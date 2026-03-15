Résultat de Laurence Ruffin à la municipale 2026 de Grenoble : la gauche assurée d'être réélue ?

Candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 de Grenoble, Laurence Ruffin s'est imposée dans les résultats des sondages malgré son manque d'expérience politique.

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Quoi qu'il arrive lors de l'élection municipale de Grenoble, il y aura du changement à l'Hôtel de ville. Le maire sortant, Eric Piolle, ne fait pas partie des candidats pour les scrutins des dimanches 15 et 22 mars 2026. Si la gauche s'est bien engagée dans la course à la mairie, elle l'a fait derrière un tout nouveau visage : celui de Laurence Ruffin. La candidate fait ses débuts en politique, à la différence de son frère François Ruffin. La cheffe d'entreprise de 47 ans n'est encartée chez aucun parti, mais se retrouve visiblement dans l'union de la gauche qui s'est formée derrière elle. Seuls LFI et le parti Place publique ont décidé de conduire des listes distinctes.

Candidate de l'union de la gauche et des écologistes dans la ville historiquement ancrée à gauche qu'est Grenoble, Laurence Ruffin entend prolonger ce règne. Elle veut cependant se distinguer de l'image et du bilan laissés par Eric Piolle, mis à l'écart par le camp écologiste après des démêlés judiciaires, dont une condamnation pour favoritisme et des soupçons de "concussion" et de "recel de délit". Un bilan sur lequel la candidate à la municipale de Grenoble est attaquée aussi bien par les autres forces de gauche que par la droite.

La bataille est effectivement rude à Grenoble : Laurence Ruffin veut faire réélire l'union de la gauche, tandis que LFI veut faire de la capitale de l'Isère une ville insoumise en réitérant le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022 (39% au second tour) et que la droite veut reconquérir la ville perdue en 1995. C'est d'ailleurs Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble entre 1983 et 1994, qui souhaite faire pencher la balance vers la droite.

Les résultats de Laurence Ruffin dans les sondages de la municipale de Grenoble

Bien que novice en politique, la candidate de l'union de la gauche à l'élection municipale de Grenoble a survolé le scrutin dans les résultats des sondages qui ont été publiés jusqu'au vendredi 13. Elle était donnée largement en tête du premier tour devant le candidat LR, Alain Carignon. Une troisième liste paraissait en mesure de se qualifier sur le fil pour le second tour du scrutin : celle de LFI portée par le jeune Allan Brunon. Si le candidat insoumis parvient à dépasser le seuil de 10%, son maintien ou son retrait pourrait avoir un impact sur l'issue du scrutin au second tour.

Si, au deuxième tour, Laurence Ruffin pourrait logiquement bénéficier du report des votes accordés à la liste de Place publique (8%), Alain Carignon pourrait être soutenu par les candidats du bloc central qui ont préféré faire cavalier seul au premier tour, à savoir Pierre-Edouard Cardinal pour Renaissance et Hervé Gerbi pour Horizons crédités de 6 % et 5 % des intentions de vote. Mais le candidat de la droite pourrait aussi recevoir le soutien, voulu ou non, de l'extrême droite. "Je tendrai la main à Carignon au second tour", a déjà prévenu Valentin Gabriac, candidat du RN à la municipale à Grenoble, rapporte Le Figaro.

Ces soutiens additionnels seraient susceptibles de donner l'avantage à la droite pour le second tour, à moins d'une alliance entre Laurence Ruffin et la liste de LFI. "On peut potentiellement être les faiseurs de roi. Si on n'est pas en tête, elle devra nous respecter. Si elle ne le fait, elle en payera les conséquences politiques", a fait savoir Allan Brunon au Figaro. Mais la candidate de l'union de la gauche semble prête à tendre la main puisqu'elle le rappelle : sa bataille, "c'est aussi de faire en sorte que Grenoble reste une ville de gauche écologiste".