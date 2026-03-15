Résultat de Louis Aliot à la municipale 2026 de Perpignan : le vice-président du RN réélu

Louis Aliot brigue un second mandat à l'élection municipale 2026 à Perpignan, la plus grande ville de France dirigée par le Rassemblement national. Les premières estimations sont tombées.

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Louis Aliot est réélu dès le premier tour de l'élection municipale de Perpignan, avec 50,8% des voix selon les premières estimations. "Des résultats historiques", se félicite le maire RN lors de sa première prise de parole après la publication des premières estimations Ipsos-Bva. "C'est l'expression de la double adhésion de la France : forte adhésion du projet d'avenir pour Perpignan". Le maire sortant souligne une "forte adhésion" aux solutions qu'il a proposée, ainsi que des résultats incontestables". "Je serais le maire de tous les perpignanais", conclue Louis Aliot.

C'est la plus grande ville de France administrée par le Rassemblement national (RN). En 2020, Louis Aliot avait créé la surprise en remportant la mairie de Perpignan avec plus de 53 % des voix face au maire sortant Les Républicains, Jean-Marc Pujol. Une victoire symbolique pour le parti d'extrême droite, qui prenait alors pour la première fois le contrôle d'une ville de plus de 120 000 habitants.

Six ans plus tard, le vice-président du RN brigue un second mandat à l'élection municipale 2026 à Perpignan, malgré un contexte politique et judiciaire tendu. A l'issue du premier tour ce dimanche 15 mars 2026, de premières estimations annoncent que Louis Aliot arrive en tête à Perpignan, avec 51,4% des suffrages selon Ipsos BVA-Cesi école d'ingénieurs, partagés par france.tv.

Condamné en première instance à 18 mois de prison, dont six ferme, et trois ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens, il a fait appel et la décision de la cour d'appel est attendue en juillet 2026. En cas de réélection, la victoire de Louis Aliot pourrait être ternie par le verdict. Mais si la condamnation était confirmée, le lepéniste pourrait saisir la Cour de cassation pour essayer de suspendre l'exécution de sa peine et rester en fonction, ou confier son écharpe de maire à un colistier.

Le bilan de Louis Aliot scruté à Perpignan

Si les résultats des sondages vont dans la sens de Louis Aliot pour l'élection municipale de Perpignan, son bilan après six années passées à la mairie pourrait lui nuire. Ses opposants dénoncent un mandat marqué par un manque de projets structurants et une présence jugée limitée à la mairie. Le média local Made in Perpignan a ainsi évalué l'avancement du programme municipal de 2020 : sur les 140 promesses de campagne, environ 30 % auraient été réalisées, tandis que 37 % n'ont pas été mises en œuvre et 33 % restent difficilement mesurables. Parmi les grands projets annoncés, seule la nouvelle médiathèque a véritablement vu le jour.

Pour autant, le magazine économique Challenges a classé Louis Aliot en 3ème meilleur maire de France, dans un classement publié en février 2026, derrière Jean-Luc Moudenc à Toulouse et François Bayrou à Pau. Une distinction critiquée par Actu Perpignan, qui souligne que les données utilisées reposent en grande partie sur les performances de Perpignan Méditerranée Métropole, qui regroupe 36 communes et qui est présidée par Robert Vila, et non par Louis Aliot.

Pour la fédération départementales du RN, ce classement confirme néanmoins que Louis Aliot reste "un maire apprécié sur le terrain et capable de rassembler autour de projets concrets". Le maire lui-même invoque le manque de moyens et les relations parfois tendues avec l'agglomération, le département et notamment avec la présidente socialiste d'Occitanie, Carole Delga.

Un bilan en demi-teinte après six ans à la mairie

Sur les plus de 140 promesses formulées en 2020 dans son programme "Perpignan, l'avenir en GRAND", seulement 30 % se sont concrétisées, selon une analyse détaillée réalisée par nos confrères de Made in Perpignan. 37 % n'ont pas été mises en œuvre et 33 % restent difficilement mesurables. Le bilan est particulièrement faible sur l'environnement (44 % de promesses non tenues) et l'économie (42 % non tenues). La sécurité est le domaine où les résultats sont les plus tangibles, avec 48 % des promesses réalisées, notamment grâce au renforcement des effectifs de police municipale. Mais les chiffres de la délinquance, cheval de bataille du RN, restent élevés. Face à ces critiques, Louis Aliot a répondu lors de son meeting du 28 février : "On ne peut pas demander à un maire de réparer en six ans ce qui a été détruit pendant 50 ans."

Louis Aliot classé 3e meilleur maire de France… avec des nuances

À trois semaines du premier tour, le magazine économique Challenges a placé Louis Aliot sur la troisième marche du podium de son classement des maires des 50 plus grandes agglomérations françaises, derrière François Bayrou (maire Pau) et Jean-Luc Moudenc (maire de Toulouse). Le RN local s'est réjoui de cette "saveur particulière" d'une reconnaissance venue d'un titre "rarement indulgent avec le Rassemblement National". Mais la méthodologie mérite d'être nuancée comme le fait remarquer Actu Perpignan : le classement s'appuie sur les données de l'intercommunalité — la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole — que Louis Aliot ne préside pas. C'est en effet Robert Vila, maire de Saint-Estève, qui en est à la tête depuis 2020, après avoir battu l'édile perpignanais pour ce poste.

Un procès qui plane sur la campagne de Louis Aliot

Louis Aliot mène sa campagne avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Après avoir comparu en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen, au côté notamment de Marine Le Pen, il attend le verdict devant être rendu en juillet prochain. En première instance, il avait été condamné à 18 mois de prison dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, 8 000 € d'amende et trois ans d'inéligibilité sans exécution provisoire.

Le parquet a cette fois requis en appel 18 mois d'emprisonnement entièrement avec sursis, mais a confirmé les trois ans d'inéligibilité. Le candidat du RN à la municipale de Perpignan redoute d'être élu, puis contraint de rendre son écharpe quelques mois plus tard. À l'AFP, il élude la question d'un successeur : "Le conseil municipal décidera avec conscience quelle est celle ou celui qui sera le plus apte", le moment venu.

Une gauche divisée en trois blocs qui favorise la victoire de Louis Aliot ?

Face à Louis Aliot, la gauche perpignanaise n'est pas parvenue à former un front uni. Trois listes se dévisagent sur la ligne de départ. La liste Perpignan autrement, menée par le socialiste Mathias Blanc et soutenue par le PCF, revendique "l'union de la gauche jusqu'au centre, sans la Macronie". Agnès Langevine, sous étiquette Place publique, se pose en candidate du "rassemblement contre l'extrême droite". Enfin, Mickaël Idrac, candidat de l'alliance LFI-Verts-Génération.s, revendique le "périmètre NFP". Autant de propositions qui revendiquent l'union sans la réaliser pointe l'Humanité. À droite, Bruno Nougayrède, soutenu par LR et Renaissance, représente l'autre menace, plus modérée, pour le candidat du RN.

Perpignan, vitrine nationale du RN

Le 28 février, Jordan Bardella en personne s'est déplacé à Perpignan pour soutenir Louis Aliot devant quelque 3 000 personnes au parc des expositions. Le président du RN a assumé ouvertement les enjeux nationaux de ce scrutin local : "Nous sommes en ordre de marche au service de la nation", a-t-il lancé, théorisant les municipales comme "une première étape de la victoire présidentielle" du parti. Pour Louis Aliot, Perpignan est présentée comme la preuve que le RN sait gouverner — un argument à faire valoir à l'échelle nationale en vue de 2027.