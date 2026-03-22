Résultat de Johanna Rolland à la municipale 2026 de Nantes : la maire sortante réélue ! Les scores définitifs
Pour l'élection municipale à Nantes, Johanna Rolland, maire socialiste, n'a pas laissé sa place. Découvrez son résultat définitif au second tour.
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Quel score pour Johanna Rolland au second tour de l'élection municipale de Nantes ?
Johanna Rolland, maire sortante de Nantes, est officiellement rééelue avec 52,18% des voix. Elle s'impose face à Foulques Chombart De Lauwe, qui récolte 47,82% des voix selon les chiffres officiels donnés par le ministère de l'Intérieur.
Johanna Rolland ne comptait pas laisser sa ville basculer à droite lors de l'élection municipale 2026 à Nantes. Les résultats du premier tour la placaient certes en première position, mais avec une faible avance sur le candidat divers droite Foulques Chombart de Lauwe. Johanna Rolland a obtenu 35,24% des voix contre 33,77% pour son concurrent. La liste LFI menée par William Aucant a été créditée de 11,20 %, mais a décidé de conclure un accord avec la maire sortante pour une liste commune. La nouvelle liste "La Gauche unie pour Nantes" comporte dix noms de la liste France insoumise dont celui de William Aucant, à la douzième place. Le second tour de ce dimanche 22 mars se joue donc en duel droite-gauche.
Un entre-deux-tours tendu
Les deux adversaires du second tour ont débattu, mardi 17 mars au soir, sur le plateau de Télénantes. La candidate de l'union de gauche a insisté sur le positionnement qu'elle estime "très très à droite" de son adversaire. "J'ai vu ce matin dans la presse locale que vous étiez fier d'avoir siphonné les voix du RN", a-t-elle lancé. Foulques Chombart de Lauwe a assumé ses propos en affirmant qu'il a réussi à convaincre "avec des solutions démocratiques et républicaines des gens qui croient à la baudruche du RN".
Son adversaire a rétorqué en pointant du doigt son accord avec LFI : "C'est vous qui faites entrer l'extrémisme au conseil municipal de Nantes. Ce n'est pas une alliance technique mais de panique". Johanna Rolland a alors voulu rassurer ses électeurs : "Les élus de LFI siégeront dans l'opposition au conseil municipal. Le programme de ma liste est strictement le même qu'au premier tour".
23:05 - Johanna Rolland s'exprime à Nantes, la victoire lui est promise
La tendance à Nantes donne toujours une victoire de Johanna Rolland avec plus de 50% des voix. "J'ai gagné mais gagné pour tous les Nantais", avant d'assurer "travailler pour sa ville même pour ceux qui n’ont pas voté pour elle”. “Dès demain, nous serons sur place pour Nantes”.
22:29 - La maire sortante réélue
Johanna Rolland, maire sortante de Nantes, est officiellement rééelue avec 52,18% des voix. Elle s'impose face à Foulques Chombart De Lauwe, qui récolte 47,82% des voix.
21:19 - Johanna Rolland réélu à Nantes ?
Selon une estimation Ipsos-bva Cesi Écoles d'ingénieurs, Johanna Rolland, maire sortante, récolte 54,6% des suffrages devant le LR Foulques Chombart de Lauwe (45,4 %).
20:04 - Johanna Rolland justifie sa fusion avec la liste LFI
Avant le deuxième tour de l'élection municipale à Nantes ce dimanche, les deux candidats en lice pour le second tour ont débattu sur le plateau d'ICI Pays de la Loire mercredi 18 mars. Johanna Rolland a assumé sa fusion avec LFI : "Laisser une triangulaire se produire, c'était prendre un risque que je crois les Nantaises et les Nantais ne m'auraient pas pardonné pour des questions de fond, pour des questions de leur vie quotidienne et du fait que les classes moyennes, les plus populaires, auraient été particulièrement pénalisées", a-t-elle déclaré. Son adversaire a dénoncé "une alliance de la honte". Les divergences entre les deux candidats ont été flagrantes sur le thème de la sécurité. Pour Foulques Chombart de Lauwe, c'est "l'urgence absolue" : il veut doubler les effectifs de police municipale. La maire sortante a alors répliqué : "Les Nantais doivent savoir qu'ils ont un maire qui se bat pour la sécurité. Mais ils n'ont pas besoin d'un cow-boy".
