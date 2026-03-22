Résultat de Laurence Ruffin à la municipale 2026 de Grenoble : une victoire pour la gauche, les premiers résultats
Candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 de Grenoble, Laurence Ruffin serait en tête devant le représentant de la droite et ancien maire Alain Carignon, selon les premières estimations.
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Un premier indice ? Si les résultats définitifs de Laurence Ruffin sont encore attendus ce dimanche 22 mars pour le second tour de l'élection municipale à Grenoble, la candidate est pour l'instant donnée gagnante avec 54,81% (LUG) contre 45,19% pour son adversaire Alain Carignon.
Laurence Ruffin n'avait pourtant pas obtenu le résultat espéré au premier tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble, mais elle compte bien faire mieux lors du scrutin de ce dimanche 22 mars. Alors que le maire écologiste sortant, Eric Piolle, est hors course, le parti a jeté son dévolue sur la cheffe d'entreprise qui mène sa première campagne politique pour porter les couleurs de l'union de la gauche. Un choix apprécié des électeurs grenoblois, dont 26,33 % ont voté pour Laurence Ruffin. Ce score ne lui a pas permis de s'imposer en tête des résultats, mais a confirmé son statut de concurrente sérieuse pour le candidate de la droite et ancien maire de la préfecture iséroise, Alain Carignon, qui a récolté 27,04 % des suffrages.
C'est un match très serré qui s'annonce pour l'élection municipale à Grenoble, mais Laurence Ruffin a mis toutes les chances de son côté en trouvant un "accord technique" avec le candidat de LFI, Allan Brunon, pour le 2e tour. Concrètement, les deux candidats fusionnent leur liste pour maximiser leurs chances de victoire, mais ne siégeront pas ensemble au conseil municipal. Avec cette tactique, Laurence Ruffin, et plus largement la gauche, espère que les 14,49 % des électeurs ayant voté pour LFI à Grenoble se rangeront derrière sa candidature pour s'imposer face à la droite.
Laurence Ruffin peut également compter sur le report de voix des électeurs ayant voté pour le candidat de Place publique, Romain Gentil. Contraint de se retirer à cause de trois voix manquantes, le candidat a appelé à soutenir la représentante de l'union de la gauche à Grenoble. Le 2e tour de l'élection municipale de Grenoble est donc passé d'un quadrangulaire à un duel, le tout à l'avantage de Laurence Ruffin. Toutefois, le match reste ouvert puisque le candidat de la droite peut également bénéficier d'un report des voix d'Hervé Gerbi, candidat du camp présidentiel éliminé au 1er tour. Avec 39,30 % d'abstention au 1e tour, une mobilisation d'électeurs supplémentaires est également possible.
Les résultats de Laurence Ruffin dans les sondages de la municipale de Grenoble
Bien que novice en politique, la candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale de Grenoble a survolé le scrutin dans les résultats des sondages qui ont été publiés avant le premier tour. Et elle a sérieusement rivalisé avec l'ancien maire LR de la ville. Laurence Ruffin est donc encore en jeu, avec de bonnes chances de remporter le scrutin. D'autant plus maintenant que l'élection se joue sur un duel entre l'union de la gauche menée par les Ecologistes et la droite LR. L'issue dépendre des reports de voix.
Si, au deuxième tour, Laurence Ruffin pourrait logiquement bénéficier du report des votes accordés à la liste de Place publique (10 %), Alain Carignon pourrait être soutenu par les candidats du bloc central qui ont préféré faire cavalier seul au premier tour, à savoir Hervé Gerbi qui a obtenu 5 % des voix. Mais le candidat de la droite pourrait aussi recevoir le soutien, voulu ou non, de l'extrême droite. "Je tendrai la main à Carignon au second tour", a déjà prévenu Valentin Gabriac, candidat du RN à la municipale à Grenoble, rapporte Le Figaro.
22:22 - Laurence Ruffin donnée gagnante
Laurence Ruffin est pour l'instant donnée gagnante par les chiffres avec 54,81% (LUG) contre 45,19% pour Alain Carignon, mais également par son frère François Ruffin,qui donne un indice sur l'issue du scrutin à Grenoble. "Ma soeur est en tête à Grenoble et je suis très content pour elle”, confie-t-il sur France 2. Nous sommes encore en attente des premiers résultats. "Les premières tendances ne sont pas bonnes. On voit mal comment on peut remonter ce qu’il se passe", reconnaît pour sa part l'adversaire de Laurence Ruffin, Alain Carignon, cité par Le Dauphiné Libéré.
