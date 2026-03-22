Résultat d'Anne-Sophie Rigault à la municipale 2026 à Avignon : une surprise au 2e tour pour la candidate RN ?

Lors de l'élection municipale 2026 à Avignon, Anne-Sophie Rigault espère faire basculer la ville socialiste aux mains du RN. Elle a fait un bon score au premier tour, mais le résultat final s'annonce serré.

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Anne-Sophie Rigault a encore ses chances pour l'élection municipale d'Avignon. Elle a été créditée de 25,52% des voix au premier tour, moins de deux points derrière Olivier Galzi (DVD) en tête avec 27,04% des voix. Deux autres candidats se sont qualifiés au second tour : David Fournier, le candidat PS, a obtenu 19,89% des voix devant Mathilde Louvain (LFI) avec 19,03%. La commune pourrait donc basculer à droite. La gauche, qui encaisse du retard, a mis en place une "fusion technique" des listes du candidat PS et de celle LFI sous la bannière "Ensemble et solidaires" pour "empêcher la droite extrême et l'extrême droite de l'emporter au second tour". C'est donc une triangulaire ce dimanche 22 mars.

L'issue de ce scrutin est très incertaine au vu du possible report de voix permis par cette alliance. Les voix de Stephan Fiori, éliminé au premier tour avec 7,39%, peuvent jouer en faveur de la droite. La configuration est aussi particulière : après 12 ans à la tête d'Avignon, la maire socialiste Cécile Helle a tourné la page, laissant derrière elle la place pour une nouvelle voie politique pour la cité des papes. Une opportunité que le Rassemblement National ne veut pas laisser passer. Si le Vaucluse est largement acquis au RN, tant au niveau des mairies que des postes au département et à la région, le parti d'extrême droite n'a jamais réussi à remporter la mairie d'Avignon.

Les résultats d'Anne-Sophie Rigault dans les sondages

Selon un sondage Ifop pour La Provence publié le 19 février, soit bien avant le premier tour, dans ce scénario de triangulaire avec une liste d'union de gauche, elle n'obtiendrait que 26% et se placerait troisième, derrière la liste d'Olivier Galzi (35%) et celle de David Fournier (39%). Rien n'est joué pour autant.

Conseillère municipale et régionale d'opposition depuis quinze ans, elle connaît bien le terrain et avait déjà fait campagne pour la municipale de 2020. Elle s'était hissée au second tour, donnant de l'espoir au parti dans un contexte marqué par le Covid 19 et une abstention record, mais avait finalement été battue par Cécile Helle lors d'une quadrangulaire, 45 % contre 30 % des voix.

Six ans plus tard, Anne-Sophie Rigault pense avoir toutes ses chances avec sa liste "Avignon en avant", après la gestion socialiste qui a, selon elle, laissé la ville "dans un état de désolation terrible". Pour élargir son électorat, le RN avait officialisé une alliance avec l'Union des démocrates pour la République (UDR) d'Eric Ciotti. Une première dans le département, dont l'objectif est d'unir les droites sur des priorités communes comme la sécurité et la gestion des finances.

Le parcours d'une femme ancrée dans la ville

Anne-Sophie Rigault n'est pas une venue de dernière heure sur la scène politique avignonnaise. Conseillère municipale d'opposition depuis plus de quinze ans, elle connaît les rouages de la ville de l'intérieur. Investie par le RN aux dernières municipales, malgré une contestation interne de l'ex-députée Catherine Jaouen, elle s'est de nouveau imposée comme la candidate naturelle du parti dans cette circonscription. Au soir de son premier grand meeting, elle a rappelé cette légitimité : "Nous sommes là depuis toujours. Nous sommes maintenant prêts à gouverner".

La sécurité en tête de programme

Dans une ville où le taux de pauvreté est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale, Anne-Sophie Rigault place la sécurité en tête de son programme. Elle promet de doubler les effectifs de police municipale, d'assurer une présence 24 heures sur 24 et de renforcer la vidéoprotection.

Elle s'engage aussi à supprimer dès son arrivée le "plan Faubourg", mis en place il y a un an pour réduire le trafic automobile et la pollution. Le dispositif, qui a transformé plusieurs rues en sens unique, a provoqué des embouteillages dès sa mise en place, suscitant la colère d'une partie des habitants. En alternative, elle propose de revoir le tour des remparts en le passant entièrement en sens unique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Une ville prisée par le RN après douze ans de socialisme

Dans cette commune du Vaucluse de près de 100 000 habitants, la maire socialiste Cécile Helle a choisi de ne pas se représenter après douze années à l'hôtel de ville, ouvrant la voie à de nombreux scénarios. Capitale d'un département où l'extrême droite a remporté quatre des cinq sièges de député, Avignon fait jusqu'ici figure d'exception. Lors des législatives anticipées de 2024, un candidat parachuté par La France insoumise a remporté la première circonscription avec 60 % des voix au second tour sur la commune d'Avignon. Un résultat qui illustre la complexité du terrain.

Mais la candidate RN ne s'en inquiète pas outre mesure : le bilan de la majorité sortante, qu'elle présente comme "l'antithèse" de son propre programme, lui fournit, selon elle, un terreau fertile pour mettre en relief ses idées. L'héritage de la gauche ? Elle le résume ainsi, comme le rapporte Le Parisien : "Une ville morte, des rues vides". Dans un contexte national où le RN cherche à renforcer son ancrage local, la cité des papes représente donc une cible de choix pour le parti de Jordan Bardella.

Un soutien de taille

À Avignon, Anne-Sophie Rigault a obtenue le soutien de Sébastien Chenu, député et vice-président du RN. Il a participé à des réunions publiques dans l'entre-deux-tours.

Sébastien Chenu a souligné l'aspiration au changement des habitants et les succès du RN dans la région comme un signe d'espoir pour Avignon. "Sa présence est un soutien fort pour porter ensemble un projet ambitieux pour Avignon : une ville plus sûre, plus dynamique et plus proche de ses habitants", a écrit Anne-Sophie Rigault sur ses réseaux sociaux.

La sécurité, cheval de bataille numéro un

Sans surprise, la sécurité occupe le cœur du programme de la candidate RN. Dans une ville marquée par le meurtre d'un policier en 2021, tué en plein jour par un dealer de 19 ans, Anne-Sophie Rigault a dressé un sombre bilan, comme le rapporte Le Parisien : "Il n'y a pas un seul quartier qui n'est pas en proie à la délinquance ou aux narcotrafiquants".

Elle a présenté la sécurité comme sa "priorité absolue", avec une ligne de conduite sans ambiguïté : "tolérance zéro", lors d'un de ses meetings. Pour y parvenir, elle entend doubler les effectifs de la police municipale et remettre les agents "sur le terrain". Elle veut aussi renforcer la vidéoportection.