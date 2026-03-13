Sondages des municipales 2026 : qui est en tête dans les grandes villes de France ?

Des surprises dès le premier tour ? De nombreux sondages ont été effectués sur les municipales 2026, dans les grands villes de France.

Que risque un média ou un institut en cas de non-respect des règles ? La Commission des sondages ne dispose pas de pouvoir de sanction pécuniaire directe, mais elle possède une arme redoutable : la mise au point. Si un sondage est jugé trompeur ou non conforme, la Commission peut exiger que le média fautif publie un correctif avec une audience équivalente à l'information initiale. Dans les cas les plus graves (diffusion de faux sondages ou violation du silence électoral), elle peut saisir le Procureur de la République. Les infractions à la loi de 1977 sont passibles d'amendes pénales pouvant atteindre 75 000 euros. En 2026, la vigilance est accrue face aux réseaux sociaux : la Commission collabore avec les plateformes pour signaler et supprimer les fausses informations présentées comme des résultats de sondages officiels afin de préserver la sincérité du vote. Qu'est-ce que le 'silence électoral' et comment s'applique-t-il aux sondages ? La réglementation impose une "période de réserve" stricte pour protéger la sérénité du scrutin. Dès le samedi précédant le tour de vote à zéro heure (soit le vendredi soir à minuit), et jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote le dimanche à 20h, il est interdit de publier, de diffuser ou de commenter tout nouveau sondage électoral. Cette règle s'applique à tous les supports : presse, télévision, radio et réseaux sociaux. Elle interdit également la diffusion de "sondages sortie d'urne" avant l'heure légale. Si une enquête a été publiée avant ce délai, elle peut rester consultable en ligne, mais elle ne doit faire l'objet d'aucun nouveau commentaire ou mise en avant. Cette mesure prévient les manipulations de dernière minute alors que les candidats n'ont plus la possibilité légale de répondre. Qui contrôle les sondages sur les municipales ? Le cadre juridique des sondages en France repose sur la loi du 19 juillet 1977, profondément modifiée en 2016. Un sondage est défini comme une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions ou comportements d'une population. Pour garantir l'objectivité et la qualité de ces prévisions, la Commission des sondages assure une surveillance permanente. Présidée par Jean Gaeremynck et composée de membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, elle vérifie que les instituts respectent les principes de représentativité de l'échantillon et d'impartialité des questions. Elle impose également le dépôt d'une notice technique détaillée pour chaque enquête publiée, accessible à tout citoyen sur son site officiel. Qu'est-ce que la « notice technique » obligatoire pour chaque sondage ? Chaque sondage publié pour les municipales 2026 doit faire l'objet d'un dépôt de notice auprès de la Commission des sondages. Ce document est la "carte d'identité" scientifique de l'enquête. Il comprend : la méthode d'échantillonnage, les redressements effectués (pour corriger la surreprésentation de certains profils), la date des interviews et, surtout, les marges d'erreur. Si un candidat est crédité de 51 % avec une marge d'erreur de 3 points, il est réglementairement impossible de dire qu'il est "élu au premier tour". La notice doit être consultable gratuitement par tout citoyen. Cette obligation permet de vérifier que l'institut n'a pas posé de questions orientées (ex: "Approuvez-vous l'action du maire ?" juste avant la question sur l'intention de vote).

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Tous les résultats des sondages dont il est fait mention ici ont été effectués avant le début de la période de réserve, c'est-à-dire avant vendredi 13 mars, 23h59.

Résultat des sondages des municipales à Paris : le duel Grégoire et Dati s'installe

Dans la capitale, le paysage électoral se cristallise autour de la succession d'Anne Hidalgo. Selon les derniers sondages, Emmanuel Grégoire, qui porte les couleurs de l'union PS-Écologistes-PCF, caracole en tête avec autour de 35% des intentions de vote. Il bénéficie d'une dynamique de rassemblement de la gauche de gouvernement qui semble rassurer un électorat parisien soucieux de stabilité. En face, Rachida Dati, sous la bannière LR-MoDem, maintient son socle autour de 27 %. La surprise vient de la droite nationaliste : Sarah Knafo (Reconquête) est donnée au-dessus des 10%. Son maintien et celui du centriste Pierre-Yves Bournazel (autour de 12%) pourraient compliquer l'équation pour Rachida Dati.

