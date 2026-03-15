Résultat d'Anne-Sophie Rigault à la municipale 2026 à Avignon : vers une victoire historique du RN ?

Après deux mandats socialistes, la conseillère municipale d'extrême droite Anne-Sophie Rigault tente de conquérir la mairie d'Avignon. Les sondages faisaient douter des résultats de la candidate aux élections municipales de 2026.

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Après douze ans à la tête d'Avignon, la maire socialiste Cécile Helle tourne la page, laissant derrière elle la place pour une nouvelle voie politique pour la cité des papes. Une opportunité que le Rassemblement National ne veut pas laisser passer. Si le Vaucluse est largement acquis au RN, tant au niveau des mairies que des postes au département et à la région, le parti d'extrême droite n'a jamais réussi à remporter la mairie d'Avignon. Il tente donc sa chance pour les élections municipales 2026.

C'est Anne-Sophie Rigault qui repart donc au combat en tant que tête de liste du RN, sous le slogan "Avignon en avant". Conseillère municipale et régionale d'opposition depuis quinze ans, elle connaît bien le terrain et avait déjà fait campagne pour la municipale de 2020. Elle s'était hissée au second tour, donnant de l'espoir au parti dans un contexte marqué par le Covid 19 et une abstention record, mais avait finalement été battue par Cécile Helle lors d'une quadrangulaire, 45 % contre 30 % des voix.

Six ans plus tard, Anne-Sophie Rigault pense avoir toutes ses chances après la gestion socialiste qui a laissé la ville "dans un état de désolation terrible" selon elle. Pour élargir son électorat, le RN a officialisé une alliance avec l'Union des démocrates pour la République (UDR) d'Eric Ciotti. Une première dans le département, dont l'objectif est d'unir les droites sur des priorités communes comme la sécurité et la gestion des finances.

Troisième des intentions de votes

Après un début de campagne discret, Anne‑Sophie Rigault multiplie les rencontres avec habitants et commerçants pour se refaire une visibilité. Avec ses 54 colistiers, principalement des commerçants, artisans, retraités et anciens militaires, elle mise sur un ancrage local solide pour tenter enfin de décrocher l'hôtel de ville.

Les sondages sur les intentions de votes réalisés durant la campagne ne semblaient pourtant pas jouer en sa faveur. Un sondage Ifop de février 2026 montrait qu'elle était au coude à coude avec les deux autres principaux candidats. Olivier Galzi arrivait en tête avec 27 % des intentions de vote, suivi de David Fournier à 24 %. Anne-Sophie Rigault les talonnait à 23 %. Des résultats pouvant être décevants, d'autant plus que dans tous les scénarios de second tour testés, la candidate RN arrivait systématiquement en troisième position. Mais avec une marge d'erreur de 3 points, l'issue du scrutin reste incertaine.

D'autant plus que le RN bénéficie d'une popularité grandissante dans le département, leur score ayant progressé de 15 % depuis les dernières législatives selon France Info. Mais une élection municipale se joue principalement sur la participation des habitants. En 2026, la mobilisation des électeurs pourrait, une fois encore, rebattre les cartes.

Une alliance avec l'UDR

La stratégie d'une alliance entre le RN et l'UDR pourrait séduire les électeurs déçus des Républicains. Pourtant, d'autres nouveaux candidats de droite pourraient bien offrir une autre alternative à la droite traditionnelle et à l'extrême droite. C'est le cas d'Olivier Galzi, journaliste et présentateur télé, qui se présente sans étiquette mais avec le soutien des partis de droite et du centre comme l'UDI.

De son côté, David Fournier, adjoint à la maire sortante, porte les couleurs socialistes et espère assurer un troisième mandat à la gauche municipale. Mais face à la montée en popularité du RN et l'alternative du centre droit, l'éparpillement des partis, entre LFI, l'extrême gauche et les socialistes, pourrait bien être défavorable à la gauche. Reste à savoir si des alliances se noueront au second tour pour ouvrir les portes de l'hôtel de ville.

Dans une ville où le taux de pauvreté est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale, Anne-Sophie Rigault place la sécurité en tête de son programme. Elle promet de doubler les effectifs de police municipale, d'assurer une présence 24 heures sur 24 et de renforcer la vidéoprotection.

Elle s'engage aussi à supprimer dès son arrivée le "plan Faubourg", mis en place il y a un an pour réduire le trafic automobile et la pollution. Le dispositif, qui a transformé plusieurs rues en sens unique, a provoqué des embouteillages dès sa mise en place, suscitant la colère d'une partie des habitants. En alternative, elle propose de revoir le tour des remparts en le passant entièrement en sens unique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.