Résultat de Vincent Bouget à la municipale 2026 de Nîmes : une victoire in extremis face à Julien Sanchez ?

L'élection municipale 2026 à Nîmes se joue entre Vincent Bouget pour la gauche, Julien Sanchez pour le RN et Franck Proust pour la droite et le camp présidentiel. Le candidat communiste peut encore s'imposer dans les résultats du scrutin.

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Comme pour le 1er tour, le résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes s'annonce serré ce dimanche 22 mars. Le candidat de l'union de la gauche, Vincent Bouget, et celui de l'extrême droite, Julien Sanchez, ont obtenu une égalité quasi-parfaite lors du précédent scrutin avec un léger avantage pour le RN : 30,05 % des voix contre 30,39 %. Des scores qui montrent que l'élection est ouverte dans la préfecture du Gard où le maire sortant ne se représente pas.

Vincent Bouget a reconduit sa liste pour le second tour de l'élection municipale à Nîmes qui se joue sur une triangulaire. Le communiste fait face à l'extrême droite donc, mais aussi à la liste d'union de la droite et du camp présidentiel portée par Franck Proust arrivé en troisième position (19,55 %). Ce dernier a fusionné avec la liste de Julien Plantier (15,55 %). En tant que seul candidat de la gauche encore en lice, Vincent Bouget peut attirer tous les électeurs de gauche, notamment ceux ayant voté pour l'insoumis Pascal Dupretz, mais la réserve de voix semble limitée. Le constat est cependant le même pour les adversaires du candidat de la gauche.

Si Vincent Bouget semble avoir un petit avantage sur Julien Sanchez pour le 2e tour des municipales, il doit se méfier d'une remontée de Franck Proust grâce aux voix de Julien Plantier. L'addition des voix des deux camps ne convainc cependant pas tout le monde. "Ce n'est pas une addition des scores, ce n'est pas 15+20, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas", affirme Raphaëlle Dorlac de Borne, ex-colistière du candidat de droite écartée de la liste au moment de l'union sur ICI Gard. La candidate appelle elle-même à voter pour Vincent Bouget.

Le résultat des dernières élections, un signal favorable pour la gauche

Les résultats des sondages qui donnaient l'avantage à Vincent Bouget pour le premier tour de l'élection municipale à Nîmes, aboutissaient à la même conclusion dans les estimations du second tour. Le candidat de l'union de la gauche apparaissait en tête dans une quadrangulaire, comme dans une triangulaire entre lui, le candidat du RN et une union de la droite et du camp présidentiel. Dans ce scénario, qui s'avère être celui du second tour à Nîmes, Vincent Bouget était crédité de 41 % des intentions de vote, contre 31 % pour Julien Sanchez et 28 % pour Franck Proust dans l'étude de l'Ifop pour Sud Radio et La Gazette.

En plus des sondages, les résultats des législatives de 2024 sont un autre argument en faveur de la gauche nîmoise. Car si le RN a remporté les deux six sièges de députés du Gard, à Nîmes c'est la gauche qui est sortie en tête dans les urnes. Dans la 1ère circonscription de Nîmes, Charles Ménard de l'union de la gauche a obtenu 56,36 % face au candidat RN Yoann Gillet (43,64 %). Dans la 6e circonscription, le candidat de gauche Nicolas Cadène l'a emporté avec 55,70 % contre Sylvie Josserand (RN) à 44,30 %. Deux victoires nettes qui montrent qu'une majorité de Nîmois a voté à gauche, malgré la montée de l'extrême droite.

Vincent Bouget, un Nîmois pur souche

Vincent Bouget est un enfant de Nîmes, élevé dans une famille marquée par l'engagement. Ses parents, Nathalie et Michel, communistes, se sont rencontrés au Prolé. Sa grand-mère Betty était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui a grandi "au rythme des meetings politiques, des matchs de foot et des corridas", rapporte le journal Objectif Gard. D'abord tenté par le journalisme sportif, il bifurque vers l'enseignement et devient professeur d'histoire-géographie. Il commence sa carrière à Sarcelles avant de revenir à Nîmes dix ans plus tard, où il adhère au Parti communiste et grimpe rapidement jusqu'à en devenir le secrétaire départemental.

De la défaite à la dernière municipale à l'opposition au conseil nîmois

En 2020, Vincent Bouget se présente à l'élection municipale à Nîmes, mais perd. Il devient toutefois le principal opposant au maire Jean-Paul Fournier. "Un mal pour un bien" puisqu'il s'est quand même illustré au conseil municipal. Depuis 2021, il est élu conseiller départemental, puis vice-président chargé des Sports. En juin dernier, il a officiellement annoncé sa candidature pour les municipales 2026. Dans l'opposition, il s'est imposé comme un " porte-parole des mécontents ", cultivant une méthode fondée sur l'écoute rapporte Objectif Gard : "L'écoute crée de la considération. Malgré nos désaccords, l'écoute nourrit le respect. Il faut écouter et se faire confiance."

Le programme de Vincent Bouget né du terrain

La liste "Nîmes en Commun" portée par Vincent Bouget et représentant l'union de la gauche hors LFI, revendique une méthode participative : film collaboratif, dizaines de réunions publiques, 3 000 contributions. Le projet se veut une rupture après "les 25 ans de mandat de Jean-Paul Fournier", le maire sortant LR. "Aucune décision importante ne doit être prise sans les habitants ", insiste Vincent Bouget, qui promet des conseils de quartier renforcés et des outils concrets de participation. L'équipe insiste : "ce n'est pas un catalogue de promesses."

Sécurité, logement, santé : les priorités de Vincent Bouget

Sur la sécurité, la liste de Vincent Bouget avance une ligne claire : la police municipale resterait armée, mais davantage tournée vers la proximité, avec des horaires élargis et des postes mobiles. " Le RN ment. Nous ne voulons pas désarmer la police municipale ", tranche Bouget. Sur le logement, il attaque frontalement : " Nous voulons loger tous les Nîmois." Côté santé, la médecin Catherine Fenech pose un constat alarmant : "Il y a 70 médecins pour 100 000 habitants dans cette ville, dont la moitié partiront à la retraite en 2030." La réponse proposée : un centre de santé municipal pluriprofessionnel et une mutuelle communale.