Résultat des sondages des municipales à Marseille : un coude-à-coude électrique entre Payan et le RN

La cité phocéenne s'apprête à vivre l'un des scrutins les plus serrés de son histoire contemporaine. Le maire sortant Benoît Payan, à la tête de la coalition de gauche, est donné autour des 35 % dans les dernier sondages. Toutefois, la menace du Rassemblement national n'a jamais été aussi concrète : Franck Allisio, soutenu par l'alliance UDR-RN, culmine entre 32% et 34%. L'écart, situé dans la marge d'erreur, laisse présager une bataille de secteur féroce pour ce premier tour. Martine Vassal, représentant la droite et le centre, réunit moins de 20% des intentions de vote, tandis que Sébastien Delogu pour la France insoumise atteint autour de 10 à 14%. Marseille devient ainsi le laboratoire d'une possible alternance radicale vers l'extrême droite, compte tenu des réserves de voix pour le 2e tour.

Résultat des sondages des municipales à Lyon : Aulas bouscule l'élection

La capitale des Gaules pourrait va-t-elle connaître un basculement ? L'entrée en lice de Jean-Michel Aulas, soutenu par une large coalition allant des Républicains à Renaissance et Horizons, a radicalement changé la donne. Selon les derniers sondages, il est crédité d'autour de 41 à 45% des intentions de vote, une avance confortable qui place le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, en difficulté avec seulement entre 28 et 31%. La France insoumise et du Rassemblement national sont relégués loin derrière, avec respectivement autour de 12% et de 6%.

Résultat des sondages des municipales à Nice : la guerre fratricide entre Ciotti et Estrosi

Le scrutin niçois se résume à un combat politique sans merci entre deux anciens alliés. Éric Ciotti, sous les couleurs de l'UDR alliée au RN, vire en tête avec autour de 38% des intentions de vote selon les derniers sondages. Il devance nettement Christian Estrosi, maire sortant soutenu par Horizons et le camp présidentiel, qui plafonne autour des 32%. Ce duel au sommet de la droite occulte le reste de l'échiquier politique : la gauche unie derrière Juliette Chesnel-Le Roux (autour de 12%) et la France insoumise de Mireille Damiano (autour de 11 %) semblent réduites au rôle d'arbitres dans ce qui s'annonce comme une quadrangulaire explosive au second tour.

Résultat des sondages à Toulouse : Jean-Luc Moudenc devant

Dans la ville rose, Jean-Luc Moudenc est donné en première position mais dans une situation fragile. Soutenu par Horizons, LR et Renaissance, le maire sortant est crédité de 33% par Cluster 17. Il devance le socialiste François Briançon (30%), qui mène une liste de gauche de gouvernement. La surprise vient de la force de La France Insoumise : François Piquemal atteint23 %, confirmant l'ancrage de LFI. Si le RN reste marginal (6%), le second tour dépendra intégralement de la capacité de la gauche à s'unir. Jean-Luc Moudenc mise sur son bilan et un électorat centriste fidèle pour contrer une éventuelle union de ses opposants.

Résultat des sondages des municipales à Lille : l'après Martine Aubry au cœur des tensions

À Lille, l'héritage de Martine Aubry fait l'objet d'une lutte acharnée. Son dauphin désigné, Arnaud Deslandes (PS-PCF), devance ses concurrents avec 28% des intentions de vote selon le dernier sondage Ifop pour La Voix du Nord. Il est cependant concurrencé sur sa gauche par l'écologiste Stéphane Baly (20%) et l'insoumise Lahouaria Addouche (16%). Le bloc central de Violette Spillebout (15%) et la percée du RN Matthieu Valet (9%) confirment que la métropole du Nord reste un bastion de gauche, mais dont l'unité est plus que jamais menacée par les divisions partisanes nationales.

Résultat des sondages à Montpellier : Michaël Delafosse loin devant

À Montpellier, Michaël Delafosse (PS et alliés) semble avoir solidement verrouillé son électorat. Crédité de 35% par l'Ifop, il bénéficie d'une popularité solide. L'opposition la plus sérieuse vient de Nathalie Oziol pour LFI (16%), signe que la contestation à gauche reste vive. Le reste du paysage est très émietté : les candidats sans étiquette comme Rémi Gaillard (10%) ou Mohed Altrad (9%) captent une part non négligeable d'intentions de vote. Avec un RN à 8%, Michaël Delafosse aborde le premier tour de ce scrutin avec une sérénité certaine, porté par l'absence d'une alternative de centre-droit unifiée.

Résultat des sondages à Strasbourg : Catherine Trautmann en tête

Le paysage politique strasbourgeois est particulièrement fragmenté. Catherine Trautmann (PS) crée la surprise en dominant les intentions de vote avec 31% selon Cluster 17 (voir plus haut), devançant la maire écologiste sortante Jeanne Barseghian (20%). La droite, représentée par Jean-Philippe Vetter (19%), espère profiter de la division de la gauche. Avec le RN à 11% et LFI à 10%, aucune majorité claire ne se dessine. Strasbourg apparaît comme une ville où les alliances d'entre-deux-tours seront les plus complexes de France, entre un socialisme historique qui revient en force et une écologie urbaine qui cherche un second souffle.