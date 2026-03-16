Résultat de Laurence Ruffin à la municipale 2026 de Grenoble : énorme surprise, un revenant en politique bat la candidate de l'union de la gauche

Candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 de Grenoble, Laurence Ruffin était favorite mais n'est que deuxième à l'issue du premier tour.

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Les résultats de Laurence Ruffin au premier tour des élections municipales 2026 à Grenoble se sont faits attendre. A 23h30 dimanche soir, le dépouillement n'était que de 20% selon la mairie, augurant d'une longue nuit dans l'Isère. Il est finalement intervenu dans la nuit et a accouché d'une surprise puisque Laurence Ruffin, annoncée favorite pour succéder à Eric Piolle, n'est que 2e dans l'Isère, derrière le candidat LR Alain Carignon, ancien maire de la ville entre 1983 et 1995 en tête avec 27,04% des voix. Il devance donc de 372 voix la candidate d'union de la gauche Laurence Ruffin. Le jeu des alliances va désormais jouer à plein puisque Allan Brunon, candidat de La France insoumise, est également qualifié avec 14,59% des voix, comme Romain Gentil candidats des Radicaux de gauche, Place Publique et Equinoxe qui passe également la barre des 10%.

Le résultat du second tour à Grenoble dimanche 22 mars sera donc en très attendu d'autant que, quoi qu'il arrive lors de l'élection municipale de Grenoble, il y aura du changement à l'Hôtel de ville !

Ruffin entend prolonger le règne de la gauche à Grenoble

Le maire sortant, Eric Piolle, ne fait pas partie des candidats pour les scrutins des dimanches 15 et 22 mars 2026. Si la gauche s'est bien engagée dans la course à la mairie, elle l'a fait derrière un tout nouveau visage : celui de Laurence Ruffin. La candidate fait ses débuts en politique, à la différence de son frère François Ruffin. La cheffe d'entreprise de 47 ans n'est encartée chez aucun parti, mais se retrouve visiblement dans l'union de la gauche qui s'est formée derrière elle. Seuls LFI et le parti Place publique ont décidé de conduire des listes distinctes.

Candidate de l'union de la gauche et des écologistes dans la ville historiquement ancrée à gauche qu'est Grenoble, Laurence Ruffin entend prolonger ce règne. Elle veut cependant se distinguer de l'image et du bilan laissés par Eric Piolle, mis à l'écart par le camp écologiste après des démêlés judiciaires, dont une condamnation pour favoritisme et des soupçons de "concussion" et de "recel de délit". Un bilan sur lequel la candidate à la municipale de Grenoble est attaquée aussi bien par les autres forces de gauche que par la droite.

La bataille est effectivement rude à Grenoble : Laurence Ruffin veut faire réélire l'union de la gauche, tandis que LFI veut faire de la capitale de l'Isère une ville insoumise en réitérant le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022 (39% au second tour) et que la droite veut reconquérir la ville perdue en 1995. C'est d'ailleurs Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble entre 1983 et 1994, qui souhaite faire pencher la balance vers la droite.

Les résultats de Laurence Ruffin dans les sondages de la municipale de Grenoble

Bien que novice en politique, la candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale de Grenoble a survolé le scrutin dans les résultats des sondages qui ont été publiés jusqu'au vendredi 13. Elle était donnée largement en tête du premier tour devant le candidat LR, Alain Carignon. Une troisième liste paraissait en mesure de se qualifier sur le fil pour le second tour du scrutin : celle de LFI portée par le jeune Allan Brunon. Si le candidat insoumis parvient à dépasser le seuil de 10%, son maintien ou son retrait pourrait avoir un impact sur l'issue du scrutin au second tour.

Si, au deuxième tour, Laurence Ruffin pourrait logiquement bénéficier du report des votes accordés à la liste de Place publique (8%), Alain Carignon pourrait être soutenu par les candidats du bloc central qui ont préféré faire cavalier seul au premier tour, à savoir Pierre-Edouard Cardinal pour Renaissance et Hervé Gerbi pour Horizons crédités de 6 % et 5 % des intentions de vote. Mais le candidat de la droite pourrait aussi recevoir le soutien, voulu ou non, de l'extrême droite. "Je tendrai la main à Carignon au second tour", a déjà prévenu Valentin Gabriac, candidat du RN à la municipale à Grenoble, rapporte Le Figaro.

Ces soutiens additionnels seraient susceptibles de donner l'avantage à la droite pour le second tour, à moins d'une alliance entre Laurence Ruffin et la liste de LFI. "On peut potentiellement être les faiseurs de roi. Si on n'est pas en tête, elle devra nous respecter. Si elle ne le fait, elle en payera les conséquences politiques", a fait savoir Allan Brunon au Figaro. Mais la candidate de l'union de la gauche semble prête à tendre la main puisqu'elle le rappelle : sa bataille, "c'est aussi de faire en sorte que Grenoble reste une ville de gauche écologiste".

