Donald Trump : contraint d'accepter la défaite... pour se représenter en 2024 ?

15:30 - Donald Trump, de plus en plus isolé ?

Cela fait déjà plusieurs jours que Donald Trump a perdu l'élection américaine au profit de Joe Biden. Alors que l'ancien vice-président veut préparer la période de transition et lance déjà des actions contre la pandémie du coronavirus, le président sortant ne lâche pas le morceau et conteste toujours les résultats. Selon plusieurs médias américains, Donald Trump serait de plus en plus isolé et même sa femme Melania Trump le pousserait à abandonner la Maison-Blanche. Pas du tout l'avis de ce dernier qui vient multiplier les accusations sur Twitter et qui poursuit son mandat en annonçant le limogeage du chef du Pentagone, Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du centre national de contre-terrorisme, Christopher Miller. Même la chaine de télé Fox News, qualifiée de "pro Donald Trump" se désolidarise du président sortant en coupant l'intervention de la porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany qui a débuté son propos en accusant le camp démocrate d’encourager les votes "illégaux" et la fraude et estimant, à titre personnel, que l’élection n’était "pas terminée."

Toutefois, Donald Trump n'a pas tout perdu et même si la défense est très timide, le chef des sénateurs républicains Mitch McConnell, a jugé que Donald Trump était "à 100% en droit" de contester les résultats de la présidentielle. "N'écoutons pas les sermons de ceux qui disent que le président devrait immédiatement, et joyeusement, accepter les résultats préliminaires de l'élection" car les mêmes "ont passé 4 ans à refuser la légitimité de la précédente élection" a-t-il expliqué. Sur le plan de la justice et face aux nombreux recours, le président Trump a toujours le soutien du procureur général William Barr qui a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de la présidentielle tout en assurant que "si les allégations sérieuses doivent être traitées avec beaucoup de soin, les réclamations spéculatives, fantaisistes ou farfelues ne doivent pas servir de base à l'ouverture d'enquêtes fédérales.