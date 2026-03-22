Résultat d'Anne-Sophie Rigault à la municipale 2026 à Avignon : quel score pour la candidate RN ?

Lors de l'élection municipale 2026 à Avignon, Anne-Sophie Rigault espérait faire basculer la ville socialiste aux mains du RN. Découvrez son résultat.

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Anne-Sophie Rigault est arrivée en troisième position du second tour des élections municipales à Avignon, ce 22 mars. C'est Olivier Galzi qui est arrivé en tête avec 40,62% des voix, selon les résultats publiés ce dimanche soir sur le site du ministère de l'Intérieur. La candidate du Rassemblement National arrive en troisième place avec 21,37% des suffrages exprimés, derrière le candidat socialiste David Fournier (38,01%), qui arrive en seconde position du scrutin.

Si le Vaucluse est largement acquis au RN, tant au niveau des mairies que des postes au département et à la région, le parti d'extrême droite n'a jamais réussi à remporter la mairie d'Avignon. Anne-Sophie Rigault fait moins que son score du premier tour. La semaine dernière, elle avait été créditée de 25,52% des voix, moins de deux points derrière Olivier Galzi (DVD) en tête avec 27,04% des voix. David Fournier, le candidat PS, avait alors obtenu 19,89% des voix. La gauche avait mis en place une "fusion technique" des listes du candidat PS et de celle LFI sous la bannière "Ensemble et solidaires" pour "empêcher la droite extrême et l'extrême droite de l'emporter au second tour".

Le parcours d'une femme ancrée dans la ville

Anne-Sophie Rigault n'est pas une venue de dernière heure sur la scène politique avignonnaise. Conseillère municipale d'opposition depuis plus de quinze ans, elle connaît les rouages de la ville de l'intérieur. Investie par le RN aux dernières municipales, malgré une contestation interne de l'ex-députée Catherine Jaouen, elle s'est de nouveau imposée comme la candidate naturelle du parti dans cette circonscription. Au soir de son premier grand meeting, elle a rappelé cette légitimité : "Nous sommes là depuis toujours. Nous sommes maintenant prêts à gouverner".

La sécurité en tête de programme

Dans une ville où le taux de pauvreté est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale, Anne-Sophie Rigault place la sécurité en tête de son programme. Elle promet de doubler les effectifs de police municipale, d'assurer une présence 24 heures sur 24 et de renforcer la vidéoprotection.

Elle s'engage aussi à supprimer dès son arrivée le "plan Faubourg", mis en place il y a un an pour réduire le trafic automobile et la pollution. Le dispositif, qui a transformé plusieurs rues en sens unique, a provoqué des embouteillages dès sa mise en place, suscitant la colère d'une partie des habitants. En alternative, elle propose de revoir le tour des remparts en le passant entièrement en sens unique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Une ville prisée par le RN après douze ans de socialisme

Dans cette commune du Vaucluse de près de 100 000 habitants, la maire socialiste Cécile Helle a choisi de ne pas se représenter après douze années à l'hôtel de ville, ouvrant la voie à de nombreux scénarios. Capitale d'un département où l'extrême droite a remporté quatre des cinq sièges de député, Avignon fait jusqu'ici figure d'exception. Lors des législatives anticipées de 2024, un candidat parachuté par La France insoumise a remporté la première circonscription avec 60 % des voix au second tour sur la commune d'Avignon. Un résultat qui illustre la complexité du terrain.

Mais la candidate RN ne s'en inquiète pas outre mesure : le bilan de la majorité sortante, qu'elle présente comme "l'antithèse" de son propre programme, lui fournit, selon elle, un terreau fertile pour mettre en relief ses idées. L'héritage de la gauche ? Elle le résume ainsi, comme le rapporte Le Parisien : "Une ville morte, des rues vides". Dans un contexte national où le RN cherche à renforcer son ancrage local, la cité des papes représente donc une cible de choix pour le parti de Jordan Bardella.

Un soutien de taille

À Avignon, Anne-Sophie Rigault a obtenue le soutien de Sébastien Chenu, député et vice-président du RN. Il a participé à des réunions publiques dans l'entre-deux-tours.

Sébastien Chenu a souligné l'aspiration au changement des habitants et les succès du RN dans la région comme un signe d'espoir pour Avignon. "Sa présence est un soutien fort pour porter ensemble un projet ambitieux pour Avignon : une ville plus sûre, plus dynamique et plus proche de ses habitants", a écrit Anne-Sophie Rigault sur ses réseaux sociaux.

La sécurité, cheval de bataille numéro un

Sans surprise, la sécurité occupe le cœur du programme de la candidate RN. Dans une ville marquée par le meurtre d'un policier en 2021, tué en plein jour par un dealer de 19 ans, Anne-Sophie Rigault a dressé un sombre bilan, comme le rapporte Le Parisien : "Il n'y a pas un seul quartier qui n'est pas en proie à la délinquance ou aux narcotrafiquants".

Elle a présenté la sécurité comme sa "priorité absolue", avec une ligne de conduite sans ambiguïté : "tolérance zéro", lors d'un de ses meetings. Pour y parvenir, elle entend doubler les effectifs de la police municipale et remettre les agents "sur le terrain". Elle veut aussi renforcer la vidéoportection.