19:48 - Phia Ménard, l'artiste au cœur d'une polémique
La campagne a également connu un épisode culturel tendu autour du soutien public de la performeuse Phia Ménard à la liste de Johanna Rolland. Foulques Chombart de Lauwe a dénoncé dans un communiqué une "dérive inacceptable", estimant que certaines prises de position passées de l'artiste à l'égard des forces de l'ordre alimentaient un climat de défiance envers les institutions républicaines. La liste de la maire sortante a répondu en défendant la liberté artistique et le rôle critique de la culture dans le débat démocratique. Cet échange illustre l'opposition stratégique qui a eu lieu au cœur de la campagne : d'un côté, la question de l'ordre public et du respect des institutions ; de l'autre, la liberté de création et le pluralisme culturel nantais.
19:17 - La gauche en tête des dernières élections à Nantes
Le contexte électoral nantais penche structurellement à gauche, comme l'ont confirmé les législatives de 2024. L'union de la gauche a remporté les cinq circonscriptions de la ville incluant des quartiers de Nantes. Karim Benbrahim a obtenu 51,71 % dans la première, Ségolène Amiot 59,46 % dans la troisième, Julie Laernoes 64,13 % dans la quatrième et Fabrice Roussel a recueilli 50,66 % des voix dans la cinquième. Andy Kerbrat a même été élu dès le premier tour avec 51,67 %. Ce vote ancré à gauche constitue un socle favorable pour Johanna Rolland.
18:56 - Des soutiens perdus pour Johanna Rolland
Si la maire a noué une alliance, elle a aussi perdu des soutiens. Bassem Asseh, le 1er adjoint de Johanna Rolland, a démissionné avant le second tour et le Parti radical de gauche a annoncé aussi se retirer de la liste menée par la maire sortante. Place publique a également décidé de quitter le navire. Le parti, dirigé par Raphaël Glucksmann, a réaffirmé son choix de construire des alliances progressistes sans compromis avec la France insoumise.
18:15 - Le programme de Johanna Rolland glissé dans le magazine municipal ? La polémique
À moins de trois semaines du premier tour, Foulques Chombart de Lauwe avait accusé Johanna Rolland d'avoir inséré son programme électoral dans Nantes Passion, le magazine municipal financé par la Ville. "Cette confusion des genres est inacceptable", avait-il écrit sur son compte X. L'équipe de campagne de la maire a démenti fermement, documents à l'appui : les programmes ont été envoyés par voie postale indépendamment de la revue, financés par le mandataire de campagne. Bassem Asseh, premier adjoint, a tranché : "Fake News de Foulques Chombart de Lauwe et il le sait bien". Le site 20 Minutes, après vérification, n'a trouvé aucun programme glissé dans les exemplaires du magazine. L'équipe du candidat LR a néanmoins maintenu que "le fait de recevoir en même temps un programme électoral et de l'information municipale, supposée neutre, crée une confusion pour les Nantais".
17:12 - Johanna Rolland compare son adversaire à un "cow-boy"
Mercredi 18 mars, les deux candidats en lice pour le second tour ont débattu sur le plateau d'ICI Pays de la Loire, au lendemain de celui sur Télénantes. Les divergences entre les deux candidats ont été flagrantes sur le thème de la sécurité. Pour Foulques Chombart de Lauwe, c'est "l'urgence absolue" : il veut doubler les effectifs de police municipale. La maire sortante a alors répliqué : "Les Nantais doivent savoir qu'ils ont un maire qui se bat pour la sécurité. Mais ils n'ont pas besoin d'un cow-boy".
16:30 - Une réélection après douze ans à la tête de Nantes
Johanna Rolland brigue en 2026 un troisième mandat consécutif à la mairie de Nantes, qu'elle occupe depuis 2014 après avoir succédé à l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault. Numéro 2 du Parti socialiste, elle est la première secrétaire déléguée d'Olivier Faure, qui la décrit ainsi dans les colonnes du Parisien : "Johanna est une maire exemplaire dont la solidité m'épate chaque jour".