Résultat de Louis Aliot à la municipale 2026 de Perpignan : le vice-président du RN de retour à la mairie ?

Louis Aliot brigue un second mandat à l'élection municipale 2026 à Perpignan, la plus grande ville de France dirigée par le Rassemblement national. Il profite de la division de la gauche qui peine à lui contester la mairie.

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C'est la plus grande ville de France administrée par le Rassemblement national (RN). En 2020, Louis Aliot avait créé la surprise en remportant la mairie de Perpignan avec plus de 53 % des voix face au maire sortant Les Républicains, Jean-Marc Pujol. Une victoire symbolique pour le parti d'extrême droite, qui prenait alors pour la première fois le contrôle d'une ville de plus de 120 000 habitants.

Six ans plus tard, le vice-président du RN brigue un second mandat à l'élection municipale 2026 à Perpignan, malgré un contexte politique et judiciaire tendu. Condamné en première instance à 18 mois de prison, dont six ferme, et trois ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens, il a fait appel et la décision de la cour d'appel est attendue en juillet 2026. En cas de réélection, la victoire de Louis Aliot pourrait être ternie par le verdict. Mais si la condamnation était confirmée, le lepéniste pourrait saisir la Cour de cassation pour essayer de suspendre l'exécution de sa peine et rester en fonction, ou confier son écharpe de maire à un colistier.

Les résultats de Louis Aliot dans les sondages à la municipale de Perpignan

Louis Aliot profite d'une certaine popularité à Perpignan. Dans un sondage Cluster pour Politico publié le 12 mars, le maire sortant recueillait plus de 46 % des intentions de vote au premier tour, soit une dizaine de points de plus que lors de son élection en 2020.

Derrière lui, toutes les forces d'opposition étaient distancées, mais trois d'entre elles étaient en mesure de se qualifier pour le second tour. Mickaël Idrac, le candidat de La France insoumise et d'une partie des écologistes, était crédité de 13,8 % des intentions de vote, tandis que Bruno Nougayrède, à la tête de la liste des Républicains et du camp macroniste, de 13,2 %. C'est la liste de Place publique et du Parti socialiste qui s'en sortait le mieux avec 15,8 % d'intentions de vote.

Une éventuelle union de la gauche au second tour pourrait toutefois rebattre les cartes et compliquer la reconduction du maire RN à la tête de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Alors que la gauche avance en ordre dispersé, Louis Aliot a réussi à élargir sa liste vers la droite locale, en intégrant plusieurs anciens proches de l'ancien maire Jean-Marc Pujol, dans ses colistiers.

Le bilan de Louis Aliot scruté à Perpignan

Si les résultats des sondages vont dans la sens de Louis Aliot pour l'élection municipale de Perpignan, son bilan après six années passées à la mairie pourrait lui nuire. Ses opposants dénoncent un mandat marqué par un manque de projets structurants et une présence jugée limitée à la mairie. Le média local Made in Perpignan a ainsi évalué l'avancement du programme municipal de 2020 : sur les 140 promesses de campagne, environ 30 % auraient été réalisées, tandis que 37 % n'ont pas été mises en œuvre et 33 % restent difficilement mesurables. Parmi les grands projets annoncés, seule la nouvelle médiathèque a véritablement vu le jour.

Pour autant, le magazine économique Challenges a classé Louis Aliot en 3ème meilleur maire de France, dans un classement publié en février 2026, derrière Jean-Luc Moudenc à Toulouse et François Bayrou à Pau. Une distinction critiquée par Actu Perpignan, qui souligne que les données utilisées reposent en grande partie sur les performances de Perpignan Méditerranée Métropole, qui regroupe 36 communes et qui est présidée par Robert Vila, et non par Louis Aliot.

Pour la fédération départementales du RN, ce classement confirme néanmoins que Louis Aliot reste "un maire apprécié sur le terrain et capable de rassembler autour de projets concrets". Le maire lui-même invoque le manque de moyens et les relations parfois tendues avec l'agglomération, le département et notamment avec la présidente socialiste d'Occitanie, Carole Delga.