Résultat de Laurence Ruffin à la municipale 2026 de Grenoble : une victoire de la gauche au 2e tour ?
Laurence Ruffin, candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 de Grenoble, souhaite remporter le scrutin après avoir été donnée au coude à coude avec le représentant de la droite et ancien maire Alain Carignon.
Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :
Laurence Ruffin n'a pas obtenu le résultat espéré au premier tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble, mais elle compte bien faire mieux lors du scrutin de ce dimanche 22 mars. Alors que le maire écologiste sortant, Eric Piolle, est hors course, le parti a jeté son dévolue sur la cheffe d'entreprise qui mène sa première campagne politique pour porter les couleurs de l'union de la gauche. Un choix apprécié des électeurs grenoblois, dont 26,33 % ont voté pour Laurence Ruffin. Ce score ne lui a pas permis de s'imposer en tête des résultats, mais a confirmé son statut de concurrente sérieuse pour le candidate de la droite et ancien maire de la préfecture iséroise, Alain Carignon, qui a récolté 27,04 % des suffrages.
C'est un match très serré qui s'annonce pour l'élection municipale à Grenoble, mais Laurence Ruffin a mis toutes les chances de son côté en trouvant un "accord technique" avec le candidat de LFI, Allan Brunon, pour le 2e tour. Concrètement, les deux candidats fusionnent leur liste pour maximiser leurs chances de victoire, mais ne siégeront pas ensemble au conseil municipal. Avec cette tactique, Laurence Ruffin, et plus largement la gauche, espère que les 14,49 % des électeurs ayant voté pour LFI à Grenoble se rangeront derrière sa candidature pour s'imposer face à la droite.
Laurence Ruffin peut également compter sur le report de voix des électeurs ayant voté pour le candidat de Place publique, Romain Gentil. Contraint de se retirer à cause de trois voix manquantes, le candidat a appelé à soutenir la représentante de l'union de la gauche à Grenoble. Le 2e tour de l'élection municipale de Grenoble est donc passé d'un quadrangulaire à un duel, le tout à l'avantage de Laurence Ruffin. Toutefois, le match reste ouvert puisque le candidat de la droite peut également bénéficier d'un report des voix d'Hervé Gerbi, candidat du camp présidentiel éliminé au 1er tour. Avec 39,30 % d'abstention au 1e tour, une mobilisation d'électeurs supplémentaires est également possible.
Les résultats de Laurence Ruffin dans les sondages de la municipale de Grenoble
Bien que novice en politique, la candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale de Grenoble a survolé le scrutin dans les résultats des sondages qui ont été publiés avant le premier tour. Et elle a sérieusement rivalisé avec l'ancien maire LR de la ville. Laurence Ruffin est donc encore en jeu, avec de bonnes chances de remporter le scrutin. D'autant plus maintenant que l'élection se joue sur un duel entre l'union de la gauche menée par les Ecologistes et la droite LR. L'issue dépendre des reports de voix.
Si, au deuxième tour, Laurence Ruffin pourrait logiquement bénéficier du report des votes accordés à la liste de Place publique (10 %), Alain Carignon pourrait être soutenu par les candidats du bloc central qui ont préféré faire cavalier seul au premier tour, à savoir Hervé Gerbi qui a obtenu 5 % des voix. Mais le candidat de la droite pourrait aussi recevoir le soutien, voulu ou non, de l'extrême droite. "Je tendrai la main à Carignon au second tour", a déjà prévenu Valentin Gabriac, candidat du RN à la municipale à Grenoble, rapporte Le Figaro.
16:51 - Plusieurs controverses et plaintes entre Ruffin et Carignon
Plusieurs controverses ont éclaté entre Alain Carignon et Laurence Ruffin durant la campagne du 2e tour de la municipale. Le candidat de la droite accuse celle de la gauche de fraude à la procuration en lien avec une électrice en tutelle, ce que le camp de Ruffin rejette comme des accusations mensongères. La liste de gauche dit avoir été sollicitée pour établir de nouvelles procurations pour le second tour. Par ailleurs, Alain Carignon a même déposé plainte pour injures publiques et harcèlement, accusant l'équipe adverse de la liste Oui Grenoble, portée par Laurence Ruffin, de dégrader le débat démocratique. Une plainte qui vise directement Laurence Ruffin et Allan Brunon ainsi que leurs soutiens. "Tracts mensongers, injures sur les réseaux sociaux, discours haineux, agressions de colistiers pris à partie alors qu’ils distribuaient sur un marché : les Verts/LFI, acculés par un bilan désastreux et paniqués après notre arrivée en tête au 1er tour, ont choisi d’abandonner le débat démocratique pour s’enfoncer dans une campagne de caniveau", reproche la liste d'Alain Carignon.
16:10 - Un "accord technique" conclu entre Ruffin et Brunon
Pour mettre toutes les chances de son côté au 2e tour de la municipale à Grenoble, Laurence Ruffin a conclu un accord "technique" avec Allan Brunon, le candidat de LFI qui s'était également qualifié. Cela signifie que l'union de la gauche et LFI font liste commune derrière Laurence Ruffin, mais qu'ils ne siégeront pas ensemble au conseil municipal. La manoeuvre a pour but de favoriser l'élection de la gauche face au candidat de la droite Alain Carignon en cumulant les 26 % de Laurence Ruffin aux 14,49% de LFI. Leur union s'arrêtera à l'issue du scrutin dimanche et Allan Brunon l'a fait savoir en conférence de presse.
L'insoumis a dit être "pleinement engagé dans la liste de fusion technique avec Laurence Ruffin qui a un seul but à cette heure : battre la droite raciste et islamophobe de M. Carignon", rapporte le Dauphiné Libéré. Si pour l'heure le camp insoumis fait équipe avec Laurence Ruffin, Allan Brunon a été clair sur la suite : "LFI sera une opposition forte à la mairie de Grenoble. […] On sera une opposition constructive, il n’est pas question de s’opposer à des choses qui viennent rétablir la dignité des Grenoblois. Sur d’autres questions, si Laurence Ruffin n’avance pas, évidemment que nous serons une opposition de blocage". A noter qu'Allan Brunon n'était pas présent au meeting de Laurence Ruffin mercredi soir.