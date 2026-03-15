Maires élus au premier tour : qui remporte l'élection dès ce dimanche 15 mars ?

Dans de très nombreuses communes françaises, il n'est pas nécessaire d'attendre le second tour des municipales pour savoir qui sera le prochain maire.

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Les élections municipales se déroulent ce dimanche 15 mars, puis le dimanche 22 mars 2026. Cette année, le scrutin est marqué par une transformation profonde du Code électoral. Pour la première fois, la règle de la parité et le scrutin de liste s'appliquent à l'intégralité des communes françaises, y compris celles de moins de 1000 habitants. Cette réforme, issue de la loi du 21 mai 2025, vise à harmoniser les pratiques démocratiques sur tout le territoire et à remédier à la sous-représentation chronique des femmes dans les conseils ruraux, où elles n'occupaient jusqu'alors que 37,6% des sièges.

Cette petite révolution administrative a une conséquence mathématique immédiate sur l'issue du scrutin. En imposant la constitution de listes complètes et paritaires, la réforme a rendu plus complexe l'émergence de listes d'opposition dans les petites localités. Le résultat est sans appel : pour environ 23 000 communes, soit 68 % des localités françaises, le suspense est inexistant. Dans ces deux tiers du pays, une seule et unique liste a été déposée en préfecture. Pour les habitants de ces territoires, le nom du futur maire est déjà connu avant même l'ouverture des bureaux de vote.

Qui est déjà élu ce dimanche 15 mars ?

La question de savoir qui est déjà élu ce dimanche trouve sa réponse dans l'arithmétique électorale. Puisque le panachage est désormais interdit partout, les électeurs ne peuvent plus modifier les bulletins. Dans une configuration de liste unique, la victoire est acquise dès le premier tour à la condition d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Or, les votes blancs et nuls n'étant pas comptabilisés dans les suffrages exprimés, la liste seule en lice récoltera mécaniquement 100% des voix valides, quel que soit le taux de participation.

Ce phénomène ne touche pas uniquement les villages. Plusieurs villes d'importance se retrouvent dans cette situation de certitude électorale. À Beaupréau-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire, commune de près de 24 000 habitants, Régis Lebrun est assuré de conserver son fauteuil. Il en va de même à Torcy, en Seine-et-Marne, où Guillaume Le Lay-Felzine mène la liste Continuons ensemble sans aucune opposition déclarée. À Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, le maire sortant Sébastien Leroy aborde lui aussi ce dimanche avec la garantie d'une réélection immédiate. Pour ces édiles, le 15 mars ne sera pas une bataille mais une formalité administrative de validation.

D'autres villes auront aussi un maire ce dimanche soir : c'est le cas de toutes les communes dans lesquelles seulement deux listes se font face. Dans les quelques milliers de villes concernées, le vote de ce dimanche sera déterminant. En réalité, seules les communes avec au moins 3 listes auront un deuxième tour. Lors des précédentes élections municipales, cela représentait près de 5000 villes seulement.

Le revers de la médaille : une crise de l'engagement aux municipales ?

Si le ministère de l'Intérieur justifie cette réforme par la volonté de créer des équipes municipales plus cohérentes autour d'un projet collectif plutôt que de simples individualités, la multiplication des listes uniques interroge sur la vitalité de la démocratie locale. C'est un fait que la transformation du mode de scrutin a rendu le montage d'une liste plus ardu qu'auparavant. Il faut désormais trouver un nombre exact de volontaires respectant une alternance stricte entre hommes et femmes, ce qui peut s'avérer complexe dans des territoires touchés par une crise de l'engagement.

L'enjeu de ce dimanche, pour ces milliers de candidats déjà virtuellement élus, ne sera donc pas le score final, mais le taux de participation. Un maire élu avec une forte abstention pourrait souffrir d'un manque de légitimité symbolique pour entamer son mandat de six ans. Le passage au scrutin de liste paritaire marque ainsi la fin d'une certaine forme de démocratie de village, basée sur la réputation individuelle, au profit d'une gestion plus institutionnalisée et structurée de la vie publique.