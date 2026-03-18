Résultat d'Arnaud Robinet aux municipales 2026 à Reims : le maire sortant va-t-il surpasser l'alliance adverse ?

Arnaud Robinet est arrivé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Reims. Il fait face ce dimanche 22 mars à une alliance de droite.

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Arnaud Robinet veut briguer un nouveau mandat lors des municipales 2026. Le maire divers droite est en bonne voie après avoir obtenu 43,79% des voix au premier tour de l'élection municipale à Reims. Le second tour se joue en triangulaire avec la candidate RN Anne-Sophie Frigout (21,03%) et Eric Quénard représentant l'union de gauche (17,97%). La candidate RN n'a pas dit son dernier mot : elle s'est alliée avec le dissident des Républicains, Stéphane Lang, qui a obtenu 7,68% au premier tour, pour faire front contre Arnaud Robinet. Ce dernier a été propulsé en deuxième position sur la liste. Ce choix va à l'encontre du parti qui soutenait Arnaud Robinet pour le second tour et Stéphane Lang en a donc été exclu.

De son côté, Éric Quénard (PS) a insisté sur l'abstention, une des clés du scrutin. À Reims, ce taux est monté à 54,4 %. Il peut espérer au second tour le report des voix des électeurs de la liste LFI de Patricia Coradel (6,88 %), avec laquelle il a toutefois refusé de s'allier. Pour sa part, Arnaud Robinet est à la tête de la ville depuis 12 ans et a été élu dès le premier tour avec 66,3% des voix en 2020. Soutenu par LR et représentant Horizons, il conserve sa liste "Vivons Reims". Elle est composée de 60 colistiers, dont la moitié a été renouvelée.

Un mandat très critiqué

Le mandat du maire a toutefois été très critiqué à droite comme à gauche. Un dossier rassemble ses opposants : sa décision de démolir le vieux pont Charles-de-Gaulle qui assurait la liaison entre les quartiers populaires au sud et le centre-ville, mais qui a provoqué la colère des automobilistes. Un nouveau plan de circulation a été proposé, avec notamment le réaménagement de la voie des Sacres. Les autres partis n'ont pas manqué de promettre de trouver un nouvel équilibre entre voitures, transports en commun, piétons et vélos.

Un programme tourné vers le quotidien

"Le prochain mandat sera celui du quotidien. Se sentir en sécurité partout, accéder à un logement, pouvoir compter sur des services publics accessibles et réactifs. Nous voulons une ville qui protège, une ville qui prend soin des plus fragiles, de la jeunesse et des aînés. Une ville, donc, qui renforce le lien social", a résumé Arnaud Robinet concernant son programme, auprès de France 3 Grand Est.

Dans ce dernier, il propose notamment pour l'onglet sécurité la création de plusieurs commissariats mutualisés entre police nationale et municipale et le renforcement des caméras de surveillance. Il veut aussi finaliser les grands travaux d'infrastructures débutés, comme les berges et le quartier du port Colbert et s'axer sur le commerce de proximité.