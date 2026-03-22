Résultat d'Arnaud Robinet à l'élection municipale 2026 à Reims : un 2e tour plus serré ?

Lors du premier tour de l'élection municipale à Reims, Arnaud Robinet a pris une belle avance. Un front s'est formé face à lui et rend plus incertain le résultat de ce dimanche 22 mars.

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Arnaud Robinet, maire divers droite sortant, est en bonne position pour ce second tour de l'élection municipale à Reims. Il a obtenu 43,79% des voix au premier tour et se retrouve dans une triangulaire avec la candidate RN Anne-Sophie Frigout (21,03%) et Eric Quénard représentant l'union de gauche (17,97%). Anne-Sophie Frigout a décidé de faire front contre le maire sortant en créant une alliance avec le dissident des Républicains, Stéphane Lang, qui a obtenu 7,68% au premier tour. Il se retrouve en deuxième position sur sa liste. Si elle espère profiter d'un report de voix grâce à cette fusion, ce choix va à l'encontre du parti LR qui soutenait Arnaud Robinet pour le second tour et Stéphane Lang en a donc été exclu.

Arnaud Robinet appelle à ne pas nationaliser le scrutin

À un an de l'élection présidentielle, Arnaud Robinet a tiré la sonnette d'alarme dans Paris Match. Le maire sortant de Reims craint que ses adversaires ne transforment les municipales en test politique national. "Attention à ne pas nationaliser le scrutin. Certains y poussent, conscient que la présidentielle est dans un an, mais c'est le meilleur moyen pour que les Français ne se rendent pas dans leur bureau de vote", a-t-il averti. L'enjeu des municipales est totalement différent, les habitants votant avant tout pour le maire.

Quelles chances pour Arnaud Robinet pour le second tour ?

Éric Quénard (PS) pourrait aussi profiter de report de voix d'une partie des électeurs de la liste LFI de Patricia Coradel (6,88 % au premier tour), avec laquelle il a toutefois refusé de s'allier. Pour le candidat, l'abstention est aussi une des clés du scrutin. À Reims, ce taux est monté à 54,4 % au premier tour, le plus bas parmi les grandes villes françaises. Pour sa part, Arnaud Robinet est à la tête de la ville depuis 12 ans et a été élu dès le premier tour avec 66,3% des voix en 2020 et dispose déjà d'une nette avance. Soutenu par LR et représentant Horizons, il conserve sa liste "Vivons Reims". Elle est composée de 60 colistiers, dont la moitié a été renouvelée.

Son dernier mandat a toutefois été très critiqué à droite comme à gauche. Un dossier rassemble ses opposants : sa décision de démolir le vieux pont Charles-de-Gaulle qui assurait la liaison entre les quartiers populaires au sud et le centre-ville, mais qui a provoqué la colère des automobilistes. Un nouveau plan de circulation a été proposé, avec notamment le réaménagement de la voie des Sacres. Les autres partis n'ont pas manqué de promettre de trouver un nouvel équilibre entre voitures, transports en commun, piétons et vélos.

La page Catherine Vautrin tournée

Pour ce troisième mandat, Arnaud Robinet a écrit une nouvelle histoire sans son ancienne alliée. En 2014 et en 2020, l'actuelle ministre des Armées Catherine Vautrin figurait en deuxième position sur sa liste. Cette fois, elle est absente. Le maire sortant a assumé ce tournant : "En 2014, on était dans une campagne de conquête avec Catherine Vautrin. En 2020, on était dans l'enjeu de la stabilité avec la naissance du Grand Reims. Cette fois c'est une nouvelle page qui s'écrit pour continuer d'accompagner la transformation de la ville", a-t-il déclaré. Conseillère municipale de Reims de 1983 à 2001, puis depuis 2008, Catherine Vautrin avait déjà indiqué qu'elle ne serait sur aucune liste lors des élections municipales de 2026, pour se concentrer sur son rôle au gouvernement.

Un programme tourné vers le quotidien

"Le prochain mandat sera celui du quotidien. Se sentir en sécurité partout, accéder à un logement, pouvoir compter sur des services publics accessibles et réactifs. Nous voulons une ville qui protège, une ville qui prend soin des plus fragiles, de la jeunesse et des aînés. Une ville, donc, qui renforce le lien social", a résumé Arnaud Robinet concernant son programme, auprès de France 3 Grand Est.

Dans ce dernier, il propose notamment pour l'onglet sécurité la création de plusieurs commissariats mutualisés entre police nationale et municipale et le renforcement des caméras de surveillance. Il veut aussi finaliser les grands travaux d'infrastructures débutés, comme les berges et le quartier du port Colbert et s'axer sur le commerce de proximité.

Horizons joue sa crédibilité de "parti des maires"

Pour Horizons, l'autoproclamé "parti des maires", ces élections municipales constituent un véritable crash test puisque le parti est né en 2021. Le parti dirige quatre villes de plus de 100 000 habitants : Le Havre avec Édouard Philippe, Angers avec Christophe Bechu, Reims avec Arnaud Robinet et Nice avec Christian Estrosi. Autant de bastions à défendre dans un scrutin où le parti pourrait laisser des plumes.

À Reims, Arnaud Robinet en est pleinement conscient et balaye les tentatives de ses adversaires de réduire sa candidature à son étiquette nationale. "Le maire est Horizons, c'est donc un macroniste… Cela va très loin. Mais les Rémois ne sont pas dupes, ils me connaissent depuis des années. Et je pense qu'ils sont fier de tout ce qu'on peut dire sur moi, et plus largement de tout ce que l'on peut dire sur ma famille politique. Me concernant, car je ne peux répondre pour les autres, j'estime qu'il n'y a pas de sujet ici", a-t-il déclaré pour Paris Match.

Des homonymes dans l'élection municipale de Reims

Parmi les surprises de l'élection municipale à Reims, une coïncidence de taille : Léa Robinet, lycéenne qui a fêté ses 18 ans le 20 février 2026, a rejoint la liste de l'union de la gauche conduite par Éric Quénard, toujours en liste pour le second tour. Elle figure à la douzième place. La jeune femme, qui prépare son baccalauréat, n'a aucun lien de parenté avec le maire sortant. Elle est ainsi la plus jeune candidate aux municipales de France à s'être déclarée. "Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager et c'est important de le faire le plus tôt possible", a-t-elle affirmé à Ici Champagne-Ardenne.