21:48 - Carignon : "On voit mal comment on peut remonter"
"Les premières tendances ne sont pas bonnes. On voit mal comment on peut remonter ce qu’il se passe", reconnaît l'adversaire de Laurence Ruffin, Alain Carignon, cité par Le Dauphiné Libéré.
21:43 - François Ruffin : "Ma soeur est en tête à Grenoble"
Alors qu'il s'exprime sur France 2, François Ruffin donne un indice sur l'issue du scrutin à Grenoble où sa soeur Laurence est candidate pour l'Union de la gauche dans ces élections municipales. "Ma soeur est en tête à Grenoble et je suis très content pour elle”, confie-t-il. Nous sommes encore en attente des premiers résultats.
20:05 - Les portes des bureaux de vote sont fermés
Les portes des bureaux de vote vienne tde se fermer à Grenoble. Les résultats devraient commencer à tomber dans les prochaines minutes.
19:54 - L'alliance Carignon-Cardinal dans le viseur
Le ralliement de la liste de Pierre-Édouard Cardinal, candidat du camp présidentiel à la municipale à Grenoble, à celle d'Alain Carignon, candidat Les Républicains, a provoqué une vive réaction du camp Ruffin. Les soutiens de "Oui Grenoble" dénoncent une manœuvre préparée de longue date, affirmant que "lors d'un appel du maire corrompu en février 2025, Emilie Chalas - membre de l'ancienne liste du camp macroniste - avait reconnu qu'un dialogue entre eux était ouvert pour préparer l'élection municipale" auprès du Dauphiné Libéré. Ils estiment que cette fusion n'apporte guère de bénéfice à Alain Carignon, pointant "des réactions outrées de certains soutiens à Cardinal" et une liste qu'ils qualifient de "très à droite et trumpiste". "Les Grenobloises et les Grenoblois ne se laisseront pas berner par l'illusionniste en chef" a ajouté le camp de Laurence Ruffin.
19:13 - Le bilan de la gauche contesté, surtout chez les seniors
Le rejet du bilan d'Éric Piolle à Grenoble est particulièrement marqué chez les plus âgés : 71 % des Grenoblois de plus de 60 ans se montrent insatisfaits de la gestion municipale selon un sondage Ipsos pour Le Dauphiné Libéré. À l'inverse, les moins de 35 ans y sont favorables à 61 %. Autre signal inquiétant pour la candidate sortante : 52 % des habitants estiment que la qualité de vie s'est détériorée depuis 2020, et 69 % ne souhaitent pas la reconduction de l'équipe actuelle. Un paradoxe, puisque Laurence Ruffin demeure néanmoins largement en tête des intentions de vote.
18:22 - L'ombre persistante d'Éric Piolle sur la candidature de Laurence Ruffin
Laurence Ruffin a repris 13 membres de l'équipe d'Éric Piolle sur sa liste, mais elle tente de s'émanciper de son encombrant prédécesseur, mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires. "Il reste assez à l'écart de la campagne. C'est important parce qu'il y a toujours la tentation de dire que Laurence Ruffin est sa marionnette", explique Marine Tondelier, patronne des Écologistes, dans le Figaro. Eric Piolle n'était déjà pas en bon termes avec Marine Tondelier, l'image du maire écologiste qu'il reste à Grenoble n'a pas aidé à apaiser leur relation. Les soutiens de Laurence Ruffin essaye au maximum de se différencier de l'édile, mais ils doivent composer avec un bilan attaqué par les candidats à la municipale et contesté par les habitants selon un sondage Ipsos pour Le Dauphiné Libéré : 55 % des Grenoblois se déclarent mécontents du bilan de la municipalité sortante, avec seulement 28 % de satisfaction sur la sécurité et 32 % sur la fiscalité.
