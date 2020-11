Donald Trump : la fin d'une ère ? Quels résultats à la présidentielle américaine ?

TRUMP. Le grand jour des élections américaines. Donné perdant dans les sondages, l'incertitude qui règne autour des Etats-clés mais également à cause des votes par correspondance pourraient perturber le scrutin. Si le président sortant est donné perdant dans la majorité des sondages, les Etats-clés pourraient une nouvelle fois tout changer.

08:25 - Donald Trump croit en sa victoire Les meetings sont terminés pour Donald Trump qui a conclu sa folle journée du côté du Michigan, là ou il avait terminé sa campagne victorieuse de 2016. Alors que les derniers sondages prédisent sa défaite (comme en 2016), le président sortant n'y croit pas et a même prédit "une magnifique victoire" ce 3 novembre. En Caroline du Nord lors de son tout premier meeting de la journée, le président des Etats-Unis avait signifié à la foule en délire qu'ils allaient "gagner quatre ans de plus à la Maison Blanche". Lors de ses derniers rassemblements, Donald Trump a également entretenu le flou sur sa posture en cas de défaite en qualifiant pour l'heure les sondages de "bidon". Ce dernier a déjà évoqué une longue bataille judiciaire s'il est donné perdant "dès que l'élection sera terminée, nos avocats seront prêts."

02/11/20 - 17:28 - Quel programme pour Trump ce lundi ? A la veille de la présidentielle américaine, Donald Trump livre ses dernières forces dans la bataille. Il se rend se déplace ce lundi dans pas moins de quatre Etats-clés pour y organiser cinq meetings. Le président sortant sera en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, dans le Michigan, et dans le Wisconsin. "Nous allons gagner quatre ans de plus dans notre magnifique Maison-Blanche!", avait lancé ce dimanche devant ses supporters.

02/11/20 - 15:22 - Quand Trump raconte une fausse histoire sur Sean Connery Sean Connery s'est éteint ce samedi à l'âge de 90 ans et Donald Trump s'est empressé de rendre hommage à cette légende du cinéma, évoquant sur Twitter un "acteur légendaire" et un "sacré bonhomme". Un hommage suivi d'une histoire personnelle : le président républicain a expliqué, toujours sur Twitter, que le premier interprète de James Bond l'avait aidé à installer un golf en Ecosse à la fin des années 2000. "J'avais du mal à obtenir des autorisations pour un grand projet en Écosse, lorsque Sean est intervenu et a dit: 'Laissez-le construire ce foutu truc'. C'est tout ce dont j'avais besoin, et à partir de là, tout est allé comme sur des roulettes. Il était tellement admiré et respecté en Écosse et au-delà, que cela a permis d'éviter des années de tourmente", a-t-il relaté. Une histoire démentie par Martin Ford, conseiller de l'Aberdeenshire. Interrogé par le Guardian, il faisait partie du comité qui avait initialement refusé la demande de l'homme d'affaires, avant de lui accorder la construction du complexe. "Monsieur Connery n'a pas été impliqué dans la procédure qui a conduit à l'octroi du permis de construire pour un complexe de golf à Menie. Il n'a pas soumis de lettre de représentation au conseil, n'a pas comparu à l'audience de planification ni à l'enquête publique locale", a-t-il soutenu.

30/10/20 - 15:22 - Donald Trump s'est une nouvelle fois rendu en Floride L'actu du 30 octobre - Pour les candidats aux élections présidentielles américaines, la Floride est l'un des États les plus importants à conquérir. Donald Trump s'y est donc rendu avec son épouse Melania jeudi 29 octobre. La question du coronavirus s'est évidemment immiscée dans le débat entre le 45e président des États-Unis et ses partisans dans la ville de Tampa. Le républicain a réaffirmé qu'un vaccin allait être disponible dans les prochaines semaines dans le pays. Celui qui souhaite briguer un second mandat a également indiqué que Joe Biden "mettrait en place des confinements punitifs" s'il était élu, avant de s'interroger : "Où est Hunter ? Est-ce qu'Hunter est dans le public ?". Le fils de Joe Biden est devenu l'un des arguments principaux de la campagne de Donald Trump. Le candidat démocrate était également en Floride pour un meeting bien différent de celui de son adversaire. Les électeurs étaient en voiture lors du discours de Joe Biden tandis que les partisans du président des États-Unis étaient serrés et ne portaient pas de masques dans sa majorité.

29/10/20 - 15:37 - Trump minimise encore l'importance du Covid C'est une rengaine chère à Donald Trump et qui s'intensifie encore un peu plus à l'approche de l'élection : non, le Covid-19 n'est pas l'enjeu majeur du scrutin, répète à l'envi le président sortant, qui appelle à voter pour lui pour ne pas avoir à subir d'arrêt de l'économie. "Si vous votez pour Joe Biden, ça voudra dire pas d’enfants en classe, pas de cérémonies de remise de diplômes, pas de mariage ni Thanksgiving, ni Noël, ni 4-Juillet", a-t-il lancé ce mercredi depuis Goodyear, en Arizona, où il tenait un nouveau meeting, assumant pleinement sa stratégie. "Joe Biden et les démocrates socialistes vont retarder le vaccin, prolonger la pandémie, fermer vos écoles et fermer notre pays", a assuré le républicain, qui s'est même permis de moquer l'obligation du port du masque en vigueur en Californie. "En Californie, vous avez un masque spécial. Vous ne pouvez en aucun cas l’enlever. Vous devez manger à travers le masque. C’est très complexe. Et ils ne réalisent pas que ces germes, ils traversent ça comme rien", a-t-il déclaré. Pour rappel, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par la pandémie, avec 233 139 décès recensés depuis le début de la crise sanitaire, dont 1 085 sur les dernières 24 heures.

28/10/20 - 14:53 - Quand Trump estime que Biden va être "flingué" s'il est élu L'actu du 28 octobre - A l'occasion d'un meeting dans le Michigan, Donald Trump a choqué en affirmant que si Joe Biden était élu, il serait "flingué" au bout de trois semaines. Le président sortant a sans doute joué sur l'ambigüité du terme "flingué", qui peut aussi vouloir faire référence à l'âge avancé du candidat démocrate et ses prétendues aptitudes intellectuelles diminuées. Le sens de cette nouvelle pique a divisé sur les réseaux sociaux, mais tout de même, Donald Trump cite immédiatement le 25e amendement des Etats-Unis, qui prévoit la procédure de remplacement du président en poste dans le cas où ce dernier n'est plus apte à gouverner, pour cause de mort, par exemple.

26/10/20 - 15:19 - Pour Joe Biden, Donald Trump a "agité le drapeau de la défaite" L'actualité du 26 octobre 2020. Donald Trump est-il à l'origine de l'hasardeuse communication de son chef de cabinet, Mark Meadows, hier sur CNN ? Celui-ci a affirmé sans sourciller que l'administration Trump ne comptait pas "contrôler la pandémie de Covid", mais "contrôler le fait qu’on puisse avoir des vaccins". Joe Biden a réagi sur Twitter assurant qu'il s'agit là d'"un constat honnête de la stratégie du président Trump depuis le début de la crise : agiter le drapeau blanc de la défaite et espérer que si on l’ignore, le virus s’en ira". "Ils admettent la défaite", a abondé la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, ajoutant que l'on assistait "au plus grand échec de toutes les administrations présidentielles de l’histoire des États-Unis".