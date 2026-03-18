Résultat de Johanna Rolland à la municipale 2026 de Nantes : la maire sortante dans une situation délicate, son union avec LFI sera-t-elle suffisante ?

Lors du premier tour de l'élection municipale à Nantes, Johanna Rolland, maire socialiste, est arrivée de justesse en tête. Elle a alors décidé de s'allier à la liste LFI pour maximiser ses chances de victoire.

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Johanna Rolland veut briguer un nouveau mandat lors de l'élection municipale 2026 à Nantes. Les résultats du premier tour la placent certes en tête, mais avec un faible écart sur le candidat Divers Droite Foulques Chombart de Lauwe. Johanna Rolland a obtenu 35,24% des voix contre 33,77%. La liste LFI menée par William Aucant a été créditée de 11,20 %, mais un accord a été conclu avec la maire sortante. Le second tour est donc sous forme de duel.

Elle appelle à une "mobilisation générale" contre son adversaire de droite. Sa nouvelle liste "La Gauche unie pour Nantes", comporte dix nouveaux noms de la liste France insoumise dont celui de William Aucant, à la douzième place. La socialiste a l'avantage de l'implantation locale à Nantes, elle qui a déjà remporté deux élections municipales dans la ville. Elle est aussi une figure du PS en tant que première secrétaire déléguée du parti d'Olivier Faure. Le candidat de la droite peut se targuer d'avoir le soutien de poids lourds de la droite comme Bruno Retailleau, président de LR, et Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire.

Les résultats de Johanna Rolland dans les sondages aux municipales 2026

Dans un sondage IFOP pour le parti socialiste, en date du 3 mars, Johanna Rolland était estimée gagnante avec 48% des voix, et ce avec le maintien de la liste LFI. Dans la configuration duelle, elle va profiter d'un report de voix. Le match se poursuit ce dimanche, mais Johanna Rolland apparait encore en favorite grâce à une réserve de voix plus importante sur le papier, même si rien n'est joué d'avance.

Un entre-deux-tours tendu

Les deux adversaires du second tour ont débattu, mardi 17 mars au soir, sur le plateau de Télénantes. La candidate de l'union de gauche a insisté sur le positionnement qu'elle estime "très très à droite" de son adversaire. "J'ai vu ce matin dans la presse locale que vous étiez fier d'avoir siphonné les voix du RN", a-t-elle lancé. Foulques Chombart de Lauwe a assumé ses propos en affirmant qu'il a réussi à convaincre "avec des solutions démocratiques et républicaines des gens qui croient à la baudruche du RN".

Son adversaire a rétorqué en pointant du doigt son accord avec LFI : "C'est vous qui faites entrer l'extrémisme au conseil municipal de Nantes. Ce n'est pas une alliance technique mais de panique". Johanna Rolland a alors voulu rassurer ses électeurs : "Les élus de LFI siégeront dans l'opposition au conseil municipal. Le programme de ma liste est strictement le même qu'au premier tour".