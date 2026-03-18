Résultat de Laurence Ruffin à la municipale 2026 de Grenoble : la gauche peut-elle battre l'ancien maire de droite ?

Candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 de Grenoble, Laurence Ruffin est au coude à coude avec le candidat de la droite. Le report de voix peut jouer en sa faveur dans les résultats du duel qui s'annonce.

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Le résultat du premier tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble n'est pas celui qu'espérait la gauche. Laurence Ruffin, candidate choisie par Les Ecologistes pour conduire la liste de l'union de la gauche est arrivée en deuxième position derrière le candidat LR, Alain Carignon, qui s'avère être l'ancien édile de la préfecture iséroise de 1983 à 1995. Les deux prétendants à la mairie de Grenoble sont cependant au coude à coude puisque moins d'un point les sépare : Alain Carignon a récolté 27,04 % des voix contre 26,33 % pour Laurence Ruffin. L'élection municipale est donc encore ouverte pour le second tour prévu ce dimanche 22 mars.

La candidate de l'union de la gauche a maintenu sa candidature et a mis toutes les chances de son côté en trouvant un "accord technique" avec William Aucant, le candidat LFI arrivé troisième au scrutin de dimanche dernier. Cela signifie que les deux candidats fusionnent leur liste pour maximiser leurs chances de victoire, mais ne siégeront pas ensemble au conseil municipal. Avec cette tactique, Laurence Ruffin, et plus largement la gauche, espère que les 14,49 % des électeurs ayant voté pour LFI à Grenoble se rangeront derrière sa candidature pour s'imposer face à la droite.

Laurence Ruffin peut également compter, mais avec moins de certitude, sur un report de voix permis par le retrait de Romain Gentil. Le candidat Place publique a obtenu 10 % des suffrages mais a été disqualifié pour trois voix manquantes. Il envisage de dénoncer des irrégularités et n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour. Reste que dans un duel entre l'union de la gauche et la droite, les électeurs de Romain Gentil comme la majorité des votants grenoblois pourraient davantage se tourner vers la gauche. Grenoble a été dirigée par le PS de 1995 à 2014, date à laquelle elle est devenue écologiste.

Les résultats de Laurence Ruffin dans les sondages de la municipale de Grenoble

Bien que novice en politique, la candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale de Grenoble a survolé le scrutin dans les résultats des sondages qui ont été publiés avant le premier tour. Et elle a sérieusement rivalisé avec l'ancien maire LR de la ville. Laurence Ruffin est donc encore en jeu, avec de bonnes chances de remporter le scrutin. D'autant plus maintenant que l'élection se joue sur un duel entre l'union de la gauche menée par les Ecologistes et la droite LR. L'issue dépendre des reports de voix.

Si, au deuxième tour, Laurence Ruffin pourrait logiquement bénéficier du report des votes accordés à la liste de Place publique (10 %), Alain Carignon pourrait être soutenu par les candidats du bloc central qui ont préféré faire cavalier seul au premier tour, à savoir Hervé Gerbi qui a obtenu 5 % des voix. Mais le candidat de la droite pourrait aussi recevoir le soutien, voulu ou non, de l'extrême droite. "Je tendrai la main à Carignon au second tour", a déjà prévenu Valentin Gabriac, candidat du RN à la municipale à Grenoble, rapporte Le Figaro.