Laurence Ruffin : une novice en politique favorite des sondages

À 47 ans, Laurence Ruffin s'apprête à vivre sa première campagne électorale. Si elle a côtoyé plusieurs personnalités politique - elle est la sœur du député très médiatique François Ruffin et a été dans la même classe d'un dénommé Emmanuel Macron dit-elle au Dauphiné Libéré -, elle débute tout juste en politique, motivée par les conséquences de la dissolution, la lutte contre la montée de l'extrême droite et la mobilisation autour du Nouveau Front populaire. La cheffe d'entreprise se dit écologiste et de gauche, mais n'est adhérente d'aucun parti. Pourtant, elle a été choisie pour porter l'union de la gauche à l'élection municipale à Grenoble et s'est imposée comme la grande favorite des sondages dans la capitale iséroise. "Je suis une nageuse, je reste dans ma ligne d'eau", aime répéter celle qui a été championne de natation synchronisée, résumant sa volonté de ne pas se laisser déstabiliser par les turbulences de la campagne.

La liste de Laurence Ruffin soutenue par une vaste coalition de gauche

Laurence Ruffin bénéficie d'un soutien large à gauche. Elle a été élue lors d'une primaire organisée pour une liste de "rassemblement de la gauche écologiste et citoyenne" par le parti Les Ecologistes, le Parti communiste français, Génération.s, L'Après, le Parti animaliste et des mouvements locaux tel qu'Association Démocratie Écologie Solidarité et Réseau citoyen. Le Parti socialiste s'est ajouté à cette alliance, de même que Nouvelle Donne, Debout ! et Les Radicaux de gauche et les élus d'Isère Écologie et Solidarité. Seule La France insoumise n'a pas rejoint l'alliance de la gauche.

L'ombre persistante d'Éric Piolle sur la candidature de Laurence Ruffin

Laurence Ruffin a repris 13 membres de l'équipe d'Éric Piolle sur sa liste, mais elle tente de s'émanciper de son encombrant prédécesseur, mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires. "Il reste assez à l'écart de la campagne. C'est important parce qu'il y a toujours la tentation de dire que Laurence Ruffin est sa marionnette", explique Marine Tondelier, patronne des Écologistes, dans le Figaro. Eric Piolle n'était déjà pas en bon termes avec Marine Tondelier, l'image du maire écologiste qu'il reste à Grenoble n'a pas aidé à apaiser leur relation. Les soutiens de Laurence Ruffin essaye au maximum de se différencier de l'édile, mais ils doivent composer avec un bilan attaqué par les candidats à la municipale et contesté par les habitants selon un sondage Ipsos pour Le Dauphiné Libéré : 55 % des Grenoblois se déclarent mécontents du bilan de la municipalité sortante, avec seulement 28 % de satisfaction sur la sécurité et 32 % sur la fiscalité.

Le bilan de la gauche contesté, surtout chez les seniors

Le rejet du bilan d'Éric Piolle à Grenoble est particulièrement marqué chez les plus âgés : 71% des Grenoblois de plus de 60 ans se montrent insatisfaits de la gestion municipale selon un sondage Ipsos pour Le Dauphiné Libéré. À l'inverse, les moins de 35 ans y sont favorables à 61%. Autre signal inquiétant pour la candidate sortante : 52% des habitants estiment que la qualité de vie s'est détériorée depuis 2020, et 69% ne souhaitent pas la reconduction de l'équipe actuelle. Un paradoxe, puisque Laurence Ruffin demeure néanmoins largement en tête des intentions de vote.

La présence d'un colistier sur sa liste embarrasse Laurence Ruffin

À une semaine du premier tour, la campagne de Laurence Ruffin a été bousculée par une affaire sensible. Son colistier Hassen Bouzeghoub aurait témoigné en faveur d'un salarié condamné pour violences conjugales, et l'aurait recruté à sa sortie de prison. L'intéressé a d'abord affirmé auprès de Place Gre'Net "ne pas se souvenir d'avoir témoigné sous serment à la barre du tribunal', avant de justifier l'embauche en expliquant que "le jugement ne faisait acte d'aucune interdiction de travailler en présence des mineurs". Laurence Ruffin n'avait, au moment de la révélation des faits, pas encore réagi publiquement à cette affaire.

L'alliance Carignon-Cardinal dans le viseur

Le ralliement de la liste de Pierre-Édouard Cardinal, candidat du camp présidentiel à la municipale à Grenoble, à celle d'Alain Carignon, candidat Les Républicains, a provoqué une vive réaction du camp Ruffin. Les soutiens de " Oui Grenoble " dénoncent une manœuvre préparée de longue date, affirmant que "lors d'un appel du maire corrompu en février 2025, Emilie Chalas - membre de l'ancienne liste du camp macroniste - avait reconnu qu'un dialogue entre eux était ouvert pour préparer l'élection municipale" auprès du Dauphiné Libéré. Ils estiment que cette fusion n'apporte guère de bénéfice à Alain Carignon, pointant "des réactions outrées de certains soutiens à Cardinal" et une liste qu'ils qualifient de "très à droite et trumpiste". "Les Grenobloises et les Grenoblois ne se laisseront pas berner par l'illusionniste en chef" a ajouté le camp de Laurence Ruffin.