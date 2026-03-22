Résultat de Johanna Rolland à la municipale 2026 de Nantes : vers un duel serré au 2e tour ?

Pour l'élection municipale à Nantes, Johanna Rolland, maire socialiste, n'entend pas laisser sa place. Elle est arrivée de justesse en tête du premier tour et se retrouve dans un face-à-face de taille.

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Johanna Rolland ne compte pas laisser sa ville basculer à droite lors de l'élection municipale 2026 à Nantes. Les résultats du premier tour la placent certes en première position, mais avec une faible avance sur le candidat divers droite Foulques Chombart de Lauwe. Johanna Rolland a obtenu 35,24% des voix contre 33,77% pour son concurrent. La liste LFI menée par William Aucant a été créditée de 11,20 %, mais a décidé de conclure un accord avec la maire sortante pour une liste commune. La nouvelle liste "La Gauche unie pour Nantes" comporte dix noms de la liste France insoumise dont celui de William Aucant, à la douzième place. Le second tour de ce dimanche 22 mars se joue donc en duel droite-gauche.

Johanna Rolland peut-elle l'emporter ?

La socialiste a l'avantage de l'implantation locale à Nantes, elle qui a déjà remporté deux élections municipales dans la ville. Elle est aussi une figure du PS en tant que première secrétaire déléguée du parti d'Olivier Faure. Le candidat de la droite peut se targuer d'avoir le soutien de poids lourds de la droite comme Bruno Retailleau, président de LR, et Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire.

Dans cette configuration duelle, Johanna Rolland devrait profiter d'un report d'une partie des voix des électeurs LFI. Au premier tour, la liste divers gauche de Margot Medkour avait également écopé de 5,53% des voix et pourrait donc être une réserve de voix pour la maire sortante. Rien n'est toutefois joué d'avance.

Un entre-deux-tours tendu

Les deux adversaires du second tour ont débattu, mardi 17 mars au soir, sur le plateau de Télénantes. La candidate de l'union de gauche a insisté sur le positionnement qu'elle estime "très très à droite" de son adversaire. "J'ai vu ce matin dans la presse locale que vous étiez fier d'avoir siphonné les voix du RN", a-t-elle lancé. Foulques Chombart de Lauwe a assumé ses propos en affirmant qu'il a réussi à convaincre "avec des solutions démocratiques et républicaines des gens qui croient à la baudruche du RN".

Son adversaire a rétorqué en pointant du doigt son accord avec LFI : "C'est vous qui faites entrer l'extrémisme au conseil municipal de Nantes. Ce n'est pas une alliance technique mais de panique". Johanna Rolland a alors voulu rassurer ses électeurs : "Les élus de LFI siégeront dans l'opposition au conseil municipal. Le programme de ma liste est strictement le même qu'au premier tour".