17:52 - La liste de Laurence Ruffin soutenue par une vaste coalition de gauche
Laurence Ruffin bénéficie d'un soutien large à gauche. Elle a été élue lors d'une primaire organisée pour une liste de "rassemblement de la gauche écologiste et citoyenne" par le parti Les Ecologistes, le Parti communiste français, Génération.s, L'Après, le Parti animaliste et des mouvements locaux tel qu'Association Démocratie Écologie Solidarité et Réseau citoyen. Le Parti socialiste s'est ajouté à cette alliance, de même que Nouvelle Donne, Debout ! et Les Radicaux de gauche et les élus d'Isère Écologie et Solidarité. Seule La France insoumise n'a pas rejoint l'alliance de la gauche.
17:20 - Laurence Ruffin : une novice en politique favorite des sondages
À 47 ans, Laurence Ruffin s'apprête à vivre sa première campagne électorale. Si elle a côtoyé plusieurs personnalités politique - elle a la soeur du député très médiatique François Ruffin et a été dans la même classe d'un dénommé Emmanuel Macron dit-elle au Dauphiné Libéré -, elle début tout juste en politique motivée par les conséquences de la dissolution, la lutte contre la montée de l'extrême droite et la mobilisation autour du Nouveau Front populaire. La cheffe d'entreprise se dit écologiste et de gauche, mais n'est adhérente d'aucun parti. Pourtant, elle a été choisie pour porter l'union de la gauche à l'élection municipale à Grenoble et s'est imposée comme la grande favorite des sondages dans la capitale iséroise. "Je suis une nageuse, je reste dans ma ligne d'eau", aime répéter celle qui a été championne de natation synchronisée, résumant sa volonté de ne pas se laisser déstabiliser par les turbulences de la campagne.
16:51 - Plusieurs controverses et plaintes entre Ruffin et Carignon
Plusieurs controverses ont éclaté entre Alain Carignon et Laurence Ruffin durant la campagne du 2e tour de la municipale. Le candidat de la droite accuse celle de la gauche de fraude à la procuration en lien avec une électrice en tutelle, ce que le camp de Ruffin rejette comme des accusations mensongères. La liste de gauche dit avoir été sollicitée pour établir de nouvelles procurations pour le second tour. Par ailleurs, Alain Carignon a même déposé plainte pour injures publiques et harcèlement, accusant l'équipe adverse de la liste Oui Grenoble, portée par Laurence Ruffin, de dégrader le débat démocratique. Une plainte qui vise directement Laurence Ruffin et Allan Brunon ainsi que leurs soutiens. "Tracts mensongers, injures sur les réseaux sociaux, discours haineux, agressions de colistiers pris à partie alors qu’ils distribuaient sur un marché : les Verts/LFI, acculés par un bilan désastreux et paniqués après notre arrivée en tête au 1er tour, ont choisi d’abandonner le débat démocratique pour s’enfoncer dans une campagne de caniveau", reproche la liste d'Alain Carignon.
16:10 - Un "accord technique" conclu entre Ruffin et Brunon
Pour mettre toutes les chances de son côté au 2e tour de la municipale à Grenoble, Laurence Ruffin a conclu un accord "technique" avec Allan Brunon, le candidat de LFI qui s'était également qualifié. Cela signifie que l'union de la gauche et LFI font liste commune derrière Laurence Ruffin, mais qu'ils ne siégeront pas ensemble au conseil municipal. La manoeuvre a pour but de favoriser l'élection de la gauche face au candidat de la droite Alain Carignon en cumulant les 26 % de Laurence Ruffin aux 14,49% de LFI. Leur union s'arrêtera à l'issue du scrutin dimanche et Allan Brunon l'a fait savoir en conférence de presse.
L'insoumis a dit être "pleinement engagé dans la liste de fusion technique avec Laurence Ruffin qui a un seul but à cette heure : battre la droite raciste et islamophobe de M. Carignon", rapporte le Dauphiné Libéré. Si pour l'heure le camp insoumis fait équipe avec Laurence Ruffin, Allan Brunon a été clair sur la suite : "LFI sera une opposition forte à la mairie de Grenoble. […] On sera une opposition constructive, il n’est pas question de s’opposer à des choses qui viennent rétablir la dignité des Grenoblois. Sur d’autres questions, si Laurence Ruffin n’avance pas, évidemment que nous serons une opposition de blocage". A noter qu'Allan Brunon n'était pas présent au meeting de Laurence Ruffin mercredi soir.