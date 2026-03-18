Résultat de Vincent Bouget à la municipale 2026 de Nîmes : un duel serré face à Julien Sanchez du RN ?

L'élection municipales 2026 à Nîmes semble se jouer entre Vincent Bouget, candidat de la gauche, et Julien Sanchez, représentant du RN. Si le communiste apparaît comme le favori, les forces de droite s'organisent pour le 2e tour.

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Le résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes s'annonçait serré avant le premier tour, et la tendance se confirme à l'approche du second tour du scrutin prévu ce dimanche 22 mars. Vincent Bouget, candidat de l'union de la gauche à Nîmes présenté comme le favori du scrutin, est arrivé à une égalité quasi-parfaite avec Julien Sanchez, candidat du RN. Le premier a obtenu 30,05 % des suffrages et a été dépassé de quelques dixièmes par le second qualifié avec 30,39 % des voix. Des résultats plus que serrés qui indiquent que l'élection municipale n'est pas encore jouée dans la préfecture gardoise où le maire sortant ne se représente pas.

Vincent Bouget a logiquement reconduit sa liste pour le second tour de l'élection municipale à Nîmes qui se jouera sur une triangulaire. Le communiste est le seul représentant de la gauche face à la liste RN de Julien Sanchez et à la liste d'union de la droite et du camp présidentiel portée par Franck Proust arrivé en troisième position (19,55 %). Ce dernier a fusionné avec la liste de Julien Plantier (15,55 %). Cette position peut être un avantage pour attirer tous les électeurs de gauche, notamment ceux ayant voté pour l'insoumis Pascal Dupretz, mais la réserve de voix semble limitée.

Les adversaires de Vincent Bouget ne semblent pas non plus pouvoir compter sur des reports de voix. Quid de l'addition des voix de Franck Proust et de Julien Plantier qui, sur le papier, peut devance le candidat communiste ? Elle n'est pas garantie selon Raphaëlle Dorlac de Borne, ex-colistière du candidat de droite écartée de la liste au moment de l'union : "Ce n'est pas une addition des scores, ce n'est pas 15+20, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas", affirme-t-elle sur ICI Gard. La candidate appelle même à voter pour Vincent Bouget.

Le résultat des dernières élections, un signal favorable pour la gauche

Les résultats des sondages qui donnaient l'avantage à Vincent Bouget pour le premier tour de l'élection municipale à Nîmes, aboutissaient à la même conclusion dans les estimations du second tour. Le candidat de l'union de la gauche apparaissait en tête dans une quadrangulaire, comme dans une triangulaire entre lui, le candidat du RN et une union de la droite et du camp présidentiel. Dans ce scénario, qui s'avère être celui du second tour à Nîmes, Vincent Bouget était crédité de 41 % des intentions de vote, contre 31 % pour Julien Sanchez et 28 % pour Franck Proust dans l'étude de l'Ifop pour Sud Radio et La Gazette.

En plus des sondages, les résultats des législatives de 2024 sont un autre argument en faveur de la gauche nîmoise. Car si le RN a remporté les deux six sièges de députés du Gard, à Nîmes c'est la gauche qui est sortie en tête dans les urnes. Dans la 1ère circonscription de Nîmes, Charles Ménard de l'union de la gauche a obtenu 56,36 % face au candidat RN Yoann Gillet (43,64 %). Dans la 6e circonscription, le candidat de gauche Nicolas Cadène l'a emporté avec 55,70 % contre Sylvie Josserand (RN) à 44,30 %. Deux victoires nettes qui montrent qu'une majorité de Nîmois a voté à gauche, malgré la montée de l'extrême droite.