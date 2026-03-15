Résultat de Johanna Rolland à la municipale 2026 de Nantes : en tête au premier tour, quel score pour la maire sortante ?

Johanna Rolland, la maire sortante de Nantes, arrive en tête au premier tour des élections municipales, après une bataille acharnée avec le candidat de la droite.

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Le premier tour des élections municipales avait lieu ce dimanche 15 mars et les premiers résultats sont connus à Nantes. Johanna Rolland, maire socialiste sortante à la tête d'une liste d'union de la gauche rassemblant le PS, le PCF et les Ecologistes, arrive en tête selon les premières estimations avec environ 35% des suffrages. Elle devance le candidat LR Foulques Chombart de Lauwe avec 33% des voix. Le candidat LFI William Aucand obtient 12% des voix et sera donc présent au rendez-vous du second tour dimanche 22 mars.

Avant le premier tour, les candidats à l'élection municipale de Nantes s'étaient livrés une véritable bataille dans les sondages mais la socialiste a l'avantage de l'implantation locale à Nantes, elle qui a déjà remporté deux élections municipales dans la ville. Elle est aussi une figure du PS en tant que première secrétaire déléguée du parti d'Olivier Faure.

Le candidat de la droite pouvait se targuer d'avoir le soutien du poids lourds de la droite comme Bruno Retailleau, président de LR, et Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire. Le match se poursuivra dimanche prochain au second tour mais Johanna Rolland arrivera avec un matelas de voix confortable.

Une réélection après douze ans à la tête de Nantes ?

Johanna Rolland brigue en 2026 un troisième mandat consécutif à la mairie de Nantes, qu'elle occupe depuis 2014 après avoir succédé à l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault. Présidente de Nantes Métropole depuis 2014 également, elle mène une liste d'union de la gauche rassemblant socialistes, écologistes et communistes. Numéro 2 du Parti socialiste, elle est la première secrétaire déléguée d'Olivier Faure, qui la décrit ainsi dans les colonnes du Parisien : "Johanna est une maire exemplaire dont la solidité m'épate chaque jour."

Johanna Rolland envisage-t-elle une alliance avec LFI ?

Les résultats du sondage commandés par la candidate de l'union de la gauche l'a conforté dans l'idée qu'elle n'a pas besoin de former d'alliance avec LFI. Un avantage après le communiqué du bureau national du PS, dont elle est la numéro 2, dans lequel le parti affirme sans détour qu'il n'y aura aucun accord avec LFI au second tour. Elle appelle toutefois, tous les électeurs de gauche à s'unir derrière sa candidature : "Mon message est clair : face à une droite dure, de Bruno Retailleau et Christelle Morançais, pas une voix ne doit manquer", assure Johanna Rolland comme le rapporte Le Parisien.

Le candidat LFI, William Aucant, ne se prononcait pas encore sur une possible alliance avec l'union de la gauche au second tour, lui qui sera donc bien présent au second tour. Durant la campagne, il défendait sa candidature en assurant que Nantes est face à un choix : "Est-ce qu'on continue avec la ville vitrine du PS dans l'attractivité libérale, ou est-ce qu'on va vers une droite extrémisée ? Ou vers nous, pour une nouvelle Nantes populaire ?" demande-t-il aux électeurs.

La question LFI : Rolland jouait l'esquive

L'éventualité d'une alliance avec La France insoumise au second tour est l'une des questions les plus épineuses de la campagne. Johanna Rolland refuse systématiquement d'y répondre clairement, préférant afficher un objectif offensif : "Être très nettement en tête le soir du premier tour." Interrogée à plusieurs reprises par Presse Océan, elle botte en touche : "Je ne vais pas aller au-delà de ce que j'ai dit", avant de marteler : "J'ai un seul adversaire : la droite et l'extrême droite." Face à cette stratégie du silence, Foulques Chombart de Lauwe, candidat LR à la municipale de Nantes, monte au créneau : "Nous savons tous que Johanna Rolland prépare les esprits à une alliance au second tour avec une extrême gauche qui abîme à mort notre pays."

Le programme de Johanna Rolland glissé dans le magazine municipal ? La polémique

À moins de trois semaines du scrutin, Foulques Chombart de Lauwe a accusé Johanna Rolland d'avoir inséré son programme électoral dans Nantes Passion, le magazine municipal financé par la Ville. "Cette confusion des genres est inacceptable", a-t-il écrit sur son compte X. L'équipe de campagne de la maire a démenti fermement, documents à l'appui : les programmes ont été envoyés par voie postale indépendamment de la revue, financés par le mandataire de campagne.

Bassem Asseh, premier adjoint, a tranché : "Fake News de Foulques Chombart de Lauwe et il le sait bien." Le site 20 Minutes, après vérification, n'a trouvé aucun programme glissé dans les exemplaires du magazine. L'équipe du candidat LR a néanmoins maintenu que "le fait de recevoir en même temps un programme électoral et de l'information municipale, supposée neutre, crée une confusion pour les Nantais."

Une bataille de sondages aux résultats contradictoires

À une dizaine de jours du premier tour, deux sondages aux conclusions radicalement opposées ont semé le trouble dans la campagne. Un premier, commandé par le candidat LR Foulques Chombart de Lauwe auprès d'Odoxa, le place au coude à coude avec la maire sortante et la donne perdante au second tour sans alliance avec LFI. Un second, commandé cette fois par le PS auprès d'Ifop, crédite Johanna Rolland de 43 % des voix dès le premier tour, contre 26 % pour son rival. Un troisième sondage, réalisé par Cluster 17 pour Politico, a ensuite proposé un scénario intermédiaire : 38 % pour Rolland, 31 % pour Chombart de Lauwe et 13 % pour le candidat LFI William Aucant. " Les sondages, c'est un carottage, le résultat dépend d'où vous forez mais on a embauché des boîtes sérieuses ", a commenté Foulques Chombart de Lauwe, avant d'ajouter : " Je ne suis pas complotiste mais l'écart est absolument énorme. En tout cas pour la première fois, ça confirme qu'il y a un match entre elle et moi."

La gauche en tête des dernières élections à Nantes

Le contexte électoral nantais penche structurellement à gauche, comme l'ont confirmé les législatives de 2024. L'union de la gauche a remporté les cinq circonscriptions de la ville incluant des quartiers de Nantes. Karim Benbrahim a obtenu 51,71 % dans la première, Ségolène Amiot 59,46 % dans la troisième, Julie Laernoes 64,13 % dans la quatrième et Fabrice Roussel a recueilli 50,66 % des voix dans la cinquième. Andy Kerbrat a même été élu dès le premier tour avec 51,67 %. Ce vote ancré à gauche constitue un socle favorable pour Johanna Rolland, même si Foulques Chombart de Lauwe, conscient de cet héritage, assume : "Johanna ne m'a pas vu venir, elle est toute surprise. Je n'ai pas grand-chose à perdre, au pire ça marche."

Phia Ménard, l'artiste au cœur d'une polémique

La campagne a également connu un épisode culturel tendu autour du soutien public de la performeuse Phia Ménard à la liste de Johanna Rolland. Foulques Chombart de Lauwe a dénoncé dans un communiqué une " dérive inacceptable ", estimant que certaines prises de position passées de l'artiste à l'égard des forces de l'ordre alimentaient un climat de défiance envers les institutions républicaines. La liste de la maire sortante a répondu en défendant la liberté artistique et le rôle critique de la culture dans le débat démocratique. Cet échange illustre l'opposition stratégique au cœur de la campagne : d'un côté, la question de l'ordre public et du respect des institutions ; de l'autre, la liberté de création et le pluralisme culturel nantais.