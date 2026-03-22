Résultat de Johanna Rolland à la municipale 2026 de Nantes : la maire sortante réélue ! Les scores définitifs

Pour l'élection municipale à Nantes, Johanna Rolland, maire socialiste, n'a pas laissé sa place. Découvrez son résultat définitif au second tour.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Quel score pour Johanna Rolland au second tour de l'élection municipale de Nantes ?

Johanna Rolland, maire sortante de Nantes, est officiellement rééelue avec 52,18% des voix. Elle s'impose face à Foulques Chombart De Lauwe, qui récolte 47,82% des voix selon les chiffres officiels donnés par le ministère de l'Intérieur.

Johanna Rolland ne comptait pas laisser sa ville basculer à droite lors de l'élection municipale 2026 à Nantes. Les résultats du premier tour la placaient certes en première position, mais avec une faible avance sur le candidat divers droite Foulques Chombart de Lauwe. Johanna Rolland a obtenu 35,24% des voix contre 33,77% pour son concurrent. La liste LFI menée par William Aucant a été créditée de 11,20 %, mais a décidé de conclure un accord avec la maire sortante pour une liste commune. La nouvelle liste "La Gauche unie pour Nantes" comporte dix noms de la liste France insoumise dont celui de William Aucant, à la douzième place. Le second tour de ce dimanche 22 mars se joue donc en duel droite-gauche.

Un entre-deux-tours tendu

Les deux adversaires du second tour ont débattu, mardi 17 mars au soir, sur le plateau de Télénantes. La candidate de l'union de gauche a insisté sur le positionnement qu'elle estime "très très à droite" de son adversaire. "J'ai vu ce matin dans la presse locale que vous étiez fier d'avoir siphonné les voix du RN", a-t-elle lancé. Foulques Chombart de Lauwe a assumé ses propos en affirmant qu'il a réussi à convaincre "avec des solutions démocratiques et républicaines des gens qui croient à la baudruche du RN".

Son adversaire a rétorqué en pointant du doigt son accord avec LFI : "C'est vous qui faites entrer l'extrémisme au conseil municipal de Nantes. Ce n'est pas une alliance technique mais de panique". Johanna Rolland a alors voulu rassurer ses électeurs : "Les élus de LFI siégeront dans l'opposition au conseil municipal. Le programme de ma liste est strictement le même qu'au premier tour".