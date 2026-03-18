Résultat de David Guiraud aux municipales 2026 à Roubaix : après une belle avance, un grand espoir pour LFI ?

David Guiraud est arrivé en tête du premier tour de l'élection municipale à Roubaix ce dimanche 15 mars. En plus de sa belle avance, la configuration semble en sa faveur.

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David Guiraud s'est imposé lors du premier tour de l'élection municipale à Roubaix. Il a été crédité de 46,64% et a devancé Alexandre Garcin (20,09%), Karim Amrouni (16,76%) et Céline Sayah (11,87%). C'est une quadrangulaire face au rejet des alliances. Cette absence d'accords pourrait favoriser le candidat LFI. Roubaix étant dirigée par la droite depuis dix ans, David Guiraud compte bien renverser la tendance à l'issue du second tour ce dimanche 22 mars.

La ville du Nord est même l'une des priorités de la France insoumise pour ces élections municipales 2026. Avec ses près de 100 000 habitants, la liste "Fiers de Roubaix", comportant 55 noms dont 23 militants insoumis, représente la meilleure chance de victoire de LFI dans une grande ville. Le contexte politique local lui est, en plus, favorable. Le maire élu en 2020 de droite, Guillaume Delbar, a démissionné en décembre dernier après sa condamnation pour escroquerie en bande organisée. Son successeur Alexandre Garcin, élu sans étiquette, est donc depuis très récemment au poste de maire et n'a donc pas eu le temps de faire ses preuves.

Les résultats de David Guiraud dans les sondages pour le second tour des municipales

Dans un sondage Ifop pour La Voix du Nord publié le 7 mars dernier, le scénario de cette quadrangulaire avait été testé. David Guiraud était crédité de 45% des voix contre 27% pour Karim Amrouni, 17% pour Alexandre Garcin et 11% pour Céline Sayah.

Aux législatives de 2024, David Guiraud avait déjà largement gagné dans la commune, avec 61 % des voix au premier tour et 76 % au second. Venu de la Seine-Saint-Denis pour les législatives 2022, il tente de faire oublier son statut de parachuté. Une inconnue demeure le taux d'abstention au second tour. 62.38% des Roubaisiens ne sont pas allés voter au premier tour, un score très bas mais en progrès par rapport à 2020. Rien n'est donc joué d'avance.

Roubaix, un laboratoire pour LFI ?

Fin janvier, Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir son poulain à Roubaix. "Quand vous mettez un bulletin de vote "insoumis", vous mettez un bulletin de vote contre le racisme, contre l'islamophobie, pour la République, pour la liberté de conscience", a proclamé le leader de LFI. Pour Mehdi Chalah, socialiste rallié à la liste de Karim Amrouni, LFI veut faire de Roubaix son "laboratoire" et "David Guiraud n'est que le produit d'un parti national, qui veut exposer ici une vision nationale de La France insoumise à un an d'une présidentielle". "Nous ne sommes ni une vitrine ni un laboratoire. Mais on peut faire la démonstration politique qu'une autre manière de gérer les communes est possible, avec des programmes ambitieux, sans se renier", a rétorqué David Guiraud.

Dans son programme, il veut ainsi mettre l'accent sur l'animation commerciale, sportive et culturelle de la ville, avec notamment le retour d'un grand marché de centre-ville et la création d'espaces intergénérationnels. Le logement, la sûreté et la propreté sont aussi des sujets phares de ses propositions. Il souhaite également relancer le maraîchage sur des friches libres pour lutter contre la pauvreté. Il se place en opposition à l'ancien maire pour "tourner la page de l'instabilité, de l'improvisation et de l'arbitraire".