ville où le taux de pauvreté est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale, Anne-Sophie Rigault place la sécurité en tête de son programme. Elle promet de doubler les effectifs de police municipale, d'assurer une présence 24 heures sur 24 et de renforcer la vidéoprotection.

Elle s'engage aussi à supprimer dès son arrivée le "plan Faubourg", mis en place il y a un an pour réduire le trafic automobile et la pollution. Le dispositif, qui a transformé plusieurs rues en sens unique, a provoqué des embouteillages dès sa mise en place, suscitant la colère d'une partie des habitants. En alternative, elle propose de revoir le tour des remparts en le passant entièrement en sens unique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.