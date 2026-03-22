Résultat de David Guiraud à la municipale 2026 à Roubaix : un 2e tour sans surprise pour LFI ?

Pour l'élection municipale 2026 à Roubaix, David Guiraud a écopé d'une belle avance à l'issue du premier tour. Il représente de grandes chances de victoire pour LFI.

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David Guiraud s'est imposé lors du premier tour de l'élection municipale à Roubaix. Le candidat insoumis a été crédité de 46,64% et a devancé le maire sortant divers droite Alexandre Garcin (20,09%), Karim Amrouni pour l'union de gauche (16,76%) et Céline Sayah du RN (11,87%). Suite au rejet des alliances, c'est une quadrangulaire qui se joue ce dimanche 22 mars. Cette absence d'accords est plutôt favorable pour le candidat LFI.

La ville du Nord est l'une des priorités de la France insoumise pour ces élections municipales 2026. Avec ses près de 100 000 habitants, c'est la plus grande ville à leur portée et cela renverserait la droite qui dirige la ville depuis dix ans. La liste "Fiers de Roubaix" comporte 55 noms dont 23 militants insoumis. Le contexte politique local lui est, en plus, favorable. Le maire élu en 2020 de droite, Guillaume Delbar, a démissionné en décembre dernier après sa condamnation pour escroquerie en bande organisée. Son successeur Alexandre Garcin, élu sans étiquette, est donc depuis très récemment au poste de maire et n'a donc pas eu le temps de faire ses preuves.

David Guiraud poursuivi pour injure publique

Le député insoumis David Guiraud a été relaxé jeudi 15 janvier par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, qui a estimé que les faits qui lui étaient reprochés "ne constituaient pas une infraction". Il était poursuivi pour injure publique à caractère antisémite par l'ancien député franco-israélien Meyer Habib, après une altercation survenue à l'Assemblée nationale en mai 2024.

Tout avait débuté le 28 mai, dans un climat électrique provoqué par l'exclusion du député insoumis Sébastien Delogu, qui avait brandi un drapeau palestinien en séance. David Guiraud et Meyer Habib s'étaient alors traités de "porc" et de "pourriture" devant la presse, nécessitant l'intervention des huissiers. "Ce monsieur est un porc ! Il défend un génocide depuis le début ! (…) Il fait honte à la France, il fait honte au pays", avait lancé le député du Nord.

Les résultats de David Guiraud dans les sondages pour le second tour des municipales

Dans un sondage Ifop pour La Voix du Nord publié le 7 mars dernier, soit avant le premier tour, le scénario de cette quadrangulaire avait été testé. David Guiraud était crédité de 45% des voix contre 27% pour Karim Amrouni, 17% pour Alexandre Garcin et 11% pour Céline Sayah. Une inconnue demeure le taux d'abstention au second tour. 62.38% des Roubaisiens ne sont pas allés voter au premier tour, un score très bas mais en progrès par rapport à 2020. Rien n'est donc joué d'avance.

Aux législatives de 2024, David Guiraud avait déjà largement gagné dans la commune, avec 61 % des voix au premier tour et 76 % au second. Venu de la Seine-Saint-Denis pour les législatives 2022, il tente de faire oublier son statut de parachuté.

Roubaix, un laboratoire pour LFI ?

Fin janvier, Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir son poulain à Roubaix. "Quand vous mettez un bulletin de vote "insoumis", vous mettez un bulletin de vote contre le racisme, contre l'islamophobie, pour la République, pour la liberté de conscience", a proclamé le leader de LFI. Pour Mehdi Chalah, socialiste rallié à la liste de Karim Amrouni, LFI veut faire de Roubaix son "laboratoire" et "David Guiraud n'est que le produit d'un parti national, qui veut exposer ici une vision nationale de La France insoumise à un an d'une présidentielle". "Nous ne sommes ni une vitrine ni un laboratoire. Mais on peut faire la démonstration politique qu'une autre manière de gérer les communes est possible, avec des programmes ambitieux, sans se renier", a rétorqué David Guiraud.

Dans son programme, il veut ainsi mettre l'accent sur l'animation commerciale, sportive et culturelle de la ville, avec notamment le retour d'un grand marché de centre-ville et la création d'espaces intergénérationnels. Le logement, la sûreté et la propreté sont aussi des sujets phares de ses propositions. Il souhaite également relancer le maraîchage sur des friches libres pour lutter contre la pauvreté. Il se place en opposition à l'ancien maire pour "tourner la page de l'instabilité, de l'improvisation et de l'arbitraire".

Une popularité qui joue en sa faveur

Depuis sa déclaration de candidature en octobre 2024, David Guiraud, député LFI de Roubaix, est mis en avant dans l'élection municipale. Plusieurs raisons expliquent cette position dominante : son mouvement y a obtenu de très bons résultats à la présidentielle (52,5 % en 2022) ou aux européennes (42,8 % en 2024).

Le profil politique du député insoumis est apprécié : il bataille aussi bien sur les questions sociales que sur la défense de la Palestine ou des musulmans. Frédéric Dabi, directeur général de l'institut de sondages IFOP, a estimé avant la date butoir de publication des sondages qu'il "sublime l'étiquette LFI", auprès de la Voix du Nord. C'est aussi un élément qui explique sa popularité.